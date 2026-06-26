Hoe bezorgd zijn F1-concurrenten eigenlijk over de vooruitgang en motorupgrade van Ferrari?

Toen de Formule 1 neerstreek in de Stiermarkse bergen voor de achtste race van het seizoen 2026, was er geen ontkomen aan de hittegolf die Europa de afgelopen dagen in zijn greep hield.

Ook op het circuit heeft Ferrari de druk opgevoerd. Een meedogenloze reeks upgrades, met als hoogtepunt een belangrijke ontwikkeling tijdens de Grand Prix van Barcelona, hielp Lewis Hamilton zijn demonen te verslaan en zijn veelgeprezen 106e Grand Prix-overwinning te behalen.

En zo staat Hamilton nu slechts 41 punten achter op kampioenschapsleider Kimi Antonelli, die in Montmelo moest opgeven vanwege problemen met de krachtbron, ondanks het feit dat Mercedes tot dan toe elke voorgaande Grand Prix had gewonnen. Charles Leclerc staat nog eens 40 punten achter op de vierde plaats, gescheiden van Hamilton door de tweede Mercedes van George Russell.

Hamiltons overtuigende overwinning in Barcelona, en met name zijn razendsnelle laatste stint, brachten McLaren-teambaas Andrea Stella ertoe om de SF-26 van uit te roepen tot het "beste chassis“ in de F1 op dit moment. Het zette ook Lando Norris ertoe aan te suggereren dat Ferrari dominant zou zijn als het beschikte over een krachtbron die op hetzelfde niveau stond als de Mercedes in de fabrieksauto en de van McLaren. "We hebben geluk dat Ferrari op dit moment geen betere motor heeft. Als ze een betere motor hadden, zouden ze domineren.”

Na één race zal dat scenario gedeeltelijk werkelijkheid worden. Ferrari, dat er al lang op rekende hulp te krijgen van het controversiële ADUO-motorupgradeprogramma, is klaar om in Oostenrijk de eerste van zijn twee power unit-upgrades tijdens het seizoen door te voeren.

Naar verluidt heeft Ferrari de verbrandingskamer van zijn V6-motor aangepast om het vermogen op te voeren, terwijl het al bezig is met het ontwerpen van een nieuwe, grotere turbocompressor voor na de zomerstop, als tweede van de twee upgrade-mogelijkheden tijdens het seizoen.

Een realitycheck voor de rivalen van Ferrari?

Hoe bezorgd moeten de rivalen van Ferrari zich dan maken over de aanhoudende vormverbetering? Russell vond dat Barcelona al een „realiteitscheck“ was voor Mercedes, aangezien Ferrari meer snelheid op de rechte stukken had gevonden, en dat was nog vóór de V6-upgrade.

"Ik denk zeker dat het een realiteitscheck is, want Ferrari heeft het hele seizoen al duidelijk een geweldig chassis gehad", zei Russell donderdag in Spielberg. "Hun krachtbron lag nogal achter op die van ons, maar plotseling lijken ze in Barcelona een stap vooruit te hebben gezet. Ze zaten qua snelheid op het rechte stuk veel dichter bij ons."

Kampioenschapsleider Antonelli was ook op zijn hoede voor het tempo waarmee Ferrari vooruitgang boekt, maar denkt dat McLaren en de geüpgradede Red Bull ook in de buurt zullen zitten. "Ik denk dat dit een weekend wordt waarin de vier topteams superdicht bij elkaar zullen zitten, omdat Ferrari een nieuwe, iets krachtigere motor meebrengt", zei Antonelli. "Red Bull komt met een enorme upgrade, die hen veel extra prestaties zou moeten opleveren, en ook McLaren is er al bij sinds Miami."

"Ik denk zeker dat dit een realiteitscheck is, want Ferrari heeft het hele seizoen duidelijk een geweldig chassis gehad," - George Russell Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ferrari probeert de verwachtingen te temperen over hoeveel het precies zal winnen met zijn nieuwe krachtbron, en niet iedereen is ervan overtuigd dat de Scuderia nu plotseling Mercedes zal aflossen als de maatstaf. Norris en Oscar Piastri van McLaren zijn nog steeds van mening dat Mercedes het beste totaalpakket heeft, maar zijn benieuwd of Ferrari zijn tempo van Barcelona kan bevestigen.

"Ferrari heeft in Barcelona duidelijk behoorlijk wat upgrades doorgevoerd, maar ik denk dat Mercedes nog steeds de maatstaf is," zei Piastri. "Misschien niet zo ver voorop onder die omstandigheden, maar nog steeds de maatstaf.

Wat Norris betreft was Ferrari sowieso al vanaf het begin van het seizoen een bedreiging geweest. "Ik denk niet dat ze sinds het begin van het jaar veel vooruitgang hebben geboekt", zei hij. "Ik denk dat ze tot nu toe het hele seizoen al een van de beste teams waren. Het is niet alsof ze plotseling zijn opgedoken en een stap vooruit hebben gezet. Ze hebben tot nu toe op veel circuits een van de beste auto’s gehad.

"Het is nog steeds duidelijk dat de Mercedes waarschijnlijk de beste allround-auto is. Ik weet niet in hoeverre de motorupgrade [Ferrari] dit weekend gaat helpen, maar het is duidelijk dat het grootste tijdverlies op de rechte stukken zit. Waarschijnlijk is de helft daarvan te wijten aan vermogen. Een groot deel is te wijten aan de luchtweerstand. En het feit dat ze beter zijn in de bochten, komt ook doordat ze op de rechte stukken iets meer luchtweerstand hebben.

"Als ze een grote sprong voorwaarts maken met de motor, hebben ze het in zich om gemakkelijk de favorieten te worden. Ze zijn al titelkandidaten, dus het is niet eens de vraag of ze dat nu zijn. Dat zijn ze al het hele seizoen."

Heeft Ferrari zijn hoogtepunt al te vroeg bereikt?

Een vraag die is gerezen, is of Ferrari zijn meedogenloze upgradeschema wel kan volhouden binnen het kostenplafond van de F1, of dat het al veel van zijn ontwikkelingsmiddelen aan het begin van het seizoen heeft ingezet, terwijl Mercedes wat voorzichtiger lijkt te zijn geweest met het moment waarop het de vruchten plukt van zijn aerodynamische ontwikkeling.

"Ze brengen heel wat upgrades uit, wat voor ons nogal verrassend is," gaf Russell toe. "Wij hebben dit seizoen tot nu toe één upgrade geïntroduceerd. We hebben er nog een paar in de pijplijn, maar Ferrari en McLaren voegen om de paar races nieuwe onderdelen aan de auto toe.

"Het is een hele uitdaging met het kostenplafond. Je kunt er altijd voor kiezen om de knoop door te hakken en over een paar races een upgrade te introduceren, maar je moet ook strategisch nadenken over wat het optimale moment in het seizoen is en of je het je binnen het kostenplafond kunt veroorloven om meer upgrades door te voeren. Misschien hanteren zij een iets andere aanpak.

"Uiteindelijk zijn wij nog steeds het te kloppen team, dus dit wordt weer een goed weekend om te zien of Ferrari nog steeds in die goede vorm zit of dat het eenmalig was."

"Ik denk dat Mercedes de snelste auto zal zijn, maar ondanks de hitte waren we behoorlijk goed met de banden" – Charles Leclerc Foto door: Eric Le Galliot

Leclerc: "Mercedes blijft het doel"

Hamiltons historische overwinning in Spanje heeft onvermijdelijk al vroeg voor kampioenschapskoorts gezorgd in Groot-Brittannië en Italië, maar wat de zevenvoudig wereldkampioen betreft, moet het team de voorsprong van Mercedes race na race blijven afknabbelen in plaats van zich te laten meeslepen door de opwinding over de terugkeer naar topvorm.

"Het team heeft ongelooflijk hard gewerkt om een stap vooruit te zetten met de motor", zei Hamilton. "Het is niet de hele stap, maar het is één voet vooruit. En dat is wat we moeten blijven doen: gewoon de ene voet voor de andere blijven zetten."

Leclerc, die de afgelopen races meer moeite had dan Hamilton om prestaties uit de SF-26 te halen, putte ook moed uit het feit dat Maranello veel innovatie in het ontwerp van de auto heeft gestopt, maar vond nog steeds dat Mercedes met zijn superieure aandrijflijnpakket het te kloppen team is.

"Wat de algehele competitiviteit betreft, denk ik dat Mercedes de snelste auto zal hebben, maar bij de hitte waren we behoorlijk goed met de banden, dus ik hoop dat we die kracht dit weekend kunnen vasthouden," zei hij. "Er zijn echter langere rechte stukken, dus de krachtbron van Mercedes is op dit moment beter en daarom verwacht ik dat we daar iets meer de prijs voor zullen betalen. Dus ik denk dat Mercedes het doel blijft.

"We moeten ook voorzichtig zijn, want de zaken kunnen heel snel de ene of de andere kant opgaan. Drie of vier weken geleden hadden we allemaal een heel ander beeld van hoe ons seizoen eruit zou zien, en nu lijkt het erop dat alles op zijn plaats valt.

"Elke upgrade kan een groot verschil maken. Je kunt het gevoel hebben dat je op de goede weg bent, totdat het volgende team met een enorme upgrade komt, en dan lijkt het ineens alsof je op achterstand staat."