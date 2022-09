Hoe Aston Martin Fernando Alonso meteen een snelle auto wil geven

Aston Martin begon het F1-seizoen uitermate teleurstellend, doordat ze met de AMR22 de verkeerde weg waren ingeslagen. In Spanje kwam het team met een flinke upgrade en begon er een stijgende lijn te komen. Hoewel Aston Martin dit jaar naar alle waarschijnlijkheid het constructeurskampioenschap als negende gaat besluiten, is de renstal door de gemaakte stappen optimistisch voor 2023. Het team heeft met het aantrekken van Fernando Alonso, die spoedig werd aangetrokken na de bekendmaking van het stoppen van Sebastian Vettel, laten zien ambitieus te zijn voor volgend seizoen. Die snelle reactie laat ook de kracht zien hoe snel het ontwerpteam denkt te kunnen reageren met het leveren van een goede auto.

"Het team is altijd zeer wendbaar geweest", zegt Tom McCullough, performance director. "Het is een kleine renstal en er zijn slechts een paar belangrijke mensen die de beslissingen nemen. Het is geen groot bureaucratisch bedrijf. Als ik terugkom van een raceweekend rapporteer ik bij Andrew Green [Chief Technical Officer] en Dan Fallows, die sinds kort ook technisch directeur is. Dat verandert de structuur wel. We proberen de sterke kanten van onze eerdere werkwijze te behouden, maar we veranderen ook zaken om het niveau te verhogen."

Volgens McCullough is de conceptwijziging halverwege het seizoen een perfect voorbeeld van hoe Aston Martin geen tijd wilde verspillen. Daarnaast laat het zien hoe daadkrachtig de renstal is om dingen voor elkaar te krijgen. "Tijdens de wintertests en in de eerste paar races kwamen we met een aantal onderdelen om porpoising tegen te gaan. Daarnaast wilden we de auto ook in een groter operationeel venster krijgen", vervolgt de Britse ingenieur. "Maar we kwamen op een punt dat we zelfs met de windtunnel, CFD-simulaties en het echte werk niet de vooruitgang boekten waar we naar zochten. Op een gegeven moet je wel iets doen. Tijdens de ontwikkeling van de auto hadden we twee routes. We ontwierpen het chassis op zo'n manier dat we twee kanten op konden. De ene kant zag er goed uit, maar daar hadden we porpoising bij onderschat. Toen wilden we de andere filosofie proberen. We gingen met de data terug naar de windtunnel en brachten andere zaken zo snel mogelijk op de auto. Er lag veel druk op de productieafdeling om alles naar Spanje te krijgen. Er lag ontzettend veel werk. Ik had in eerste instantie niet verwacht dat we met twee dezelfde auto's naar Barcelona konden. Er waren geen extra onderdelen, maar we kwamen uiteindelijk wel met twee gelijke wagens."

Ambitieuze Stroll

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll breidt het merk steeds verder uit, maar McCullough vertrouwt erop dat dit gebeurt zonder dat het zijn besluitvormende kwaliteiten verliest. "Dat is altijd al een sterk punt geweest", zegt hij. "We moeten dat voor F1 behouden. Elke race is belangrijk. Als je punten kan scoren en competitief kan zijn, dan ga je ervoor." Hoewel de AMR22 niet op elke baan goed uit de verf komt, heeft de auto wel een aantal sterke punten. De GPS laat zien dat de wagen soms beter is dan de RB18 in lage snelheidsbochten. Iets waar Aston Martin in Singapore van kan profiteren.

Op de vraag van Motorsport.com of de kracht op lage snelheid aantoont dat de AMR22 verborgen kwaliteiten heeft, antwoordt McCullough. "De auto presteert goed in langzame bochten op stratencircuits. Dat hebben we in een analyse in vergelijking met anderen wel gezien. Onze focus ligt nu voornamelijk op de hoge snelheidsbochten. Dat is waar we de laatste tijd mee bezig zijn. De auto van Red Bull is zeer efficiënt en heeft een hoge topsnelheid. Wij zijn niet zo sterk als zij, maar dat geldt voor het grootste deel van de grid."