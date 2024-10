Hoe het budgetplafond Red Bull-teambaas Horner de handen bindt

Dat het een kippenhok is bij Red Bull Racing in Milton Keynes, is wellicht wat te veel gezegd. Maar dat het team dat de afgelopen twee jaar de constructeurstitel voor zich opeiste topmensen als Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Will Courtenay ziet vertrekken, is een teken aan de wand. Dat teken is overigens niet de terugval in prestaties die we dit jaar van Red Bull zien, maar meer een natuurlijke gang van zaken. Het is namelijk vrij gebruikelijk in de Formule 1 dat rivalen langskomen bij succesvolle teams om met veel geld personeel weg te kapen.

Red Bull zegt echter dat er nu wat meer aan de hand is. Voor het team dat geen gebrek heeft aan publiciteit en dus inkomsten, is het al lang niet meer mogelijk is om bij een dreigend vertrek van een medewerker een goed tegenbod neer te leggen om die medewerker te behouden. Dat heeft volgens het team alles te maken met het budgetplafond die ook de salariskosten beknotten, met uitzondering van de drie duurst betaalde medewerkers. Hoewel geen van de F1-teams de identiteit van die 'top-drie' personeelsleden bekendmaakt, wordt aangenomen dat Newey daar bij Red Bull wel onder kon worden geschaard, maar Wheatley en Courtenay niet.

Jonathan Wheatley, teammanager bij Red Bull Racing Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Over de uitdagingen van het vasthouden van toppersoneel in de huidige Formule 1, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner: "Je kunt je geen superhelden veroorloven. Je moet kijken of je waar voor je geld krijgt en dat dwingt je om moeilijke beslissingen te nemen. Jonathan was een heel goede sportief directeur, maar hij kostte ons veel geld. Toen hij de kans kreeg om naar Audi te gaan, was het: 'Weet je wat? Ik denk dat je daarvoor moet gaan vanwege de manier waarop de [budgettaire] reglementen zijn. We zijn beperkt in wat we hier voor je kunnen doen.' Dus als je de kans hebt om jezelf verder te ontwikkelen en aanzienlijk meer geld te verdienen, ga er dan voor."

Doorstroming

Horner zegt dat hij alle begrip heeft voor medewerkers die een deur verderop gaan kijken, vooral als ze daar een functie kunnen krijgen die door omstandigheden niet beschikbaar is bij Red Bull en ze ook nog meer salaris oplevert. Het vertrek van die medewerkers is echter niet alleen maar negatief, omdat het anderen binnen de huidige organisatie in staat stelt om door te stromen naar meer senior functies.

"Jonathan is hier al heel lang en hij had de kans om teambaas te worden", aldus Horner. "Die kans had hij hier niet en zijn rol werd steeds eendimensionaler, omdat hij nooit op kantoor was. Hij was altijd op een circuit. Hij is verder gegaan en daardoor konden anderen op een natuurlijke manier een stap maken. Die evolutie heb je nodig."

Red Bull pitmuur Foto door: Erik Junius

"Hetzelfde geldt voor Will Courteney en de afdeling strategie. Hij is hier al twintig jaar. We hebben gesproken over andere rollen binnen de groep. McLaren bood hem een grotere rol met een heel hoog salaris en op dat moment moet je zeggen: 'Veel succes. Ga ervoor.' Maar tegelijkertijd geeft dat Hannah Schmitz de kans om hogerop te komen. Als zij die kans niet had gehad dan was zij een belangrijk doelwit voor een ander team geweest."

Hoewel het onvermijdelijk is dat een vertrek van een senior medewerker aandacht van de buitenwacht genereert, zegt Horner dat het natuurlijke verloop van alledag is. Teams veranderen continu van samenstelling. "Toen ik hier in 2005 kwam, hadden we een fantastisch team", herinnert hij zich. "Als ik rondkijk op de afdeling van de ingenieurs, vooral die belast zijn met de activiteiten op het circuit, en ik vergelijk dat met de periode 2010-2013 toen we met Sebastian Vettel en Mark Webber wonnen, dan denk ik dat daar nog maar drie mensen van over zijn. Paul Monaghan zit nog steeds bij ons. Michael Manning is er nog steeds, hij doet alle starts en verder waren het eigenlijk alleen nog Jonathan [Wheatley] en Will [Courtenay]. Hannah was op dat moment aan het afstuderen van de Universiteit van Cambridge, maar de rest van het team: de race-ingenieurs, de controle-ingenieurs, alles evolueert."

Newey wilde F1 niet verlaten

Het meest in het oog springende vertrek bij Red Bull Racing is Adrian Newey, die na twintig jaar auto's ontwerpen een grote slag slaat en volgend jaar maart aan het werk gaat bij Aston Martin Racing. Hoewel Newey door de jaren heen een enorme bijdrage heeft geleverd aan het succes van Red Bull, denkt Horner dat hun samenwerking hoe dan ook tot een natuurlijk einde kwam.

Adrian Newey, Aston Martin Formule 1-team Foto door: Aston Martin Racing

Op de vraag of de onrust rond Horner aan het begin van het seizoen de aanleiding was voor de verandering, antwoordt de teambaas: "Ik denk dat we in een perfecte storm zaten, waarin het heel makkelijk te zeggen is 'dit veroorzaakte dat, en dat veroorzaakte dit.' De realiteit is echter dat al die dingen niets met elkaar te maken hebben. Dat Adrian het team zou verlaten, speelde al eind 2023, denk ik. De afspraak die we hadden was dat hij eind '25 een stap terug zou doen en echt alleen mentor zou zijn. Anders zou ik de andere [technische] jongens kwijtraken aan enkele rivaliserende teams. Maar ik denk dat hij het gevoel had dat zijn tijd in F1 nog niet voorbij was en dus nam hij een beslissing op eigen gronden, begrijpelijk. De deal die hij bij Aston heeft met een aandelenpakket en zo, is iets wat hier gewoon niet kon. Ik kan begrijpen dat Adrian nog een nieuwe kans in F1 wil. Als aandeelhouder en partner in een team neem ik hem dat zeker niet kwalijk."

"Maar we leven tegenwoordig in een wereld met een kostenplafond", benadrukt Horner. "Daarin is F1 heel anders dan vijf jaar geleden. 90 procent van onze tijd wordt tegenwoordig besteed aan de vraag wat we ons kunnen veroorloven, binnen het budget. Met de 140 miljoen dollar die we te besteden hebben, moet elke cent heel verstandig worden besteed. En natuurlijk hebben de grotere teams door de jaren heen soms een beetje vet op de botten, maar het budgetplafond heeft efficiëntie gestimuleerd."