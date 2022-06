Hoe F1-teams de unieke technische uitdagingen van Monaco aangingen

De nieuwe reglementen voor 2022 zorgen ervoor dat de teams minder dan in het verleden eenmalige aerodynamische upgrades mee kunnen nemen om de downforce te verhogen. Toch moesten er diverse aanpassingen doorgevoerd worden die we de rest van het seizoen niet terugzien. Bovenaan deze lijst staan veranderingen aan de stuurinrichting en de voorwielophanging. Maar liefst zes teams hebben nieuwe componenten ontworpen om de wendbaarheid op het circuit te verbeteren, met name voor de bekende Fairmont-hairpin – voorheen bekend als Loews.

Vergelijking van de stuurinrichting van de Red Bull RB18

In een uniek shot zonder de carbon afdekking die er normaal overheen zit, kunnen we de stuurinrichting van Red Bull Racing zien. Die zit voor het schot van het chassis – zoals bij alle teams – en heeft een inkeping in de neuskegel om deze variant mogelijk te maken (inzet, gele lijn). Het zou onvolledig zijn om niet te vermelden hoe de teams de neuzen aan het chassis bevestigen, zodat die snel vervangen kan worden bij schade. De rode pijlen (boven) tonen zowel de bevestigingsbouten op het chassisschot als de nokvormige bevestigingen aan de zijkant van de neus, die de monteurs met gereedschap los of vast draaien tijdens de wissel. Tijdens de vorige reglementscyclus plaatste Red Bull de stuurinrichting nog in het chassis. Zowel de RB16 als RB16B maakten op deze plaats gebruik van een rechte montage van de onderste draagarm (onderstaande afbeelding).

Deze nieuwe benadering blijft echter bestaan, zij het dat dit kenmerk nu wordt toegepast op de voorste arm van de bovenste draagarm van de RB18. Daar is voor gekozen vanwege de overstap op een trekstang-voorwielophanging.

De hitte verslaan

Monaco vormde ook qua koeling een uitdaging vanwege het trage karakter van het circuit. Diverse teams gingen hier op verschillende manieren mee om. Red Bull koos ervoor om de inlaat van de voorste brake ducts te vergroten, waardoor er meer koele lucht naar binnen stroomde. De uitgang aan de achterkant werd ook vergroot om de afvoer van warme lucht te bevorderen.

Bij Mercedes van hetzelfde laken een pak. Ook de regerend constructeurskampioen vergrootte de uitlaat op de brake ducts om de luchtstroom door de assemblage te vergroten en de remschijven en remklauwen ook op lagere snelheid voldoende te koelen. Daar waar de meeste teams zich richtten op de koeling van de voorremmen, voerde McLaren ook veranderingen aan de brake ducts achter door. Om te beoordelen of de gekozen oplossing werkte, werd het onderdeel tijdens de vrije training bedekt door een laag groene flo-viz verf.

De achterste brake duct van de McLaren van Daniel Ricciardo is voorzien van een laag flo-viz

Dit was niet de enige concessie die werd gedaan qua koeling, want in het presentatiedocument voorafgaand aan het raceweekend kondigde McLaren aan dat het twee verschillende panelen met lamellen wilde evalueren.

Vergelijking van koelpanelen op de McLaren MCL36

Zoals in bovenstaande afbeelding zichtbaar is, gebruikte het team een groter paneel met lamellen naast de cockpit dan in Miami (inzet). Dat laat zien hoeveel aerodynamische efficiëntie de teams willen opofferen in ruil voor betere koeling. Het is ook de moeite waard om op te merken hoe de positie van het koelpaneel samenvalt met het vinnetje ervoor. Beide werken samen om de luchtstroom met de afgevoerde warmte te verbeteren. Red Bull koos er eveneens voor om in Monaco het hele koelpaneel open te laten (zie onder). In Miami koos het er nog voor om het voorste deel af te sluiten met een afdekplaat, wat laat zien hoe belangrijk de aerodynamische afweging is voor de teams.

