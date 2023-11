Hoe F1 eindelijk voet aan de grond kreeg in de Verenigde Staten

De Formule 1 is booming, ook in de Verenigde Staten. Dit jaar stonden er zelfs in het F1-weekend in Austin 400.000 mensen voor de poorten om de sport te bezoeken en ook Miami heeft plannen om de capaciteit te vergroten. Met de toevoeging van Las Vegas staan er zelfs drie Grands Prix op de kalender. Het is een trendbreuk vergeleken met eerdere pogingen om voet aan de grond te krijgen in het gigantische land, want voorheen kreeg de koningsklasse van de autosport geen serieuze kans. Om daar een voorbeeld van te geven, er zijn 75 F1-races in de VS geweest op talloze locaties. Van Austin tot Watkins Glen, en van Sebring tot Dallas.

Misschien wel de belangrijkste sleutel voor de definitieve doorbraak van de Formule 1 in Amerika is de overname van Liberty Media. Het bedrijf heeft zijn wortels in dat land en wil graag de ongekend grote markt aanboren. Zij hebben voor een totale omslag gezorgd, door bijvoorbeeld langdurige contracten uit te delen. Miami Grand Prix-CEO Tom Garfinkel is duidelijk over dat Liberty volgens hem inderdaad de doorslaggevende factor is. "De Formule 1 voelt voor mij heel anders dan eerst", onthult de Amerikaan die ook in de motorsport zijn sporen heeft verdiend als betrokkene bij onder andere de Indycar en NASCAR. "Liberty Media doet heel goed werk daarin. Ze hebben flink geïnvesteerd om de sport internationaal te laten groeien. Ze willen ook blijven investeren in de VS." Dat blijkt ook wel uit de gigantische bedragen dat Liberty in de eerste Las Vegas GP sinds jaren heeft gestoken. Garfinkel denkt echter ook dat de F1-teams profiteren van de betere positie van de sport in Amerika. "Ik heb met teambazen gesproken en hun [sportieve] partners. Het is dus een combinatie van die factoren."

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Drukte van belang in Miami dit jaar.

Volgens Garfinkel is het niet gek dat pas na investeringen de populariteit van F1 begon te groeien en haalt daarbij een sport aan dat hem na aan het hart ligt: American football. "Wil je als F1 groeien in de VS, dan moet je investeren. Dat doen ze. De NFL wil ook internationaal groeien, dus dan moet je wedstrijden in andere landen spelen. En ik verwacht dat de investeringen blijven doorgaan, dus dan verwacht ik dat de sport blijft groeien", vertelt de eigenaar van de Miami Dolphins.

Ondanks dat Vegas en Miami in hetzelfde Amerikaanse water vissen qua ticketverkoop, ziet Garfinkel de race in Nevada juist als een versterking van zijn eigen positie. "Liberty is daar [in Vegas] de promotor, maar we zien ze als collega's", aldus de miljonair. "We hadden in een vroegtijdig stadium aangegeven dat we ze graag zouden helpen, indien ze dat wilden. Ze hebben dat niet veel gedaan, ze weten wat ze moesten doen, maar we hebben geholpen waar we konden. Ik kijk uit naar de derde race in de VS."

Garfinkel ziet ook met eigen ogen dat de sport groeit, zeker als hij met fans spreekt. "Vijf jaar geleden konden veel van hen nog geen F1-coureur noemen. Nu kennen ze er vijf en kunnen ze hun favoriet aanwijzen", aldus de Amerikaan, die ook blij is met het jonge publiek dat naar de races afreist. "Mijn zonen keken voor de race [in Miami] naar Drive to Survive en als er F1 is kijken ze dat met hun vrienden van de universiteit. Het is positief dat jonge mensen geïnteresseerd zijn, ik ga ervan uit dat het daardoor blijft groeien."