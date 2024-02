De Formule 1-testdagen in Bahrein zijn klaar voor Sergio Pérez. De Red Bull-coureur reed de gehele donderdag en de vrijdagmorgen en heeft op wat kleine probleempjes met de RB20 na een foutloze test afgeleverd. Ook qua rondetijden zat de Mexicaan er aardig bij, zo noteerde hij donderdag de tweede tijd op acht tienden van Ferrari-coureur Carlos Sainz en kwam hij op vrijdagmorgen zelfs tot op twee tienden van de snelle Sainz. Tel daarbij op dat er 172 rondjes achter zijn naam staan en de meervoudig Grand Prix-winnaar laat zien dat de testdagen goed zijn verlopen.

Ook Viaplay-analist Giedo van der Garde ziet dat de 34-jarige coureur het goed heeft gedaan. "Ik denk dat Pérez een solide job doet. Ik denk niet dat ze al het onderste van de kan laten zien, maar hij rijdt op zich oké tijden", aldus de voormalig Formule 1-coureur in de Viaplay-programmering rondom de testdagen. Presentatrice Anne-Greet Haars vraagt of de Mexicaan niet graag een supersnel rondje had willen rijden, maar analist Sebastiaan Bleekemolen vraagt zich af of dat het geval is. "Dat weet ik niet, dat hangt een beetje van het team af natuurlijk."

Bleekemolen is wel onder de indruk van hoe Pérez zich tijdens de dagen ontwikkelt. "Je ziet wel, hij stond eerst op zes tienden, toen op vier tienden en nu op twee tienden. Hij is zich dus wel steeds aan het verbeteren", aldus de 45-jarige coureur uit Haarlem. Hij vraagt zich ook af met wat voor testprogramma Pérez in de RB20 op pad is gestuurd. "Je weet niet hoeveel kilo in de auto zit aan brandstof, maar een solide morgen voor hem. Veel rondjes!" Haars vat het geheel nog even goed samen: "Hij kruipt steeds een stukje dichter bij de snelste tijd."