Hoe een brief van F1-coureurs heeft bijgedragen aan de nieuwe regels

Vraag Max Verstappen naar de auto's onder het vorige reglement en er zal een tweeledig antwoord volgen. Ja, die auto's voelden fantastisch over één ronde, maar een dag later bleef het volgen en daarmee samenhangend het inhalen een probleem. Door de grote hoeveelheid vuile lucht verloren coureurs downforce achter een andere auto en was er veel 'overspeed' nodig om überhaupt een inhaalactie in te zetten - of het kunstmatige DRS moest al een handje helpen. Het zijn factoren die het publiek heeft gezien, maar ook factoren die de coureurs liever kwijt dan rijk waren.

Sterker nog: met een brief hebben Formule 1-coureurs in een vroeg stadium opgeroepen tot actie. Vlak nadat Liberty Media de Formule 1 eind 2017 had overgenomen, is de Grand Prix Drivers’ Association onder leiding van Alexander Wurz bijeengekomen. Het bleek een vruchtbare meeting en eentje die Wurz in de pen heeft doen kruipen om een brief namens de coureurs op te stellen. Strekking van dat verhaal? De aerodynamische filosofie van de Formule 1 is precies wat 'close racing' in de weg staat. En ja, als dat laatste echt is wat de nieuwe eigenaren willen, dan moet het over een compleet andere boeg worden gegooid. Oftewel: het huidige reglementenboek het raam uit en met een schone lei beginnen om inhalen echt centraal te stellen.

Het roer moet rigoureus om

"Wij werkten met de GPDA aan een uitgebreid document dat we aan de nieuwe eigenaren konden presenteren", blikt Wurz terug. "Dat moment viel overigens perfect samen met de komst van Ross Brawn en Pat Symonds bij de Formule 1-organisatie. We wisten dat zo'n verandering op managementniveau hét perfecte moment kon zijn om ook sportieve verandering af te dwingen. We moesten het ijzer smeden toen het heet was, daarom hebben we namens de coureurs een brief verstuurd aan Liberty, de teams en de FIA. Het was eigenlijk een oproep om de aerodynamische regels volledig te veranderen."

Wat Wurz en de zijnen op papier hebben gezet, past precies bij de richting die de Formule 1 in 2022 inslaat. "Achter een F1-auto had je last van turbulente lucht. Dat leidde ertoe dat achterliggende coureurs grip verloren en niet konden volgen. Maar het cruciale was dat die luchtstroom werd gecreëerd door de aerodynamica van de voorste auto. Daarom hebben wij betoogd dat de aerodynamische regels van de Formule 1 zelf de grootste tegenstander waren van inhaalacties. Ze hadden door de jaren heen al wel wat kleine dingen veranderd, maar in die brief hebben we uitgelegd dat het hele concept anders moest. Het was geen wetenschappelijk werk en presenteerde ook geen oplossing, maar moest de Formule 1-kopstukken vertrouwen geven om het anders te doen. Het is ook een mooi voorbeeld van wat we kunnen bereiken als alle partijen - de GPDA, Formule 1, FIA en teams - op één lijn zitten en als teams hun eigen agenda's aan de kant leggen."

Tactisch interessantere races als bonus

Het effect daarvan moet in 2022 zichtbaar worden, al wil Wurz de verwachtingen nog wel iets temperen. "Mensen moeten ook niet meteen honderd inhaalacties per race verwachten. Als de beste coureurs ter wereld tegen elkaar rijden, zal inhalen lastig blijven en zal het altijd lef en bepaalde vaardigheden vergen om er voorbij te komen", aldus de Oostenrijker met 67 Grand Prix-starts achter zijn naam. "Maar ik hoop vooral dat het veld op de lange termijn dichter bij elkaar komt en dat we dan ook meer 'natuurlijke' inhaalacties gaan zien. Ik denk namelijk dat iedere racefan liever een echte inhaalactie ziet dan iemand die er simpelweg met DRS voorbij rijdt..."

Het streven is dan ook om DRS op termijn af te schaffen, al acht de Formule 1 het kunstmatige hulpmiddel in 2022 nog noodzakelijk. "Dit jaar moeten we sowieso nog even afwachten. Het zou ook logisch zijn als de onderlinge verschillen eerst groter worden, dat zien we vaak bij reglementswijzigingen. Maar als het veld op termijn dichter bij elkaar komt, kan het leuk worden. Dat geldt overigens ook in tactisch opzicht. De topteams liggen dan minder ver voor en moet beter nadenken over hun tactische keuzes. Vorig jaar hadden ze na vijftien à twintig ronden al een 'gratis' pitstop door hun immense voorsprong en was de tactiek makkelijk te bepalen. Als die window er nooit komt, worden races ineens een stuk complexer en onvoorspelbaarder." Tel hier een ander aerodynamisch concept en dus meer inhaalacties bij op en het totaalpakket is precies wat Wurz en de coureurs eind 2017 voor ogen hadden. De brief heeft een handje geholpen...