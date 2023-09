Hoe F1 kwalificatiechaos in Monza wist te voorkomen

We kunnen wel stellen dat de laatste jaren de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix bijna altijd een complete chaos was. Het was altijd een spel wie er als eerste aan ging zetten om zo de slipstream voor de anderen te creëren en niemand wilde die rol op zich nemen. Het beruchtste voorbeeld van zo'n kwalificatie was die van 2019 op de piste van Monza. Niemand wilde in Q3 als eerst over de streep komen, waardoor toen alleen Carlos Sainz - die toen nog voor McLaren aan de start verscheen - en Charles Leclerc op tijd over de finishlijn kwamen om nog een snellere ronde neer te zetten. Onder andere Mercedes en toenmalig Ferrari-coureur Sebastian Vettel vielen buiten de boot. Ook in 2020 en 2021 was het een chaos, alleen was dat toen in Q1.

Dit jaar verliep de kwalificatie in relatieve rust, met enkel een paar kleine incidenten. Daar liggen twee verschillende redenen aan ten grondslag. Ten eerste gedroegen de coureurs zich collegialer, ten tweede profiteren de huidige grondeffect-bolides minder van de slipstream. "Het was een stuk rustiger dan gedacht", vertelt McLaren-coureur Lando Norris na afloop van de kwalificatie op een vraag van Motorsport.com over de omstandigheden tijdens de sessie. "Meer auto's wilden geen tow, die waren belangrijk in 2019, 2020 en 2021. Nu scheelt dat maar één of twee tienden. Voor ons leverde het niets op - althans, minder dan wat we gehoopt hadden - alleen tussen de Ascari en de Lesmo's was het nuttig." Ook verklaart de Brit dat de afstand naar de concurrenten ook anders is dan voorheen: "Het lijkt erop dat iets verder weg zitten beter is dan te dicht bij. Te dicht bij kostte zelfs tijd."

McLaren-teambaas Andrea Stella kan de uitleg van zijn coureur bevestigen, maar verklaart ook dat door het tekort aan topsnelheid voor zijn renstal een tow te weinig oplevert. "Het levert minder snelheid op met deze generatie auto's", verklaart de Italiaan. "Wij dachten dat drie of vier seconden achter de voorligger rijden het beste was. Dat is met Lando en Oscar gelukt. We zijn dus tevreden over het positioneren van onze coureurs."

Delta-tijd

Naast het minder kunnen profiteren van de slipstreams heeft de FIA ook gekeken naar manieren om de kwalificatiechaos te voorkomen. Wedstrijdleider Niels Wittich legde de teams op dat zij in elke ronde een deltatijd van 1.41 moesten rijden. Dat leverde voor Ferrari nog even benauwde momenten op, maar verder hield iedereen zich aan deze regel. Vanuit de Ferrari-renstal komen ook geluiden dat het een rustigere kwalificatiesessie werd dan voorspeld. "De kwalificatie van zaterdag was heel clean", vertelt senior performance engineer Jock Clear. "De wedstrijdleiding heeft daar voor de kwalificatie voor gezorgd. Ook heeft het meegeholpen dat meer teams door hadden dat een tow niet zo noodzakelijk was als voorheen."

