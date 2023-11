F1 Tech: Hoe Alpine met aanpassingen succesvol was in Las Vegas

Met Pierre Gasly die de vierde startplaats pakte en Esteban Ocon die van de zestiende plaats naar de vierde plaats reed in de race leek de A523 goed opgewassen tegen de hogesnelheidseisen van het circuit van Las Vegas. Het was interessant om te zien hoe het team verschillende aspecten van de auto verfijnde voor het weekend, wat het team leek te helpen ten opzichte van de tegenstanders. De Fransen zijn dit seizoen behoorlijk proactief geweest als het gaat om het vernieuwen van het ontwerp van de voorvleugel om de juiste balans tussen voor- en achterkant te vinden. Daar helpen de keuzes van de achterkant van de auto ook aan mee.

In het geval van Las Vegas kwam dit in de vorm van wat op het eerste gezicht gewoon een andere afstelling van de bovenste vleugelflap leek, iets wat het team dit seizoen al regelmatig heeft gedaan. Er was echter meer aan de hand, want het team reed met een aangepaste versie van de voorvleugel die het aan het begin van het seizoen gebruikte. De variant die werd geïntroduceerd tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië is sindsdien subtiel aangepast. Het heeft een andere flapsamenstelling met een aangepaste buitenkant. Het hoofdvlak strekt zich ook veel verder naar achteren uit.

Het is een ontwerpevolutie die een trend volgt die zich overal op de grid voordoet om de tyre wake van de voorbanden beter te beheersen. Alpine merkte op dat de aanpassingen zouden zorgen voor een betere controle van de luchtstromingen bij lage snelheden dan het ontwerp waar het afgelopen weekend uiteindelijk voor koos. Dit ontwerp had een smallere beweegbare bovenflap, wat resulteerde in een breder statisch deel bij de neus.

Foto door: Filip Cleeren Alpine A523 technisch detail

Aan de achterkant van de auto gebruikte het team de low downforce achtervleugel die voor het laatst te zien was tijdens de Grand Prix van Italië. In plaats van de biplane beam wing die in Monza werd gebruikt, koos het team voor alleen het onderste element van die vleugel te gebruiken. Deze werd ook verder getrimd om beter aan de eisen van Las Vegas te voldoen. In een andere poging om de snelheid op rechte stukken te verbeteren, verwijderde het team ook de bovenste winglets van het achterste remkanaal.

Ferrari speelt met downforce-niveaus

Foto door: Giorgio Piola Vergelijking Ferrari SF-23 achtervleugel, GP Las Vegas

Ferrari voerde een cruciale verandering in de aerodynamische set-up door tussen de tweede en derde vrije training, waardoor het een auto neerzette die goed genoeg was voor de eerste rij, ware het niet dat Carlos Sainz een penalty kreeg voor zijn power unit. De Scuderia was tijdens VT1 en VT2 begonnen met dezelfde achtervleugelconfiguratie als tijdens de Grand Prix van België. Dit ontwerp kenmerkt zich door een enkele, centraal gemonteerde steun in de vorm van de zwanenhals. Het was logisch dat die opstelling geschikt werd geacht voor het meer technische middengedeelte van het circuit van Spa-Francorchamps, dat ingeklemd ligt tussen twee hogesnelheidssectoren. Hoewel het aanvankelijk goed leek voor de eisen van Vegas, leek het in praktijk logisch om een oplossing met meer downforce aan de onderkant van het spectrum te zoeken.

Dit is waar Ferrari's low downforce-optie in beeld kwam, met de afstelling die werd gebruikt tijdens VT3, de kwalificatie en de race. Deze was ook voor het laatst gezien op Monza. In tegenstelling tot de achtervleugel die tijdens VT1 en VT2 werd gebruikt, heeft deze specificatie een meer conventionele uitsparing aan de achterkant, terwijl een dubbele pilaaropstelling en een lagere invalshoek van de hoofdvleugel ook werd gebruikt.

Red Bull doet zijn eigen ding

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 achtervleugel vergelijking, Las Vegas GP

Terwijl de rest van het veld het dit seizoen nodig vond om een op maat gemaakt low downforce-pakket tot hun beschikking te hebben, ging Red Bull door met het omzeilen van die trend en paste de Monza-tactiek toe in Las Vegas. In plaats van de hele achtervleugel opnieuw te ontwerpen, sneed Red Bull gewoon een aanzienlijk deel van de achterrand van de bovenste flap weg. In Las Vegas koos echter alleen Verstappen voor deze configuratie, die gepaard ging met een Gurney-flap op de achterrand van het bijgesneden deel, terwijl Perez met de volledige flap bleef rijden.

De RB19 van Perez was waarschijnlijk iets stabieler tijdens het remmen en in de bochten, terwijl hij ook een grotere DRS-effect had wanneer hij werd ingezet. De RB19 van Verstappen was waarschijnlijk iets levendiger, maar ook iets sneller op de rechte stukken wanneer DRS niet werd gebruikt.

Foto door: Giorgio Piola Technisch detail McLaren MCL60 diffuser

McLaren was een ander team dat de specificaties van Monza zag als een uitgangspunt voor Las Vegas. Het koos ervoor om de lay-out van de vleugels aan te passen, rekening houdend met de vooruitgang die is geboekt in de tijd die tussen deze GP's was verstreken. Het was ook een kwestie van de aerodynamische relatie tussen de achtervleugel en de voorvleugel beter op elkaar afstemmen, want het team voegde een Gurney-flap toe aan de achterrand van de bovenste flap. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om alleen de onderste beam wing te gebruiken, werd uiteindelijk de tweedelige opstelling gebruikt.