Hoe dicht was Danica Patrick bij F1? "Nooit telefoontje gekregen"

Met een stormachtig optreden tijdens haar debuut in de Indy 500 in 2005 vestigde Danica Patrick haar naam definitief. Uiteindelijk zou de Amerikaanse zeven volledige seizoenen in de Amerikaanse single seater-klasse rijden en in die periode wist ze als eerste vrouw ooit een IndyCar-race te winnen. Daarna nam ze nog zeven seizoenen deel aan de NASCAR, voordat ze haar carrière eind 2018 beëindigde. Dat deed ze zonder de grote droom uit haar jeugd te verwezenlijken, want aanvankelijk was het doel om door te stoten tot de Formule 1. Zo bracht Patrick haar eerste seizoenen in de autosport in diverse Britse raceklasses als de Formule Vauxhall en Formule Ford door, voordat ze in 2022 terugkeerde naar de Verenigde Staten.

Nadat ze doorbrak in IndyCar, werd Patrick zo nu en dan in verband gebracht met een overstap naar de Formule 1. Zo leek er een F1-test in de maak, maar in de podcast Beyond the Grid ontkent ze dat er een echte kans was. "Het kwam nooit echt in de buurt. Eerlijk gezegd is mij ook nooit echt een test aangeboden", vertelt Patrick over de vermeende interesse vanuit F1. "Het voelde als iets wat de media opblies vanwege de drang naar drama. Ik heb namelijk nooit een telefoontje gekregen. Er waren tijdens mijn carrière twee of drie momenten waarin de media schreven 'Danica komt naar F1', 'Danica moet naar F1 komen' of iets als 'Danica gaat een F1-test doen', terwijl ik dacht: niemand heeft mij gebeld."

Met name in 2008, toen Patrick haar eerste en uiteindelijk enige IndyCar-zege boekte, waren er geluiden dat er op zijn minst een F1-test zou komen. In de Amerikaanse klasse kwam zij uit met een Honda-motor en zij onderhield een goede band met de Japanse fabrikant, die een test wel leek te zien zitten. Toch was dat volgens Patrick nooit echt het geval. "Er heeft nooit iets in de pijplijn gezeten. Er is een moment geweest dat er misschien sprake was van een demonstratierun", zegt ze. Dat was in de tijd dat Tony Stewart en Lewis Hamilton in elkaars auto hebben gereden op Watkins Glen. Dat wilde ik echter niet doen. Voor sommige mensen was ik al onderdeel van 'de show' door uniek en anders te zijn. Het laatste wat ik wilde, was dat beeld voeden door een demorun te doen."