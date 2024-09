Hoe Leclerc de riante voorsprong in de F1-race in Baku verspeelde

Het was een opmerkelijk moment in de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Charles Leclerc lag ruimschoots op kop en leek moeiteloos op weg naar zijn tweede opeenvolgende overwinning, maar na de pitstops was het beeld compleet anders: ineens reed Oscar Piastri vlak achter hem. Binnen een ronde of drie was de comfortabele voorsprong van zes seconden verdwenen. Motorsport.com duikt de data in om te achterhalen hoe dat precies kon gebeuren.

Ten eerste plaatste McLaren een undercut. Piastri ging voor Leclerc de pits in en kon op het verse setje rubber aanvallen. Dat leverde al iets aan tijdwinst voor de Australiër op. Opvallender is echter dat Leclerc enorm veel tijd in de outlap verloor. Als we die ronde met de outlap van Piastri vergelijken, zien we zelfs dat de Monegask in de eerste ronde op nieuwe banden drie seconden langzamer was. In een sport waar elke tiende telt, is dat een enorm verschil.

Coureur Piastri Leclerc Alonso Colapinto Hamilton Russell Pérez Bottas Outlap 2:03.253 2:06.071 2:05.549 2:06.259 2:06.757 2:04.183 2:04,864 2:06,862

Dat Leclerc voor een rustige outlap koos, is te verklaren. In Monza hielp deze tactiek hem nog aan een zege, want door een wat langzamere introductie van de harde band kon hij een pitstop uitsparen. In Baku pakte het dus verkeerd uit, zeker ook omdat de banden van Leclerc in de slotfase alsnog eraan waren. Zelfs met de snelle outlap hield Piastri de Pirelli's langer in leven.

Belangrijk om te benoemen, is dat Piastri heel snel was in de outlap, ook vergeleken met de rest van het veld. De meeste rijders noteerden een rondetijd van 2.05 of 2.06 - net als Leclerc -, maar Piastri was ruimschoots sneller. Alleen Sergio Pérez en George Russell kwamen in de buurt van de outlaptijd van de rijder uit Melbourne.

Verschil gemaakt in sector 1

Kijkend naar de tijdsverschillen in de outlap, blijkt dat het gat vooral werd geslagen in sector 1. Piastri ging bijvoorbeeld bij de eerste bocht na het uitrijden van de pits al direct zeventien kilometer per uur sneller dan Leclerc. Ook in de tweede bocht was het verschil groot, al was het daar nog maar tien kilometer per uur. In sector 1 verloor Leclerc liefst twee seconden op de latere winnaar van de GP in Baku. De rest van de tijd ging in de andere sectoren verloren. Deze factoren bij elkaar verklaren waarom Piastri een ronde na de stop van Leclerc niet zes, maar anderhalf seconde voorsprong had.

In de ronden daarna kon Leclerc het verschil niet meer maken. De McLaren van Piastri had simpelweg meer snelheid en betere grip. Zelfs teamgenoot Carlos Sainz was in de slotfase sneller. Leclerc gaf na de race toe dat het lastig was om de grip te vinden en om in te schatten hoe de banden zich hielden. Na de inhaalactie van Piastri probeerde de Monegask de kalmte te bewaren en hoopte terug te kunnen slaan. "Maar de banden waren helemaal op", erkende hij na de race. In de laatste ronden liep Piastri zelfs weg. Op de streep was het onderlinge verschil tien seconden - al had daar de virtual safety car na de crash van Pérez en Sainz ook een aandeel in.

Geen echte long run

Dat Ferrari moeite had met het voorspellen van de levensduur van de banden had vooral te maken met de vrijdag. Traditioneel rijden de teams in de tweede training een long run, waarin de auto vol met benzine langere tijd de baan op wordt gestuurd. Ferrari en Leclerc lieten deze kans echter aan zich voorbij gaan. Uit de data blijkt dat Leclerc zeer korte stints had, terwijl McLaren en Piastri langere stints reden. Het laat zien dat Ferrari een verkeerde gok nam, en dat kwam hen duur te staan. Voor het vierde jaar op rij wist Leclerc de pole in Azerbeidzjan niet te verzilveren.

