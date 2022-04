Hoe Zandvoort de F1 Dutch Grand Prix van 2021 denkt te overtreffen

We treffen Circuit Zandvoort-directeur Robert van Overdijk in de paddock van het Bahrain International Circuit. Terwijl teams zich voorbereiden op het nieuwe Formule 1-tijdperk en talloze rondjes draaien in de hitte, draait het bij de promotors van alle F1-races ook om de voorbereiding. Alle promotors komen in de woestijn namelijk bijeen om de plannen van Liberty Media voor het nieuwe seizoen aan te horen en om onderling zoveel mogelijk kennis te delen.

Zandvoort als voorbeeld in Formule 1-wereld

'Zandvoort' komt in die besprekingen veelvuldig aan bod als voorbeeld voor andere Grands Prix. Meteen na het eerste weekend van september liet F1 CEO Stefano Domenicali al weten dat Zandvoort een nieuwe standaard had neergezet en de lat hoger had gelegd voor andere organisatoren. "Soms voelt het wat ongemakkelijk om als rookie – want dat zijn we eigenlijk doordat het 36 jaar geleden was – genoemd te worden als voorbeeld", trapt Van Overdijk het gesprek met Motorsport.com af. "Maar aan de andere kant merk je dat er vanuit de andere promotors geen misgunnen is. We zijn transparant in hoe we naar dingen kijken en dat krijgen we nu terug."

Van die laatste woorden is de Grand Prix in Miami het beste voorbeeld. "De organisatoren uit Miami hebben vorig jaar heel erg naar ons gekeken, naar hoe wij dingen in Nederland hebben geregeld. Nu zeggen ze 'jullie zijn transparant geweest, dus kom ook vooral bij ons kijken. Wij zijn bereid om alle plannen met jullie te delen.' Dat is goed, want het brengt de sport als geheel naar een hoger niveau, zeker na jaren waarin het in Europa een beetje stil heeft gestaan."

Wat betreft Zandvoort wordt het evenement vooral qua entertainment en het verrassend succesvolle verkeersplan als voorbeeld aangehaald. "Dat is nog wel grappig. Over het mobiliteitsplan wordt ons de hemd van het lijf gevraagd door alle races, op één Grand Prix na. We stonden te praten en iemand zei tegen de organisatie in Canada ‘hebben jullie al met elkaar gesproken over het mobiliteitsplan?' Die organisator reageerde wat verbaasd met de woorden ‘waarom, want Canada is honderd procent public transport...’ Het kan dus nog beter en sowieso geldt dat wij met beide beentjes op de grond moeten blijven. We hebben het één keer laten zien, en ja, we willen het nog tien keer laten zien, maar dat moet eerst nog wel even gebeuren."

Hoe valt het oranjefeest van 2021 te overtreffen?

Hamvraag luidt natuurlijk hoe de organisatie in Zandvoort dat laatste daadwerkelijk gaat doen. Valt de editie van vorig jaar überhaupt nog wel te overtreffen, en zo ja, hoe? "We beseffen terdege dat we de lat bijzonder hoog hebben gelegd voor onszelf. Maar wat betreft die 'hoe-vraag' zijn er natuurlijk nog wel dingen dat we vorig jaar niet hebben kunnen doen. Het entertainmentprogramma is daar een belangrijk onderdeel van en we mogen iedere dag 40.000 mensen extra verwelkomen." Met die laatste woorden duidt Van Overdijk op de coronarestricties die vorig jaar nog van kracht waren. Wie door alle beelden van de oranjezee dacht dat het volle bak was, zat immers mis. De eerste editie in 36 jaar is met twee derde van de volledige capaciteit afgewerkt.

Dit jaar rekent de organisatie op een volle bak en alle kans om het programma in volle glorie af te werken, inclusief een keur van artiesten en een compleet entertainmentprogramma. "Of dat copy-paste wordt van wat we vorig jaar van plan waren? Nee, gelukkig niet. Wij willen vernieuwen en hebben ook geleerd van die eerste keer. Ondanks dat het een bewierookte editie was, hadden we best veel punten waarvan we achteraf zeiden ‘volgend jaar moeten we dat echt anders doen’. Eén van die dingen had met het entertainment te maken. In plaats van één heel groot podium waar iedereen naartoe komt om naar artiesten te kijken, willen we dat opsplitsen. Het tribune-entertainment heeft vorig jaar zo goed gewerkt dat we zeggen ‘het is misschien leuker om niet één groot podium te doen, maar allemaal kleinere podia in de verschillende area.’ Dan hoeven mensen minder te bewegen, hetgeen ook weer goed is voor je crowd management en de veiligheid."

Drie dagen regen en DNF voor Verstappen

Ook het sportieve plaatje ziet er in 2022 iets anders uit. Dat heeft niet alleen met de nieuwe F1-auto's te maken, maar ook met het toevoegen van de Formule 2 - de hoogste opstapklasse met Richard Verschoor aan de start. "Als organisator kijken we op een iets andere manier naar zo'n programma. Met een klasse minder hadden we dat anders in kunnen vullen met meer 'track entertainment', dus meer andere actie op de baan. Maar goed, je hebt natuurlijk gelijk: voor de echte autosportliefhebber wordt het niet beter dan dit hele pakket met F1, F2, F3 en de Porsche Supercup."

Desondanks wil Van Overdijk dat sportieve plaatje - althans: de uitkomst ervan - niet leidend laten zijn in de fanbeleving. Zo legt de circuitdirecteur uit dat de mindset van zijn team een bijzondere is: "We moeten er eigenlijk van uitgaan dat het drie dagen regent en dat Max Verstappen in de eerste bocht uitvalt." Gevraagd wat de meerwaarde van die insteek is, lacht Van Overdijk: "Nou, als het gebeurt, heeft dat natuurlijk nul meerwaarde, laat ik daar helder over zijn. Maar het gaat om de voorbereiding. Op het weer en het sportieve plaatje hebben we geen invloed, op alle andere zaken wel. Dus als wij die zaken nou zo voor elkaar hebben dat – stel dat er iets tegenzit dit jaar ten opzichte van vorig jaar – al onze gasten nog steeds met een grote lach van het terrein gaan."

"Max is natuurlijk de grote drijfveer achter ons evenement, dat is helder. Maar juist omdat wij op een andere manier naar het organiseren van zo’n evenement kijken, zou er op die dag zelf geen afhankelijk van Max zijn prestaties moeten zijn om het qua beleving een geslaagde dag te laten zijn. Het moet vanuit zichzelf al een schitterende dag worden en als Max wint, is dat de kers op de taart." Het is kort samengevat de uitdaging waar men in Zandvoort nu voor staat. "We hebben het één keer gedaan, het was supersuccesvol, je wordt bewierookt tot en met, maar we hebben dit jaar echt de verplichting tegenover onze kaartkopers, onze sponsoren en de hospitality-gasten om het minimaal net zo goed te laten zijn."