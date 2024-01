Alpine heeft ambitieuze doelen in de Formule 1, maar lijkt nog niet helemaal op weg om die te bereiken. Het team uit Enstone moest volgens voormalig CEO Laurent Rossi in 2024 dusdanig competitief zijn, dat het 'zo vaak mogelijk' op het podium eindigt. Met het zogenaamde 'plan van honderd races' nam de druk op Alpine om te presteren toe, maar in 2023 ging het juist minder goed dan in 2022. De Franse renstal moest genoegen nemen met de zesde plaats in het constructeurskampioenschap, op 160 punten van nummer vijf Aston Martin. Ondanks de tegenvaller wordt er achter de schermen hard gewerkt om de ambities te verwezenlijken.

"We zijn erg gefocust op de toekomst en het reglement voor 2026, evenals de auto's die we tussen nu en dan moeten bouwen", zegt Matt Harman, technisch directeur van Alpine F1. "We hebben ook een groot programma opgezet op beide locaties [Enstone en Viry-Châtillon] om de capaciteiten en de functies te verbeteren, iets wat je gezien zult hebben in de gesprekken met de FIA over CapEx-gelijkstelling", doelt hij op de budgetlimiet van teams om hun faciliteiten te upgraden. "We hebben alle financiële middelen om dat te bereiken. We zullen alle apparatuur installeren die gereed is om in te spelen op de regels voor 2026. Deze zullen ook ver daarvoor helpen met de auto's. We hebben ons geconcentreerd op onze simulatiemiddelen. We moeten beter en sneller zijn in het verkrijgen van goede antwoorden op lastige vragen. Dat heb ik al ervaren bij mijn vorige werkgevers. Dat is een van onze capaciteitsverbeteringen. Dat is dus wat we allemaal doen."

Voor Harman staat vast dat Alpine niet van haar doelen moet afwijken, ook al zijn er in 2023 tegenslagen geweest. "Het plan waar we al drie jaar aan werken is vanuit mijn perspectief ongewijzigd, we versnellen het alleen maar", legt de technisch directeur uit. "We zitten goed qua financiën, we hebben genoeg personeel. Het gaat er gewoon om dat we aan de slag gaan, dat we ons hoofd erbij houden."

Nieuwe simulator

Een van de focuspunten voor Alpine, is de simulator. Deze is verouderd en dus wordt er hard gewerkt aan een nieuwe simulator, al zal deze pas in 2026 in gebruik genomen kunnen worden. "Het is een fantastische mogelijkheid waar we razend enthousiast over zijn. Het zal in een enorm gebouw komen te staan, dat ook bij een aantal andere interessante ontwikkelingen zal helpen. Daar ben ik erg verheugd om. Wat we nu hebben, is een heel goed hulpmiddel. Maar de resolutie en bandbreedte zijn gewoon nog niet op niveau." Dat moet uiteindelijk niet alleen het team, maar ook de coureurs helpen om stappen te maken. "Dit zal de coureurs nog meer vertrouwen geven wat betreft de correlatie in de simulator. Dat gaat voor 2026 ontzettend belangrijk worden."

Harman geeft toe dat Alpine niet altijd succesvol is geweest in het aanwijzen en aanpakken van probleempunten van de bolides, maar gelooft wel dat er een stijgende lijn in zit. "Het is een proces waar we veel beter in worden", meent de Alpine-topman, die zelf het meeste uitkijkt naar het 'nauwkeuriger zoeken naar de onderliggende oorzaken van onze problemen'. "Het is onder een budgetplafond heel erg lastig als je de oorzaken niet volledig aanpakt. We kunnen het ons niet veroorloven om dingen te proberen. Door middel van simulatie moeten we inzicht krijgen, we moeten proberen om het direct bij het juiste eind te hebben. Dan voeren we die verandering door en evalueren we het op het circuit."

Volgens de technisch directeur is het wel eens voorgekomen dat Alpine een verkeerde richting was ingeslagen doordat de data niet nauwkeurig genoeg waren. Dat moet met al deze investeringen dus verholpen worden voor de toekomst. "Dat is een beetje een zwak punt geweest", erkent hij. "Want als je gereedschap niet scherp genoeg is, denk ik dat je op een punt kunt komen dat je sommige dingen gaat geloven die je ziet in het gereedschap dat je tot je beschikking hebt. En als je niet goed bent in het controleren en dubbel controleren en aan jezelf gaat twijfelen, kun je tot de verkeerde conclusie komen en de verkeerde kant op gaan, wat je zes maanden kan achtervolgen. Volgens mij worden we daar beter in. En, zoals gezegd, worden de mogelijkheden beter. De apparatuur wordt op de achtergrond veel beter."