Hoe Alpine de komende jaren wil doorstoten tot de F1-top

Alpine is momenteel met AlphaTauri verwikkeld in de strijd om de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. De formatie uit Enstone heeft een voorsprong van tien punten met nog vijf races te gaan. Meer dan een derde van de behaalde punten werd gescoord in de Grand Prix van Hongarije, die Esteban Ocon op sensationele wijze won en waar teamgenoot Fernando Alonso vierde werd. Vooralsnog bleef het bij dat ene succesje, maar voor de langere termijn zijn de ambities vele malen groter. Binnen enkele jaren wil Alpine regelmatig overwinningen boeken.

Volgens CEO Laurent Rossi moet er wel wat veranderen wil het zover komen, zo zei hij in een exclusief interview met Motorsport.com: "Een derde opeenvolgende jaar als vijfde eindigen in het constructeurskampioenschap is niet in lijn met wat we willen. Ik wil dat het team aan het einde van de volgende reglementencyclus, laten we zeggen 2024-2025, meedoet om de podiums en overwinningen. Om dat te kunnen bereiken, moeten we het team een beetje laten evolueren. Het team is opgeklommen van P9 naar P5, voordat we de afgelopen jaren een plateau bereikten. Om de volgende fase in te gaan en de beste van de topteams te worden in plaats van ‘best of the rest’, is er een nieuwe stap nodig. Ik wil het momentum van het voorbije seizoen behouden, daarom wil ik die vijfde plaats veiligstellen. Ik wil niet dat we terugzakken. We hebben dit jaar veel geleerd op operationeel vlak, dus dat is altijd een voordeel. Dat gaan we volgend jaar toepassen. Vervolgens moeten we spieren kweken en moeten we de komende jaren, race na race, seizoen na seizoen, van P5 naar P1 doorstoten."

Tekst gaat verder onder de foto

Veranderingen onder het budgetplafond

Door de invoering van het budgetplafond zijn alle teams beperkt in hun mogelijkheden. Bij Alpine zal dat resulteren in een andere organisatorische structuur, zo kondigt Rossi aan: “De nieuwe reglementen vallen onder het budgetplafond. Dat houdt in dat het recept van de afgelopen jaren niet per definitie het recept is dat we komend jaar gaan toepassen. We moeten ons aanpassen aan de nieuwe context. Ik denk dat wij dat kunnen. Waarom? Omdat het niet meer draait om geldsmijterij om de problemen op te lossen. Iedereen zit met dezelfde limiet. Het draait meer om hoe je uitvoert, hoe je besluit om je investeringen te verdelen. Daarnaast is het belangrijk om een fabrieksteam te zijn, want dat betekent een efficiënte integratie van de power unit in het chassis. Dat kan doorslaggevend zijn in de performance. Verder draait het om vindingrijkheid, kennis en ervaring. Dat hebben we al 45 jaar. En daarbij het feit dat we met Groupe Renault een duidelijk pad hebben uitgestippeld voor de middellange tot lange termijn, waardoor het project niet elk jaar in twijfel getrokken wordt.”

Hij vervolgt: “Dan is er nog de evolutie van het team voor wat betreft de belangrijkste prestatiefactoren. We hebben de afgelopen jaren gezien dat aerodynamica het belangrijkste was. We moeten afwachten waar dat met de nieuwe reglementen naartoe gaat. Het zou aero kunnen zijn, maar het kan ook anders worden omdat het andere auto’s zijn. Ik evolueer het team tot een organisatie die het maximale haalt uit die variabelen: perfecte integratie van de power unit in het chassis en de grenzen verleggen op gebieden die van doorslaggevend belang zijn voor de prestaties. Dat is het idee.”

Opfrissen van het management

Alpine maakt dit jaar gebruik van een unieke teamstructuur zonder aangewezen teambaas. Rossi, executive director Marcin Budkowski en racing director Davide Brivio runnen het team. In de paddock twijfelt menigeen aan deze opzet, maar volgens Rossi werkt het prima. Veranderingen voor 2022 sluit hij echter niet uit: “De resultaten op de baan spreken voor zich. In vijftien opeenvolgende races punten scoren, plus een overwinning: daarmee zet je jezelf niet voor schut. Het werkt voor ons om dergelijke resultaten neer te kunnen zetten. Is het de juiste organisatie voor de volgende ronde aan uitdagingen en de volgende stap op de ladder? Nou, dat ga ik aan het einde van het seizoen bekijken. Ik wil het seizoen eerst op P5 afsluiten, en ervoor zorgen dat iedereen in Enstone en Viry de focus heeft op de ontwikkeling van de nieuwe auto voor volgend seizoen. Dan neem ik een beslissing voor de organisatie als geheel en het topmanagement in het bijzonder.”