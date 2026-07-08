Hoe de complexe F1-reglementen voor 2026 klantenteams nog meer hinderen

De FIA garandeert klantenteams in de Formule 1 toegang tot dezelfde power unit-specificatie als het fabrieksteam, maar de complexiteit van de systemen voor 2026 heeft ervaring op de voorgrond geplaatst.

Dat is te zien in het geval van McLaren met zijn motorpartner Mercedes, waar het werkelijke verschil niet langer in de hardware ligt, maar in hoe effectief die wordt benut.

Door de geschiedenis van de F1 heen heeft het zijn van een fabrieksteam altijd voordelen opgeleverd, maar er zijn ook momenten geweest waarop klantenteams het wereldkampioenschap hebben gewonnen, zoals McLaren de afgelopen twee jaar, Brawn in 2009, en Red Bull tijdens zijn titeljaren naast Renault.

En tijdens het tijdperk van de hybride power units introduceerde de FIA een technisch reglement dat fabrikanten verplichtte klantenteams dezelfde motorspecificatie te leveren als die van het fabrieksteam, waarmee gelijke behandeling op het gebied van hardware en potentieel prestatieniveau werd gewaarborgd.

De afgelopen jaren was die regel zelden onderwerp van controverse. Naarmate de ontwikkeling volwassener werd, werden power units bijna transparant in het totale prestatiebeeld, waarbij technische evolutie de verschillen tussen fabrikanten tot een minimum terugbracht.

Maar de komst van het nieuwe technische tijdperk heeft dat landschap veranderd - niet alleen tussen verschillende motorleveranciers, maar ook in de relatie tussen fabrikanten en hun klantenteams.

Start action Photo by: Liam Fabre

De grotere rol van de MGU-K heeft energiemanagement tot een beslissende prestatiefactor gemaakt, afhankelijk van softwaresystemen die aanzienlijk geavanceerder zijn dan die van tot en met vorig seizoen.

Het kader dat de motorlevering regelt, is niet veranderd. Elk klantenteam heeft nog altijd engineers van de fabrikant in zijn garage, maar de verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van de power unit blijft bij het team zelf.

Een leverancier kan technische vragen beantwoorden en ondersteuning bieden, maar kan de klant niet door de zoektocht naar performance leiden op de manier waarop dat binnen het fabrieksteam vanzelf gebeurt.

McLaren is het duidelijkste voorbeeld van deze nieuwe dynamiek geworden en de performance wordt ook beïnvloed door de keuze van de versnellingsbakverhoudingen, iets wat Mercedes consequent heeft benadrukt en McLaren nooit heeft geprobeerd te verbergen.

Daarbij moet echter ook worden bedacht dat de afgelopen winter gekozen versnellingsbakverhoudingen zijn bepaald rond de vermogenskromme van de motorspecificatie die op dat moment beschikbaar was. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella zit er echter meer achter, omdat hij denkt dat het tekort waarmee zijn team momenteel kampt niet uitsluitend aan de auto zelf kan worden toegeschreven.

Sprekend op Silverstone tijdens de Britse Grand Prix van afgelopen weekend zei hij: “Het is een circuit waar er vanuit energieoogpunt een belangrijke schaarste is en waar het benutten van de power unit en de prestaties van de power unit bijzonder belangrijk zijn.

Andrea Stella, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Ik moet zeggen, en ik heb dat ook andere keren gezegd, dat we nog steeds een klein tekort lijken te hebben in het maximaal benutten van de HPP-power unit. Dus ik denk dat we de drie, vier tienden die we hebben, hebben omdat we achterlopen qua ontwikkeling van onze auto.

“Daarbij moeten we het feit optellen dat de omstandigheden moeilijk waren en dat we in deze omstandigheden eerder nog meer achterstand in de bochten lijken te hebben. Plus het benutten van de power unit, waarin we een beetje een tekort lijken te hebben.

“Als je naar de GPS-overlays kijkt, wordt duidelijk dat we op de een of andere manier ons gesprek met HPP open moeten houden, omdat er performance lijkt te zijn die we laten liggen.”

De aandacht ging ook uit naar een Mercedes-kwalificatiefunctie die uit de telemetrie naar voren kwam, waarbij zowel George Russell als Kimi Antonelli kort voor het passeren van de finishlijn even van het gas gingen.

“Toen we het gisteren in de sprintkwalificatie bij Antonelli zagen toegepast, verraste dat ons een beetje,” voegde hij eraan toe, “omdat het niet iets is dat we hebben besproken en ik er ook helemaal niet zeker van ben dat het voor ons beschikbaar is, omdat het waarschijnlijk nog wat extra elementen vereist, laten we zeggen, om de power unit te gebruiken.

“Dus, zoals ik eerder heb gezegd, zijn er zeker gesprekken gaande met HPP op technisch niveau om ervoor te zorgen dat we gebruiken wat beschikbaar is in deze power unit, die briljant is. Het is echt een geweldig stuk technologie.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Stella bevestigde ook dat McLaren wacht op de nieuwste Mercedes-specificatie. “We wachten nu af of we onze specificatie kunnen upgraden en of dit op de een of andere manier helpt bij de benutting,” zei de Italiaan.

“Het zou slechts een betrouwbaarheidsupgrade moeten zijn, dus ik weet niet zeker of dat het geval is. Maar er zijn zeker nog enkele andere factoren die we met HPP moeten blijven bespreken, want als we naar de prestaties op de rechte stukken kijken, zelfs rekening houdend met het feit dat zij misschien minder luchtweerstand hebben, blijft er nog steeds een vraagteken.”

De nieuwe generatie power units heeft dus een aspect opnieuw onder de aandacht gebracht waarvan velen dachten dat het irrelevant was geworden. De reglementen blijven klantenteams toegang garanderen tot dezelfde hardwarespecificatie als die van het fabrieksteam, maar ze kunnen niet voorschrijven welke knowhow nodig is om die hardware maximaal te benutten.

In de moderne F1 wordt het voordeel van een fabrieksteam niet langer simpelweg bepaald door toegang tot de motor zelf. Steeds vaker ligt het in de expertise die is opgebouwd door het ontwikkelen, kalibreren en managen van geavanceerdere technologie.

Het is een voordeel dat niet op een testbank kan worden gemeten, maar dat beslissend kan worden wanneer het extraheren van de laatste paar tienden uit een power unit het verschil maakt.