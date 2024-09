De druk staat flink op de ketel bij het team van Red Bull. De auto waarmee Max Verstappen in de eerste seizoenshelft nog zeven races wist te winnen, is volgens de Nederlander veranderd in een ‘monster’. Het team kampt met balansproblemen en heeft de grootste moeite om het lek boven te krijgen.

Na de ‘double header’ bestaande uit Azerbeidzjan en Singapore volgt echter een pauze van vier weken. En in tegenstelling tot de zomerstop kunnen de fabrieken tijdens deze periode op volle toeren blijven draaien. Mocht het op de stratencircuits van Baku en Singapore nog niet vlotten met de RB20, zou dit wel eens het uitgelezen moment kunnen zijn om de auto weer terug op de rails te zetten.

Gevraagd of de pauze gebruikt kan worden om in Austin weer een degelijke auto te hebben, antwoordt Paul Monaghan, de chief engineer van het team, tegenover onder andere Motorsport.com: “We hopen hier al iets fatsoenlijks te hebben, maar of we voor Austin een nog verdere evolutie kunnen brengen? Ja. Maar is allemaal nog nader te bepalen. De vraag is eerst: hoe doet de auto het hier en hoe presteert de wagen in Singapore? En vervolgens: hoe pakken we het verder aan qua veranderingen en is het het geld waard?” Dit weekend in Baku rijdt Red Bull met een licht gewijzigde vloer.

Horner liet eerder optekenen dat de break tussen Singapore en Austin zou kunnen helpen om de boel weer op de rit te krijgen. Hij noemde deze periode ‘cruciaal’. Hoewel er tijd is om updates te ontwikkelen en te produceren, komt er volgens Monaghan ook een kosten-batenanalyse bij kijken. “De break geeft ons de vrijheid om eventueel meer te doen dan anders. Het is alleen zaak dat je niet geforceerd dingen gaat doen. Je moet het gedisciplineerd aanpakken en voor jezelf bepalen: levert het genoeg op om geld aan uit te geven? En vergeet niet: in Austin hebben we een sprintweekend. Dus je hebt maar een vrije training om het uit te proberen en daarna moet je gelijk beslissen of je er wel of niet verder mee rijdt. Er spelen dus meerdere factoren een rol in de keuze of je iets meeneemt naar Austin of niet.”

Onderstuur en overstuur

Het team zal eerst de huidige balansproblemen willen oplossen voordat het verder gaat werken aan het verbeteren van de performance. Monaghan: “We moeten kijken naar waarom de auto beter was vóór Zandvoort en Monza. Lag het aan ons? Of lag het aan de concurrentie? Of was het een combinatie van die twee? We moeten uiteindelijk natuurlijk naar onszelf kijken, want we hebben geen invloed op wat de concurrentie doet. We moeten onze auto beter zien te maken en dat is waar we op dit moment mee bezig zijn.”

Over de balansproblemen legt Monaghan uit: “Balans, zoals ik het zie, is: waar ligt je limiet qua onderstuur en wat kun je maximaal hebben aan overstuur? Als de coureurs klagen over de balans dan betekent dat dat je waarschijnlijk wat onderstuur en wat overstuur hebt en dat het window niet heel klein is. Het window is dan groter dan wat ze voorheen gewend waren. Dus als we het window van de auto vervolgens kunnen verkleinen wat betreft onderstuur en overstuur, zouden de coureurs - als hun opmerkingen correct waren - tot een betere rondetijd moeten kunnen komen. Als de coureurs over de balans klagen, gaat het dus om het niveau van onderstuur en overstuur. Vervolgens moeten we ze vragen wat ze precies voelen. Maar ook al heb je de snelste auto, dan zal de coureur nog steeds aangeven: ‘Onderstuur hier, overstuur daar.’ Waarna je het window probeert te verkleinen. En als we dat slechter voor elkaar krijgen dan de concurrentie, dan is er een goede kans dat we de race niet winnen.”