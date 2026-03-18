Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Formule 1 GP van China

Hoe Sainz de inhaalmodus in China juist gebruikte om te verdedigen

Carlos Sainz gebruikte in China de nieuwe inhaalmodus op opvallende wijze: niet om aan te vallen, maar om zich te verdedigen. Die slimme zet leverde Williams twee waardevolle punten op.

Laurens Stade Gianluca D'Alessandro
Bewerkt:
Carlos Sainz, Williams

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sommige dingen veranderen nooit in de Formule 1, ook niet met een nieuw reglement. De negende plaats van Carlos Sainz in de Grand Prix van China is daar een goed voorbeeld van, met een opvallend detail: hij gebruikte de nieuwe inhaalmodus niet om aan te vallen, maar juist om zich te verdedigen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar juist in zulke momenten zie je hoe scherp een coureur blijft onder druk.

Ook in het duel tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton gebeurde iets vergelijkbaars: beide Ferrari-coureurs remden bewust iets eerder vóór de activatielijn om meer energie en vermogen over te houden voor een aanval. Bij Sainz was de situatie echter anders.

Met een auto die te zwaar is, wist Sainz dat het lastig zou worden om Franco Colapinto achter zich te houden. Toch deed zich een kans voor toen George Russell hen beiden op een ronde dreigde te zetten.

Carlos Sainz bezorgde Williams twee punten in China.

Carlos Sainz bezorgde Williams twee punten in China.

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toen Russell Colapinto op het lange rechte stuk richting bocht 14 voorbijging, keek Sainz in zijn spiegels en besloot hij even van het gas te gaan, ook al kostte dat hem wat tijd. Dat deed hij met een duidelijk doel: vlak voor de laatste bocht ligt de lijn die bepaalt of je de inhaalmodus mag gebruiken, mits je binnen één seconde van je voorganger zit.

In dat opzicht werkt de inhaalmodus eigenlijk vergelijkbaar met het oude DRS-systeem. Ook als je op een ronde wordt gezet, kun je de modus gebruiken als je bij dat meetpunt binnen een seconde van de auto voor je zit. Dat levert dus alsnog een voordeel op.

Sainz zorgde er daarom bewust voor dat hij precies op het juiste moment binnen die seconde bleef, zodat hij extra energie en vermogen kon inzetten. Daarmee maakte hij het voor Colapinto een stuk moeilijker om dichterbij te komen.

Door de inhaalmodus verdedigend in te zetten, bleef Sainz Colapinto voor.

Door de inhaalmodus verdedigend in te zetten, bleef Sainz Colapinto voor.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Omdat het om de negende plek ging, wist ik dat ik geen gekke dingen hoefde te doen als hij me zou aanvallen. Een plek in de top-tien was haalbaar en een punt is voor het team gewoon een goed resultaat", legt Sainz uit.

Slim spelen

Dankzij deze aanpak kon hij ongeveer 0,5 MJ extra energie gebruiken. Dat lijkt weinig, maar in de verdediging maakt het echt verschil: je haalt een hogere topsnelheid of komt beter uit de bocht dankzij sterkere acceleratie.

"Toen ik de blauwe vlaggen zag, dacht ik: als ik dit goed speel, kan ik hem in vuile lucht laten rijden, dan mijn inhaalmodus gebruiken, hem weer vuile lucht geven, weer de modus gebruiken, enzovoort. Het werd dus geen DRS-trein, maar een trein met de inhaalmodus", aldus Sainz.

Lees meer:

De tactiek werkte en leverde Williams de eerste punten van het seizoen op. Dat was best verrassend, gezien de auto nog duidelijk te zwaar is. Daarbij hielpen ook de vele uitvallers, waaronder Max Verstappen – die vijfde lag voordat hij uitviel met een koelprobleem – en beide McLarens.

Toch is het vooral een mentale opsteker voor het team, dat de komende maanden verder wil werken aan het verlagen van het gewicht van de auto. Teambaas James Vowles gaf al aan dat dat traject inmiddels langer duurt dan gepland, ongeveer zes races in plaats van het oorspronkelijke schema.

Sainz was ondanks het slimme spelletje niet blij met het resultaat.

Sainz was ondanks het slimme spelletje niet blij met het resultaat.

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Voor mij blijft het gewoon een negende plaats, en dat is niet waar ik wil staan", voegt Sainz toe. "Het zijn goede punten voor mij en het team, maar hopelijk geeft dit iedereen de motivatie om nog harder te werken."

"Dit is niet de seizoensstart die we wilden en ook niet wat we van deze auto hadden verwacht. Hopelijk helpt dit resultaat om in de fabriek extra te pushen en prestaties te vinden. Want eerlijk gezegd voelde ik me vandaag, zelfs in gevechten met het middenveld, kansloos. Dat is frustrerend, maar tegelijkertijd nemen we wel punten mee – en hopelijk helpt dat iedereen."

Deel of bewaar dit artikel

Vorig artikel Hamilton: "Ik ben weer op mijn best, zowel mentaal als fysiek"

Beste reacties

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

