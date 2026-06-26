Hoe 'beste relatie met FIA sinds Whiting' F1-coureurs hielp in de strijd tegen strafpunten

Na zeven races hebben de Formule 1-coureurs dit jaar slechts één strafpunt gekregen – Franco Colapinto kreeg er één omdat hij tijdens de race in Barcelona niet voldoende vaart minderde onder gele vlaggen. Er zijn nog steeds geen strafpunten toegekend voor incidenten die voortvloeiden uit gevechten op het circuit.

Dit is het gevolg van de herziene FIA-richtlijnen die voorafgaand aan het seizoen zijn ingevoerd, waardoor de stewards veel meer flexibiliteit hebben bij het bepalen of – en hoeveel – strafpunten er worden toegekend. Hoewel de aanbevelingen voor sportieve straffen grotendeels ongewijzigd zijn gebleven, is het gedeelte over strafpunten aanzienlijk herzien. In veel gevallen kunnen de stewards nu zelf bepalen hoeveel punten, indien van toepassing, er voor een overtreding worden toegekend – met name als het om botsingen gaat.

Dat is precies waar de F1-coureurs om hadden gevraagd. Volgens hen was het toekennen van strafpunten voor botsingen die simpelweg het gevolg waren van hard racen, de verkeerde aanpak.

Het principe zelf blijft ongewijzigd: coureurs die 12 strafpunten verzamelen, krijgen automatisch een raceverbod – zoals in 2024 gebeurde toen Kevin Magnussen de Grand Prix van São Paulo moest missen nadat hij de limiet had overschreden.

Het systeem werd vaak bekritiseerd door de coureurs, die aanvoerden dat strafpunten werden toegekend voor relatief kleine overtredingen of botsingen die het gevolg waren van optimistische – maar niet roekeloze – inhaalpogingen.

"Het is duidelijk dat strafpunten voor coureurs kunnen leiden tot een raceverbod", legde GPDA-directeur Carlos Sainz uit toen hij hierover werd gevraagd door Motorsport.

"En ik vind dat een coureur een raceverbod moet krijgen als hij voortdurend gevaarlijk is voor zijn concurrenten, voor de marshals, of als hij zich misdraagt tegenover de FIA en de stewards.

Carlos Sainz, Williams Foto door: Eric Le Galliot

"Als die twee of drie dingen gebeuren, vinden we het prima om strafpunten te krijgen, maar als we een klein foutje maken met de snelheidsbegrenzer of de baanlimieten overschrijden – wat niemand in gevaar brengt – dan zijn we gewoon… hoe dan ook, je bestraft ons al met racetijd.

"Wij vinden dat er geen strafpunten moeten worden toegekend, omdat je geen gele of rode vlag overtreedt, je brengt niemand in gevaar, je brengt geen concurrent in gevaar, je gedraagt je niet ongepast – en dat is wat we naar voren hebben gebracht. En tot nu toe is de FIA daar, eerlijk gezegd, buitengewoon behulpzaam in geweest."

Een van de grootste veranderingen ten opzichte van vorig jaar betreft het veroorzaken van een botsing. In de vorige richtlijnen leverde deze overtreding naast de sportieve straf ook drie strafpunten op. Volgens de nieuwe versie kunnen de stewards tussen nul en drie punten toekennen, afhankelijk van de ernst van het incident. Een voorbeeld hiervan deed zich voor in China, waar Esteban Ocon een tijdstraf van 10 seconden kreeg voor zijn botsing met Colapinto, maar geen strafpunten op zijn rijbewijs. De bijgewerkte richtlijnen bevatten ook een nieuwe opmerking die luidt: "Strafpunten voor het veroorzaken van [een botsing] moeten worden aangepast op basis van de ernst van het veroorzaakte incident“.

Een andere opvallende wijziging betreft het van de baan dwingen van een andere coureur. Tenzij de stewards de manoeuvre als "roekeloos“ beoordelen, levert dit geen strafpunten meer op, in tegenstelling tot twee strafpunten volgens de vorige richtlijnen. Hetzelfde geldt voor het negeren van blauwe vlaggen: de nieuwe richtlijnen bevelen aan geen strafpunten toe te kennen, in plaats van één of twee volgens de versie van vorig jaar.

Bij incidenten waarbij de stewards van mening zijn dat een aanrijding plaatsvond met "duidelijk opzettelijke of roekeloze opzet“, krijgt de coureur echter nog steeds vier strafpunten – net als volgens de vorige richtlijnen.

Rui Marques, FIA-wedstrijdleider Foto door: Mark Sutton / Formule 1 via Getty Images

Volgens Sainz stond de FIA open voor het doorvoeren van de gevraagde wijzigingen. Hij prees ook de verbeterde communicatie met de koepelorganisatie en zei dat er nu weer hetzelfde niveau van vertrouwen is bereikt als dat de coureurs hadden met voormalig racedirecteur Charlie Whiting.

"Ik denk dat we er tijdens de briefings allemaal op hebben aangedrongen, en er zijn uiteraard gesprekken gevoerd", zei hij, "en ook sinds de komst van Rui [Marques, de huidige F1-racedirecteur] vormen het team en de huidige opzet binnen de FIA de meest samenwerkingsgerichte groep mensen waarmee ik sinds Charlie heb gewerkt. En eerlijk gezegd verloopt het allemaal vrij soepel en goed, en ik heb het gevoel dat ze echt goed naar ons luisteren; we zitten nu echt op een goede golflengte met hen.

"Soms vallen we ze te veel lastig, soms vallen zij ons een beetje te veel lastig, maar dat is typisch voor zo’n relatie; ik moet echter zeggen dat het op dit moment soepel verloopt, het is een goede relatie.”

Een gelukkiger Bearman

Een van de coureurs voor wie de nieuwe aanpak een opluchting was, is Oliver Bearman, die vorig jaar een groot deel van de tijd op het punt stond een raceverbod te krijgen – en met acht punten nog steeds bovenaan de huidige ‘strafpuntenlijst’ staat. Hij zegt dat de vorige aanpak ertoe leidde dat coureurs zich inhielden wanneer ze tegen elkaar raceten.

"We hadden eigenlijk allemaal dezelfde mentaliteit", zei hij toen hij door Motorsport.com werd gevraagd. "Oké, je moet bestraft worden als je fouten maakt, maar dit soort strafpuntensysteem en de manier waarop die punten de afgelopen jaren zo vrijelijk werden uitgedeeld, stimuleerde ons niet echt om iets te proberen, om te racen.

"En als we een spektakel willen, een race willen, laat ons dan proberen in te halen, in de wetenschap dat als je het verprutst, je een straf krijgt. Maar je loopt daardoor later in het jaar niet het risico een race te missen, en dat is goed. Ja, daar ben ik blij mee, en ik denk dat iedereen het daar vrijwel unaniem over eens was."

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Bearman kreeg vorig jaar op Silverstone vier strafpunten omdat hij tijdens de derde vrije training onder rode vlag crashte bij het inrijden van de pitstraat. De stewards concludeerden dat hij, hoewel het reglement voorschreef dat hij langzaam en voorzichtig naar de pitstraat moest terugkeren, in plaats daarvan probeerde "het inrijden van de pitstraat onder raceomstandigheden te simuleren". De Haas-coureur is het ermee eens dat een dergelijke overtreding een strenge sanctie volledig verdiende, terwijl veel race-incidenten niet per se tot strafpunten hoeven te leiden.

"Ik heb in Silverstone echt een domme fout gemaakt", zei hij, "en als dat iemand anders nog eens overkomt, krijgt die ook hetzelfde aantal strafpunten, want dat is een gevaarlijke manoeuvre. Maar weet je, ik herinner me dat ik er vorig jaar in Monza een kreeg voor een aanrijding; Carlos en ik kwamen in botsing, we werden allebei bestraft en we spinden allebei rond.

"Eigenlijk waren alle coureurs en de stewards het later dat jaar erover eens dat ik geen straf had moeten krijgen, en als er al iemand gestraft had moeten worden, dan was het de andere auto geweest. Ik kreeg daar een strafpunt voor, en dus, weet je, dat soort scenario’s lijkt een beetje oneerlijk, maar als je iets gevaarlijks doet, moet je natuurlijk wel bestraft worden met strafpunten.

"Ja, want je weet dat je bestraft wordt als je het verkeerd doet, maar het zo vrijelijk uitdelen van strafpunten, zoals ze vorig jaar deden, leek me de verkeerde zet, en zoals altijd heeft de FIA zich daar ongelooflijk ontvankelijk voor getoond."