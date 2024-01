Hoe betrokken is Adrian Newey bij dagelijkse gang van zaken Red Bull?

Twaalf wereldtitels bij de constructeurs en dertien wereldtitels bij de coureurs. Het is de erelijst van auto's die door Adrian Newey zijn ontworpen. De Brit heeft in het verleden successen gevierd met Williams en McLaren, en vormt sinds februari 2006 een belangrijke spil in het web dat Red Bull Racing heet. Christian Horner en David Coulthard hebben allebei een sleutelrol gespeeld in het binnenhalen van Newey, waarover meer te lezen valt in deze speciale longread over het prille begin van Red Bull Racing. Newey bleek het missende puzzelstukje voor de eerste grote successen die met Sebastian Vettel volgden en zou met Max Verstappen achter het stuur van zijn creaties weer nieuwe hoogtepunten bereiken.

De jaren met een inferieure Renault-motor zijn, zoals Newey zelf ook heeft erkend, best frustrerend geweest. Eenmaal voorzien van Honda-power kon het superieure Mercedes in 2021 partij worden geboden, alvorens een nieuw reglement weer dominante tijden inluidde. Newey's kennis van het grondeffect is logischerwijs meer dan goed van pas gekomen, waardoor het geen toeval mag heten dat Red Bull begin 2022 als één van de weinige teams geen last van porpoising heeft gehad. Dat gezegd hebbende, zijn in de afgelopen seizoenen meer dan eens de vragen gesteld hoe groot de inbreng van Newey in het huidige Red Bull-succes eigenlijk is, en hoe betrokken hij bij de dagelijkse gang van zaken is in de fabriek. Zo is Pierre Waché als technisch directeur eveneens veel lof toegezwaaid voor het concept van de RB19, dat ook voor een aardig deel uit zijn koker zou zijn gekomen.

Klankbord en het technisch team uitdagen

Als we diezelfde Waché vragen naar de dagelijkse inbreng van Newey, laat hij weten dat de Brit niet volledig betrokken is bij het dagelijkse wel en wee van het technische team in Milton Keynes, maar dat hij meer als een klankbord fungeert. "Als het op engineering aankomt, dan heeft Adrian natuurlijk de meeste ervaring van de hele grid. Die ervaring moeten we goed gebruiken omdat hij tegenwoordig minder tijd voor ons heeft", duidt Waché impliciet op de andere projecten waar Newey ook bij betrokken is. "Ik weet niet precies hoe ik dit in het Engels moet verwoorden, maar hij is meer iemand om ons uit te dagen. Hij is er niet om het volledige plan te maken, dus het volledige concept van de auto", erkent Waché tijdens een exclusief interview met Motorsport.com.

Volgens Waché kijkt Newey vooral kritisch naar de verrichtingen van het technische team en stuurt hij bij waar dat nodig is, of waar hij andere ideeën heeft. "Hij daagt ons vooral uit. Ik zou zelfs willen zeggen dat hij ons vaker uitdaagt dan dat hij het met ons eens is!", lacht de Fransman. "Maar dat is juist goed, want als je een beetje meer afstand hebt, dan zie je dingen ook anders. Hij heeft een andere achtergrond dan alle mensen bij ons en hij heeft specifieke kennis die wij niet hebben. Hij is bijzonder slim, maar nog steeds open-minded. Normaal gesproken is het voor succesvolle mensen zo dat hun ideeën altijd de beste ideeën zijn. Maar zo is hij niet, hij blijft open-minded."

Onvervangbaar, maar nieuwe generatie staat op?

Max Verstappen heeft tijdens een eerder interview met deze website al laten weten dat Newey vooral een mentor is voor het technisch team, een mentor die zijn kennis ook overdraagt aan de nieuwe generatie binnen Red Bull. Het zijn woorden waar Waché zich goed in kan vinden. "Hij werkt eigenlijk precies zoals Max zegt: als een mentor en door ons te prikkelen." Verstappen voegde in Mexico toe dat Newey als individu in zekere zin onvervangbaar is, maar dat het wel positief is om te zien dat een nieuwe generatie binnen het technisch team van Red Bull opstaat. Waché reageert: "Hij is onvervangbaar, omdat je hem in letterlijke zin niet een-op-een kunt vervangen. Maar zoals gezegd is hij niet op een dagelijkse basis onderdeel van het proces. Hij komt meer van de zijkant en probeert ons steeds op verschillende manieren uit te dagen. Dat kan overigens bij verschillende takken van ons team zijn, van mechanica tot aerodynamica", zo besluit de technisch directeur.

Wil je meer lezen over het afgelopen Formule 1-seizoen? Bestel dan het jaarboek 'F1 2023: Met afstand de beste', met daarin alle races en achtergronden bij het afgelopen Formule 1-seizoen rechtstreeks uit de paddock!