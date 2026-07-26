"Hoe ben ik hier in hemelsnaam beland?" – Max Verstappen "geschokt" na P2 in beschadigde Red Bull

Nadat Max Verstappen zaterdag in de paddock had laten weten dat er bij Red Bull ieder raceweekend nieuwe problemen opkomen, is de race aanmerkelijk beter verlopen. Verstappen wist op het circuit nabij Boedapest zijn vierde podiumplek van het seizoen te pakken, al had hij dat gezien Red Bulls worsteling absoluut niet voor mogelijk gehouden.

Gevraagd wat Verstappen in de laatste ronde dacht, lacht de Nederlander: “Ik dacht alleen maar: ‘Hoe ben ik hier in hemelsnaam beland?’ Ik was geschokt, en eerlijk gezegd ben ik dat nog steeds.”

Dat komt vooral doordat de problemen van zaterdag volgens Verstappen nog altijd aanwezig waren. Tijdens de kwalificatie gaf hij aan dat de auto aerodynamisch steeds minder werd. Onder parc fermé is met toestemming van de FIA een klein deel van de vloer vervangen – dat volgens Laurent Mekies beschadigd was – maar dat heeft de ongemakken niet opgelost.

“Nee, het was verder precies hetzelfde. Na de kwalificatie kun je sowieso niets meer veranderen. Ik wist dat het moeilijk zou worden en eerlijk gezegd was het ook heel moeilijk”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “Ik denk dat dit één van de zwaarste races van dit jaar is geweest, als je kijkt naar hoe de auto aanvoelde en hoe ik de balans van bocht naar bocht moest managen. Om dan toch op het podium te eindigen, is voor ons een ongelooflijk resultaat.”

Verstappen is pleasantly surprised by the result in Hungary, but says Red Bull’s problems are far from solved Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Net zoals tijdens de kwalificatie worstelde Verstappen nog steeds met overstuur, wat de RB22 onvoorspelbaar maakte en er zaterdag zelfs toe leidde dat hij bij het insturen van de laatste bocht een snap kreeg en de controle verloor.

“Ik worstelde nog steeds met dezelfde dingen als gisteren, dus de auto had enorm veel overstuur en op een bepaald moment ook behoorlijk veel drag. Maar ik denk wel dat we dankzij het opschuiven bij de start onze eerste stint hebben laten werken. Daarna werden we undercut, maar vervolgens kon ik Lewis pakken, waardoor mijn tweede stint iets eenvoudiger werd. Daarna zette het team me natuurlijk op de softs. Mijn eerste gedachte was: ‘Dat wordt een lange rit tot de finish’, maar uiteindelijk werkte het.”

Verstappens inhaalactie op Hamilton bij het ingaan van bocht 1 was voor hem het hoogtepunt van de race. Het was bovendien een buitenkansje op het moment dat beide coureurs Liam Lawson inhaalden. “Ik wist dat het ook mijn enige kans zou zijn, want qua snelheid waren zij best aardig. Toen ik de kans zag, ben ik er gewoon voor gegaan. Het was een prima actie.”

Al deze aspecten samen hebben geleid tot een beter resultaat dan dat Red Bull volgens Verstappen op basis van de pure snelheid had verdiend. “In het algemeen begrijp ik nog steeds niet hoe we tweede zijn geworden, maar ik denk dat we als team sterk hebben gepresteerd. Ik zie het een beetje als bovenmatig presteren qua uitvoering, veel beter dan dat we hadden verwacht. Toen ik na de race uit de auto stapte, zag ik ook om de een of andere reden ook nog schade aan de auto. Dat maakte het er ook niet makkelijker op”, zei Verstappen zonder verder enige details over de schade of de omvang ervan te delen.

Verstappen saw the overtake on Hamilton as a crucial move for his second stint Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images