Formule 1 GP van Brazilië

Hoe Brazilië alles liet zien wat goed is aan F1 - en ook wat minder is

Interlagos bewijst dat old school geen negatieve bijklank hoeft te hebben, maar de explosieve populariteit van Formule 1 zet de grenzen van het circuit onder druk

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 11:48

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Autosport



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In deze fase van het Formule 1-seizoen en met deze versie van het reglement is inhalen moeilijker dan het zou moeten zijn. Al bleek dat niemand dat tegen Max Verstappen had gezegd, die bij zijn derde opeenvolgende comeback in São Paulo van de 21e naar de tweede plek oprukte.

De Braziliaanse voorliefde voor drama leverde opnieuw spektakel op, met in 2026 voor het eerst een reeks kwalificatie- en racesessies die in natte omstandigheden werden verreden. En hoewel coureurs nog altijd kritiek hadden op het huidige assortiment regenbanden en intermediates van Pirelli, valt de raceleiding moeilijk iets te verwijten.

Wedstrijdleider Rui Marques, die bekendstaat als behoorlijk voorzichtig, deed er alles aan om de kwalificatie ondanks de stortregens te laten doorgaan. Bij de vertraging van 1 uur en 20 minuten op zaterdag kwam ook wat pech kijken, want de regen leek telkens heviger te worden wanneer safety car-coureur Bernd Maylander de baan op ging voor verkenningsronden om plassen stilstaand water te inspecteren.

Maar uiteindelijk lukte het, in tegenstelling tot 2024, toen de kwalificatie op zondag om 8.00 uur moest worden gehouden en vermoeide teamleden en officials in het donker begonnen binnen te druppelen. Om 6.00 uur aankomen voor de racedag was destijds een behoorlijk surrealistische ervaring, al niet zo surrealistisch als de hoosbui van zaterdag die dat jaar zijn weg vond door de verschillende compartimenten van de tijdelijke mediatent.

Verstappens heroïsche comeback haalde dus opnieuw de krantenkoppen. En tijdens de FIA-persconferentie kon Lando Norris zijn verbazing niet verbergen toen lokale journalisten de grillige Nederlander bleven bestoken met vragen over zijn prestaties. In plaats van, je weet wel, de daadwerkelijke winnaar van de race. Tegen het einde van een moeilijk jaar met McLaren als regerend wereldkampioen onderstreepte Norris zijn geloofsbrieven als een van de beste regenrijders van de F1, door zijn aanpassingsvermogen in omstandigheden met weinig grip te tonen, zoals teambaas Andrea Stella vaak heeft benadrukt.

Brazilianen hebben de neiging heldendom te omarmen, of dat nu buitenlands of binnenlands is, zoals burgemeester Ricardo Nunes van São Paulo zaterdag aanstipte toen de contractverlenging van de race tot en met 2035 werd aangekondigd. "We zijn enthousiast dat we dit jaar met Gabriel [Bortoleto] en Rafa [Camara] twee Brazilianen op de grid hebben, maar eigenlijk hebben we met Lewis Hamilton en Kimi Antonelli vier Brazilianen op de grid. In hun hart zijn zij ook Braziliaans.”

Brazil will have two drivers on the grid next year, the first time since 2016 with Felipe Massa and Felipe Nasr

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hamiltons banden als ereburger van Brazilië zijn bekend, en Antonelli heeft zich ook geliefd gemaakt met de manier waarop hij Senna verafgoodt, Senna’s graf in Morumbi bezoekt en tijd doorbrengt met zijn familie. Aan de andere kant kreeg Arvid Lindblad zelfs kritiek van sommige Brazilianen op sociale media omdat hij het lef had om Senna niet zozeer te verafgoden, simpelweg omdat de drievoudig wereldkampioen 13 jaar voor de geboorte van de Brit overleed…

Sinds Felipe Massa in 2008 zijn thuisrace won - maar zoals bekend alsnog naast de wereldtitel greep - is de Grand Prix van Brazilië niet vriendelijk geweest voor de eigen coureurs. Debutant Bortoleto kende vorig jaar een horrorweekend, met als dieptepunt een enorme crash in bocht 1.

Bortoleto’s tweede poging verliep niet veel beter door een motorgerelateerde gridstraf, terwijl Haas-debutant Camara eveneens een ware vuurdoop beleefde. Nadat hij in de kwalificatie onder verschrikkelijke omstandigheden was gecrasht, zij het nadat hij Q2 had gehaald, eindigde het Ferrari-talent zondag na grote problemen op ruime achterstand als 20e.

Na het incident van Isack Hadjar met een fan in Mexico is Interlagos opnieuw een race geworden die slachtoffer is van het succes van de F1, ten koste van het personeel dat er daadwerkelijk werkt

Of Camara wel of niet overweldigd was door de gelegenheid is onmogelijk te bewijzen, en daarom oneerlijk om met zekerheid te stellen. Maar wat wel duidelijk was: Interlagos was ongelooflijk lastig te rijden, zelfs voor de allerbeste en meest ervaren coureurs. De sleutels van Esteban Ocons Haas in die omstandigheden aan de 21-jarige geven, was dus geen vroeg kerstcadeau. Tenzij je je dierbaren graag een vergiftigde kelk geeft…

Net als Antonelli's moeizame VT1-debuut in Monza twee jaar geleden en Bortoleto’s afschuwelijke thuisdebuut 12 maanden geleden, is Camara’s eerste Grand Prix op eigen bodem in elk geval een nuttige leerervaring die hij achter de rug heeft. Op dit moment heeft Camara niets te verliezen totdat hij in 2027 zijn fulltime debuut maakt.

Hoe dan ook bleef de diepe historische band van Interlagos met de F1 en de gepassioneerde Braziliaanse fans São Paulo tot een van de beste haltes op de kalender maken, ook al waren er klachten over toegankelijkheid en zichtpunten, evenals over de steeds groter wordende hordes VIP’s die werken in de paddock bijna onmogelijk maken doordat coureurs en teambazen zich verschuilen.

Interlagos will be on the calendar until at least 2035

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Na het incident van Isack Hadjar met een fan in Mexico is Interlagos opnieuw een race geworden die slachtoffer is van het succes van de F1, ten koste van het personeel dat er daadwerkelijk werkt. Zondag was het ergst, met de smalle paddock - een werkgebied - overspoeld door hordes VIP’s, op jacht naar een kiekje van Neymar Jr. of andere beroemdheden.

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Toen een official onderstaande foto kreeg toegestuurd, zei hij dat het alleen een probleem was door de krappe paddock in Brazilië. Dat is alsof je negen mensen in een Renault Clio probeert te proppen en de auto de schuld geeft dat hij te klein is. Misschien zou het verstandig zijn om de boel een beetje terug te schroeven. Je mag aannemen dat de komende races in Qatar en Abu Dhabi om verschillende redenen een stuk rustiger zullen zijn.

"Nada ultrapassa essa emoção" is de slogan die fans bij de ingangen van Interlagos begroet. ‘Niets overtreft deze emotie.’

Door de race tot en met 2035 op de kalender te houden, blijft dat zo, mits de noodzakelijke investeringen worden gedaan om de verouderde infrastructuur op niveau te brengen.

Hoe de F1 en haar populariteit er tegen die tijd precies uitzien, is gissen. Maar zoals de slogan suggereert, kun je erop rekenen dat de Braziliaanse passie moeilijk te overtreffen is.

The Interlagos paddock

Photo by: Filip Cleeren

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