Hoe cruciaal is Red Bulls Oostenrijk-upgrade voor de toekomst van Max Verstappen?

Voorafgaand aan de thuisrace van Red Bull in Spielberg is er nog altijd veel aandacht voor Verstappens toekomst, net zoals voor het al dan niet lichten van een optie in het Mercedes-contract van George Russell – waarover in Italiaanse media is gespeculeerd. In de praktijk is Verstappens situatie nog steeds zoals in de voorbije weken: ondanks dat Red Bull graag heeft dat hij zijn commitment ook voor de aankomende jaren uitspreekt, kan Verstappen nog wachten.

Het heeft veel weg van hoe de situatie een jaar geleden was. Net als toen moet Red Bull ook ditmaal aan Verstappen laten zien dat het een lastige situatie om kan keren, terwijl de Nederlander – ook samenhangend met de alom bekende clausules in zijn contract – kan wachten.

Na een stroeve seizoensstart heeft Red Bull met het updatepakket in Miami een eerste stap gezet. Het overgewicht van ongeveer twaalf kilogram werd in Florida gehalveerd en bovendien werd het aerodynamisch pakket daar sterk onder handen genomen, onder meer met herziene sidepods. Pierre Waché bevestigde meteen al aan Motorsport.com dat de tweede stap in Oostenrijk zou volgen en dus zijn er dit weekend vele ogen gericht op de RB22.

Teambaas Laurent Mekies hoopt dat de achterstand van ongeveer drieënhalf à vier tienden per ronde kan worden teruggebracht naar één tiende, maar erkent dat het Oostenrijk-pakket an sich nog niet genoeg zal zijn. Ook Verstappen weet dat en stelt tijdens de mediadag in Oostenrijk dat de stappen die Red Bull sinds het begin van dit seizoen heeft gezet makkelijker zijn geweest dan wat er nog moet gebeuren.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Dat zijn natuurlijk ook de makkelijkere stappen om te zetten als je ver achter ligt. De moeilijkste stap is altijd de laatste, om echt mee te vechten voor de overwinning,” aldus Verstappen na een vraag van Motorsport.com. “Dus laten we zien hoe we dat kunnen doen, om echt weer in die strijd te komen. Ik weet niet zeker of dat dit weekend kan gebeuren, maar het team geeft altijd 100% en pusht voluit om de auto sneller te maken."

“Maar we weten dat andere teams ook voortdurend upgrades brengen. Dus we moeten proberen nog iets meer te vinden dan de rest om het gat te dichten. In Barcelona was het vrij duidelijk dat er nog steeds een gat was, dus hopelijk kan het dit weekend iets beter zijn.”

Voorafgaand aan het raceweekend in Barcelona keek Red Bull met name naar de snelle bochten. In circuits met overwegend langzame bochten, zoals Miami, Montreal en Monaco, kon Red Bull redelijk meekomen, maar de snelle bochten van het Circuit de Barcelona-Catalunya vreesde het team. De realiteit is complexer gebleken dan één zwakke plek: de performance in snelle bochten viel nog niet eens tegen, maar de conclusie luidde dat Red Bull simpelweg overal nog iets tekortkomt.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Het is een combinatie van dingen die we onder controle moeten krijgen. We maakten ons een zorgen over de snelle bochten, maar ik denk dat het meer een algemeen balansprobleem is,” aldys Verstappen. “We weten dat de auto zwaar is, en daarnaast moeten we gewoon meer downforce en meer grip vinden en beter worden over de kerbs. Al dit soort dingen kunnen een verschil maken om onze auto te verbeteren.”

Als Verstappen wordt gevraagd hoe cruciaal het effect van de Oostenrijk-upgrade in de aankomende races voor zijn toekomst is, reageert de viervoudig wereldkampioen: “Ik denk dat het cruciaal is voor ons als team; we willen verbeteren van waar we dit seizoen zijn begonnen naar waar we willen eindigen. We weten dat we performance tekortkomen, dus het gaat er meer om dat we proberen de auto te verbeteren. Dat is belangrijker.”

Ook de vraag of Verstappen zijn eigen positie gaat heroverwegen als Red Bull bij het ingaan van de zomerstop nog steeds het vierde team is, wil hij in Spielberg niet volledig beantwoorden. “Laten we afwachten. Het is moeilijk om daar nu al een antwoord op te geven. We vinden het geen fijne situatie om het vierde beste team te zijn, dus we willen onszelf verbeteren. Daar is alles op gericht", aldus de viervoudig wereldkampioen.