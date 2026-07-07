Leclerc na zege in Britse GP: "Er zijn veel narratieven over mij gecreëerd"

Charles Leclerc vond zijn mojo terug door de Grand Prix van Groot-Brittannië 2026 in de Formule 1 te winnen en hij schrijft dat toe aan veranderingen achter de schermen. De Ferrari-coureur haalde Mercedes-polesitter Kimi Antonelli in de eerste ronde in voor zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten 2024 en de negende uit zijn carrière.

Het maakte een einde aan een recente mindere reeks in de campagne van 2026, waarin hij richting Silverstone slechts vier punten in drie grands prix had gescoord, inclusief crashes in de race in Monaco en de kwalificatie in Barcelona.

Dat zorgde voor een interessante situatie bij Ferrari, want nadat hij teamgenoot Lewis Hamilton vorig jaar comfortabel had verslagen, is Leclerc in 2026 achteropgeraakt nadat hij zich niet zo goed als de zevenvoudig wereldkampioen aan de volledig nieuwe auto's had aangepast.

Maar nadat hij zich als tweede had gekwalificeerd voor de race van zondag op Silverstone, voor de als derde geklasseerde Hamilton, onthulde Leclerc dat hij vóór de zege het gevoel in zijn auto had teruggekregen.

“Het betekent veel,” zei Leclerc over zijn overwinning. “Wanneer het lastig wordt, en dat is letterlijk de situatie waarin ik de afgelopen races heb gezeten, is er natuurlijk veel negativiteit om me heen in het algemeen, met verhalen en narratieven die worden gecreëerd, en dat is nooit een fijne omgeving om in te werken.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Maar om het hoofd omlaag te houden, heel hard te blijven werken en het resultaat te behalen dat we vandaag hebben behaald, ben ik supertrots op het hele team dat me heeft gepusht en geholpen om dat gevoel met de auto weer te vinden.

“Het is pas een eerste stap en ik moet dat op meerdere circuitlay-outs bewijzen, maar op zo'n circuit waar vertrouwen cruciaal is, had ik dat niet kunnen doen zonder het gevoel. Dus dat is echt goed.”

Leclerc onthulde na de kwalificatie dat hij “twee benaderingen” had om zijn vorm terug te vinden, waarbij hij ofwel zijn “rijstijl volledig” verandert om “te reproduceren wat Lewis doet”, of “in mijn richting blijft pushen”.

De Monegask koos voor het laatste om de auto meer aan zijn rijstijl aan te passen, waarbij hij vasthield “aan wat ik weet dat in het verleden werkte”, terwijl hij de kritiek van buitenaf die recent opkwam negeerde.

“Wanneer er zoveel negativiteit om je heen is, is dat niet zo fijn om te zien, dus probeer je de ruis zo veel mogelijk uit te schakelen,” voegde Leclerc toe.

“Ik probeer niet op mijn telefoon te kijken en me te focussen op wat relevant is, en ook om het juiste beeld van de situatie te hebben, want er worden dingen gezegd en je gaat in deze sport van held naar nul, van nul naar held, in zo'n twee dagen.

“Dus het kan beïnvloeden hoe je een situatie ziet. Mijn taak was echt om gewoon te proberen die ruis uit te schakelen, nergens naar te kijken, nergens naar te luisteren.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Ik weet dat ik niet van de ene op de andere dag een slechte coureur ben geworden. Het was gewoon een kwestie van dat gevoel met de auto vinden.

"Deze auto's zijn heel specifiek, zijn heel anders dan de manier waarop we hebben gereden sinds we begonnen met racen, en dus kost het wat meer tijd om eraan te wennen.

“Ik was heel sterk in het eerste deel van het seizoen, daarna verloor ik een beetje het gevoel met de auto. We hebben behoorlijk wat dingen aan de auto veranderd en het kostte wat meer tijd dan ik had gehoopt om terug te keren op het niveau dat ik wilde.

“Daarbovenop hadden we op [zondagen] enkele problemen die me behoorlijk veel punten hebben gekost. Alles bij elkaar was het dus geen fijne situatie om in te zitten, maar ik ben heel blij dat ik op deze manier uit deze situatie kom.”

Maar nu het seizoen 2026 pas negen races oud is en Leclerc in het kampioenschap 39 punten achter Hamilton staat, is hij zich er terdege van bewust dat deze vorm nu consistent moet worden geleverd.

“Het is nog steeds het begin,” zei hij. “Het is maar één race en ik moet me niet laten meeslepen door te denken dat de oorlog voorbij is.

“De strijd met deze auto is de laatste tijd behoorlijk groot geweest en ik kan het niet als vanzelfsprekend beschouwen dat het nu achter me ligt. Dus ik blijf werken en probeer dat gevoel vaker te krijgen in de toekomst."

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