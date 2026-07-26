Hoe een storing met de blauwe vlag voor een ‘nachtmerrie’ zorgde tijdens de F1-GP van Hongarije

De plotselinge, onverwachte golf van Formule 1-coureurs die tijdens de Hongaarse Grand Prix van zondag de blauwe vlaggen negeerden, werd in feite veroorzaakt door een systeemstoring.

De vlaggensignalering is samen met de technologie in de F1 mee geëvolueerd. Vroeger werden er alleen fysieke vlaggen langs de baan gezwaaid, maar later werden er beter zichtbare lichtpanelen toegevoegd en nu zien coureurs de voor hen bestemde blauwe vlaggen op het display op hun stuur.

Tijdens de race van zondag op de Hungaroring werden de blauwe vlaggen echter naar verluidt willekeurig weergegeven en zonder rennernummers op het dashboard, wat leidde tot een aantal hachelijke situaties en soms zelfs tot incidenten.

“We kregen geen feedback op het dashboard van de auto’s,” legde Esteban Ocon uit. “We zagen dus alleen de panelen met de blauwe vlag, maar zonder onze nummers.

"Ik reed bijvoorbeeld tegen Isack [Hadjar] bij het uitrijden van de pitstraat, maar ik had een ronde achterstand; dat wist ik niet. Dus ik heb hem misschien wel drie bochten lang geblokkeerd. Maar tegen de tijd dat de ingenieurs me vertelden: ‘Nou, je racet niet tegen hem’, weet je het niet, want de blauwe vlag knippert de hele ronde door. Dus ja, het is niet echt duidelijk.”

Motorsport heeft begrepen dat de FIA zich bewust was van dit aanhoudende probleem en daarom vertrouwde op fysieke vlaggen en lichtpanelen.

Carlos Sainz, Williams Foto door: Liam Fabre

Dit kon verwarring op het circuit niet voorkomen. Het meest opvallende voorbeeld was de botsing tussen Carlos Sainz en Oscar Piastri bij het uitkomen van de Hamilton-bocht (bocht 2), waardoor de McLaren-coureur de leiding in de race verloor aan zijn teamgenoot en uiteindelijke winnaar Lando Norris, terwijl hij probeerde de Williams in te halen.

“Op dat moment had ik geen idee dat ik op het punt stond ingehaald te worden, en bovendien was ik verwikkeld in een hevige strijd met Fernando [Alonso], in een poging hem in de bocht te onderbreken,” legde Sainz uit. “Ik had niet verwacht dat Oscar daar zou zijn. Zelfs als hij er wel was geweest – of als ik hem had verwacht – bevond hij zich vanuit mijn gezichtshoek in mijn dode hoek, dus eerlijk gezegd was het voor mij onmogelijk om het te vermijden.

“Misschien had wat betere communicatie geholpen, maar tegelijkertijd is het iets wat in de racerij nu eenmaal wel eens gebeurt.”

Sainz kreeg toch een straf van vijf seconden, waarbij de stewards de positie van de McLaren in de dode hoek van de Spanjaard – maar niet de situatie met de blauwe vlag – als verzachtende omstandigheid beschouwden; vandaar dat het geen straf van tien seconden werd.

Een soortgelijke sanctie kreeg Oliver Bearmanopgelegd, omdat de Haas-coureur de blauwe vlaggen niet respecteerde toen hij door Isack Hadjar werd ingehaald. De berouwvolle Brit vond het moeilijk om het onder die lastige omstandigheden beter te doen.

„Ik baal van de straf voor het negeren van de blauwe vlaggen bij Hadjar, want eerlijk gezegd was het daarbuiten een beetje een nachtmerrie”, klaagde hij.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Je rijdt in feite door het infield, je hebt geen tijd om in de spiegels te kijken, en eigenlijk kreeg ik bij elke ronde die ik reed blauwe vlaggen op mijn scherm te zien. Tijdens deze race werkten ze niet goed, dus het was lastig om te weten of jij het was, of de auto achter je, of de auto voor je, of wie dan ook die de blauwe vlag kreeg.

“Het was natuurlijk niet met opzet; ik heb een ronde achterstand, ik probeer niets slechts te doen, maar ik voel me natuurlijk wel schuldig voor de race van iedereen die ik mogelijk in de weg heb gezeten.”

Bearman legde verder uit: “Aan het begin van de race kreeg ik al na zes ronden blauwe vlaggen te zien, en ik dacht: ‘Wauw, dat is vreemd. We zijn niet zo traag dat we al na zes ronden een ronde achterstand oplopen’.

“Dus vanaf ronde zes tot en met ronde 70 waren er in feite elke ronde wel blauwe vlaggen, dus het was echt lastig om te weten wat echt was, wat nep was, wat voor mij bedoeld was en wat niet, want normaal gesproken zie je je eigen startnummer; deze keer was het alleen maar blauw. Dus, zoals ik al zei, er zat geen kwaadwilligheid achter; ik moest echt op het team vertrouwen om me door die blauwe vlaggen heen te helpen.”

Aanvullende verslaggeving door Ronald Vording en Stuart Codling

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