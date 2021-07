Hoe Hamilton wakker geschud werd door Formule 1-teamfoto's

Met de bevindingen van de Hamilton Commission wil de zevenvoudig F1-wereldkampioen ervoor zorgen dat mensen met andere etnische achtergronden beter vertegenwoordigd worden in de autosport. Op dit moment is slechts één procent van de werknemers in de autosport ‘zwart’. Pas toen Hamilton eind 2019 zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 vierde, viel het hem op. Hij bekeek de verschillende teamfoto’s en zag hoe weinig mensen met een donkere huidskleur op de foto’s te zien waren. Als eerste zwarte Formule 1-coureur kon Hamilton amper geloven dat de poorten naar de sport door zijn aanwezigheid niet opengegaan waren.

“Ik ben de eerste gekleurde Formule 1-coureur, maar toen ik opgroeide in dit wereld keek ik regelmatig om me heen en vroeg me dan af waarom er zo weinig gekleurde mensen waren”, aldus Hamilton. “Het gaat niet alleen om coureurs, volgens mij zijn er veel meer mooie kansen op andere vakgebieden: van monteurs tot engineers, van marketing tot administratie. Toen ik steeds meer succes had, dacht ik dat het een reden zou zijn voor meer talent met een andere huidskleur. Maar aan het eind van 2019 keek ik in Abu Dhabi naar de teamfoto’s en dat was voor mij een moment van realisatie. We waren op het gebied van diversiteit niet opgeschoten in onze sport. Toen wist ik ook dat ik meer moest doen, daar is het idee voor de Hamilton Commission ontstaan.”

Diversiteit in de Formule 1

Tien maanden werkte de Hamilton Commission aan het rapport dat dinsdag gepubliceerd is. In die periode werden een reeks experts uit de motorsportwereld, industrie en het onderwijs bevraagd. Het rapport wordt nu aan alle autosportteams beschikbaar gesteld, maar ook stakeholders op alle niveaus krijgen het rapport op de digitale deurmat. F1-baas Stefano Domenicali heeft reeds aangegeven dat hij de aanbevelingen uit het rapport ter harte wil nemen. Zelf gaat Hamilton door met het vragen van aandacht voor zijn initiatief en heeft hij een gezamenlijk project met het Mercedes F1-team op poten gezet.

“Er komt de aankomende maanden nog veel meer aan, dit is pas het begin”, aldus Hamilton. “Het motiveert mij enorm, dit is een moment om te veranderen. Het zou mij enorm trots maken als ik over vijf, tien of vijftien jaar terugkijk op deze industrie en constateer dat het een representatiever beeld geeft van de maatschappij.” Het werk van de Hamilton Commission was niet alleen een eye-opener voor Hamilton, maar ook voor de bedrijven waar hij mee werkt. “Ik vroeg me af waar de diversiteit was bij het team en er was geen eenduidig antwoord. Dat zat me niet lekker. Natuurlijk is het antwoord dat er te weinig mensen beginnen aan een opleiding in dit vakgebied, maar we zijn begonnen aan dit initiatief om te kijken wat de struikelblokken zijn en hoe we die weg kunnen nemen.”

Dat het een project van de lange adem gaat worden, mag geen verrassing heten. Dit soort dingen worden niet van de een op de andere dag veranderd. Zo is een verandering van het onderwijssysteem nodig. Maar aan de andere kant moeten de houding en het gedrag van de motorsportwereld zelf ook veranderen, zeker als het gaat om racisme. Het rapport heeft daarover ook enkele schokkende onthullingen gedaan. Rhys Morgan, directeur van de Royal Academy of Engineering in Engeland, zei: “Engineers waarmee we gesproken hebben en studenten met een achtergrond in dit vakgebied gaven ons een goed beeld van wat ze meegemaakt hebben in de autosportindustrie. Er was sprake van micro-agressie, soms racisme, racistische uitspraken. Dat accepteren ze altijd maar en werd afgedaan als een soort grapje, maar het waren hele heftige uitspraken.”

Beginnen in het onderwijs

Hamilton gebruikt de haat die de Engelse voetballers deze week kregen na de verloren EK-finale als een argument dat er nog veel moet veranderen. “Het is verschrikkelijk om te zien wat die jongens naar hun hoofd geslingerd krijgen”, vertelde Hamilton. “Wat mij betreft ligt de oorzaak daarvan in het onderwijs. Mensen groeien op in een systeem waar ze niets leren over hun afkomst. Wat mij betreft moet op dat vlak iets veranderen. Ik ben erg blij met mensen die zich uitgesproken hebben, maar we moeten weer doen met behulp van social media-bedrijven. Zij moeten zeker meer doen. We hebben dit jaar al een social media black out gehad, maar dat is niet genoeg. We moeten de haat op het internet een halt toeroepen. Deze commissie wijst op zaken die zeker verbeterd kunnen worden. Ik hoop dat het een positief effect gaat hebben op de toekomst.”

Het werk van de Hamilton Commission is voor de man die zijn carrière mogelijk als recordrijder gaat afsluiten een motivatie om door te gaan. “Ik krijg al jaren de vraag wat mijn nalatenschap moet worden”, aldus Hamilton. “Ik herinner me dat ik er nog niet echt over nagedacht had. Toen ik jonger was wilde ik vooral Formule 1-coureur worden en zo goed mogelijk worden. Naarmate ik meer succes had merkte ik ook dat de voldoening van het succes ook minder werd. Het universum werkt op een mysterieuze wijze, aan het eind van 2019 kwam ik met het idee voor deze commissie. We waren eraan begonnen en toen gebeurde alles met George [Floyd]. De hele beweging kwam tegelijkertijd op gang met waar wij al aan begonnen waren. Daar heb ik wel echt mijn roeping gevonden. Ik wil liever herinnerd worden aan deze activiteiten dan aan mijn kampioenschappen. Het winnen van mooie dingen is geweldig, maar ik help liever andere mensen en draag graag bij aan verandering van de industrie. We zijn allemaal hetzelfde. We geloven allemaal hetzelfde en er is geen reden waarom de Formule 1 niet diverser hoeft te zijn dan de wereld zelf. Als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, dan doe ik dat heel graag.”