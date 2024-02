Hoe Alpine met onderhuidse aanpassingen vermogenstekort wil opvangen

Alpine besloot al lang geleden om voor 2024 een agressievere aanpak te hanteren. De flink aangepaste A524 is deze week onthuld in de fabriek in Enstone, waar technisch directeur Matt Harman aangaf dat het enige onderdeel dat direct van 2023 naar 2024 meegaat, het stuur is. Iets waar de Franse renstal niet aan heeft kunnen werken is de motor, een van de pijnpunten van de afgelopen jaren. Het team komt vermogen tekort ten opzichte van concurrerende motorleveranciers Ferrari, Mercedes en Honda. Het zou naar verluidt zelfs gaan om een verschil van zo'n 30 pk. Er werd gekeken naar mogelijkheden om Alpine steun te geven om de prestaties op hetzelfde niveau te krijgen als de competitie, maar de FIA besloot dat dat niet nodig was.

Bij Alpine is men liever niet al te veel bezig met die situatie. Zij hebben zich erbij neergelegd dat het probleem pas in 2026 opgelost kan worden, aangezien er dan een nieuwe motorformule van kracht gaat. Het team heeft voor de A524 wel gewerkt aan onderhuidse verbeteringen om zo het nadeel qua vermogen op te vangen. "We weten dat de krachtbron in grote lijnen gehomologeerd is, maar dat betekent niet dat het helemaal vastligt", legt Harman uit. "Er zijn best wat dingen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat we de krachtbron goed in de auto installeren. Het is echt heel belangrijk dat we dat doen. We maken veel berekeningen over hoe we al het werk dat de motor doet in stand kunnen houden. Zo hebben we bijvoorbeeld de uitlaatpijp geïntegreerd in de ophanging rond de transmissie om de drukverlies daar te verminderen. Het zorgt ervoor dat elk beetje werk van de krachtbron wordt geleverd aan de krukas en dus aan de achterwielen. We hebben de ERS en het batterijpakket naar achteren gewerkt om te helpen bij de gewichtsverdeling van de auto. We hebben behoorlijk wat gewicht in de auto verschoven."

Naast het verschuiven van dat gewicht heeft Alpine ook gewerkt aan het verlagen van het gewicht van verschillende onderdelen. "We hebben aanzienlijk wat gewicht uit de transmissie gehaald, dat vergde veel validatie", licht Harman toe. "Dat is gevalideerd in lijn met onze volledige dyno, waar we ook het volledige aandrijflijnsysteem hebben met de krachtbron, alle injectiesystemen en elk onderdeel van de auto. Die analyse heeft ruim 3500 kilometer gedraaid."

Ontzettend veel potentie

Aan de buitenkant vallen de aerodynamische veranderingen duidelijk op, maar de technisch directeur benadrukt ook dat er gekeken is naar de luchtstromen die naar binnen lopen. Ook dat kan weer bijdragen aan betere motorprestaties. "Een van de dingen die je niet kunt zien, is wat er onder het bodywork zit, iets wat we het interne bodywork noemen. Dit stelt ons in staat om de massastroom door de auto vanaf het begin, wanneer het de sidepod binnenkomt, helemaal tot aan de achterkant te controleren. Daardoor kunnen we het koelgedrag van de auto optimaliseren. Vorig jaar was het wat opener dan we hadden gewild. Dit jaar staan we er veel beter voor. Dat vermindert de luchtweerstand van de auto en zorgt ervoor dat we optimale rondetijden kunnen neerzetten."

"We hebben ook veel van de thermische zaken aangepakt", voegt Harman toe. "We proberen bijvoorbeeld de uitlaten niet af te koelen. Dat klinkt misschien erg contra-intuïtief, maar het koelen van de uitlaten neemt de energie van de uitlaten weg en dat betekent weer dat we niet zoveel vermogen aan de krukas hebben. We proberen er dus voor te zorgen dat we de lucht gebruiken waar we het nodig hebben en niet waar we het niet nodig hebben. We hebben een erg agressieve aanpak gekozen. We zullen bij de test in Bahrein wel zien waar we staan, maar we zullen de auto onophoudelijk upgraden. We hebben ontzettend veel potentie om eruit te halen en we hebben nog lang niet alles bereikt", besluit de technisch directeur van Alpine.