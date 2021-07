Jarenlang volgde de Formule 1 ieder raceweekend hetzelfde stramien: twee vrije trainingen op vrijdag, een derde training en de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Op Silverstone wijkt de sport daar voor het eerst dit jaar van af. Vanwege de sprintkwalificatie op zaterdagmiddag bestaat de vrijdag uit een vrije training en de kwalificatie, gevolgd door een vrije training en de sprintkwalificatie op zaterdag. Het klapstuk, de Grand Prix van Groot-Brittannië, volgt op zondagmiddag. Dat aangepaste format heeft echter de nodige gevolgen voor de veranderingen die de teams en motorleveranciers gedurende het weekend doorvoeren om optimaal aan de race te beginnen.

In een normale situatie mogen de teams tot de start van de kwalificatie op zaterdagmiddag sleutelen aan de wagens, daarna begint het parc fermé. Bij de sprintraces blijft het begin van de kwalificatie daarvan het startpunt, maar dat houdt dus in dat de wagens na vrijdagmiddag niet mogen worden aangepast. “De eerste vrije training is het enige moment waarop we kunnen proberen om geschikte instellingen te vinden voor de race”, vertelde Masamitsu Motohashi, hoofdengineer van Honda bij AlphaTauri. Slechts 60 minuten zijn er om de juiste afstelling te vinden en dus worden de voorbereidingen op de fabriek komend weekend van nog groter belang.

“We hebben nooit eerder geprobeerd de instellingen van de motor na alleen VT1 te bepalen, maar we proberen de simulatie zo accuraat mogelijk te maken”, vervolgt Motohashi, die ook mogelijke gevolgen ziet voor de levensduur van de motoren. “Wat betreft de betrouwbaarheid wordt het door de sprintrace zwaarder dan in een normaal weekend. We moeten de krachtbron namelijk langer in de racemodus gebruiken. Dat heeft geen directe impact op dit weekend, maar we mogen maar een beperkt aantal motoren per jaar gebruiken. Dit moeten we dus meenemen in onze overweging over het allocatieplan voor de motoren dit seizoen.”

Weinig te veranderen, maar VT2 blijft nuttig

In een regulier F1-weekend is het niet ongebruikelijk dat de teams in de vrije trainingen een andere krachtbron gebruiken dan in de kwalificatie en de race. De invoering van de sprintkwalificatie en het daardoor aangepaste format zorgen wat dat betreft voor complicaties, aldus Motohashi. “Technisch gezien mogen we in VT1 en VT2 een andere motor gebruiken dan in de kwalificatie, sprintrace en Grand Prix. Dit houdt echter in dat we de motor na VT1 of VT2 moeten wisselen, wat gezien de beperkte tijd behoorlijk zwaar wordt.”

Vanwege het parc fermé mogen er na de sprintkwalificatie dus nog maar weinig dingen worden veranderd. Toch betekent dat niet dat de tweede oefensessie op zaterdagochtend daardoor voor spek en bonen is. “We kunnen nog maar weinig doen, want vrijwel alles moet na VT1 vast staan. Het lijkt daardoor alsof VT2 geen waarde heeft omdat we geen instellingen kunnen veranderen. Zowel het team als wijzelf kunnen echter verschillende dingen proberen om het gedrag van de auto en de banden te begrijpen in andere omstandigheden dan VT1”, aldus Motohashi. “Dat is dan een goede referentie om te overwegen voor de racestrategie.”