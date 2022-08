Porpoising speelt de Formule 1-teams al sinds het begin van dit seizoen parten. Het fenomeen waarbij de auto op de rechte stukken extreem veel op en neer stuitert is een van de grootste hoofdpijndossiers die de teams gekregen hebben na de introductie van het nieuwe reglement. Het resulteerde meer dan wat dan ook in een politieke strijd tussen Mercedes aan de ene kant en Red Bull en Ferrari aan de andere kant. De FIA heeft nu verschillende reglementswijzigingen ingevoerd om porpoising tegen te gaan. Het aangepaste reglement werd afgelopen weekend van kracht tijdens de GP van België. De FIA heeft een grafiek opgesteld met de maximale hoeveelheid porpoising waar rijders aan blootgesteld mogen worden. Zitten teams hierboven, dan moeten ze de rijhoogte aanpassen. Ten tweede zijn de opgesplitste skid blocks nu verleden tijd. Bepaalde teams speelden hiermee om door de technische keuring te geraken. De derde aanpassing is de buigzaamheid van de planken onder de auto’s, die mogen nu minder doorbuigen dan in de eerste helft van het seizoen gebruikelijk was.

Het geeft te denken dat Mercedes op die manier dit seizoen nog aanspraak kan maken op prijzen. Afgezien van de aanpassingen die de FIA doorvoerde, hebben ze zelf ook hard gewerkt om Lewis Hamilton en George Russell een wagen te geven die minder stuitert. “Ik denk dat Mercedes nog zeker stappen maakt”, zegt Tung tijdens de presentatie van de F1-tiendaagse van Viaplay. “De auto is in de basis niet zo slecht, dat heb ik al vanaf het begin van dit seizoen geroepen. Ze hebben een enorm probleem gehad met porpoising. Vanaf het moment dat ze dat eruit kregen, waren ze meteen competitief.” Porpoising is niet alleen vervelend voor een coureur die de auto bestuurt, het heeft ook gevolgen voor de manier waarop het team aan een auto kan werken. “Het is heel erg storend voor de rijder tijdens het rijden, maar ook voor engineers”, gaat Tung verder. “Als je naar de data kijkt heb je een bewegende auto in de bochten, de luchtstromen veranderen. Ze proberen dat allemaal te simuleren in de windtunnel. Je moet je voorstellen dat je een bocht maakt, het steekt zo nauw dat een team precies weet welke rijhoogte ze weten in een bepaalde bocht omdat ze weten dat ze daardoor de beste balans krijgen voor die specifieke bocht. Met porpoising ben je alleen maar bezig om die auto op de baan te houden en je komt niet aan details toe. Het is heel logisch dat ze een grote stap maakten toen ze het eruit hadden gehaald.”

Mocht Mercedes er in slagen de porpoising er helemaal uit te krijgen, betekent dat niet automatisch dat ze Red Bull en Ferrari kunnen verslaan: “Ik denk dat het hele pakket van Mercedes nog steeds tekortkomt en dat heeft misschien ook wel te maken met de motor”, aldus Tung. “Het is geen verrassing dat ze in Hongarije snel waren, dat is toch minder een powercircuit.”

Verstappen had begin dit jaar niet de auto, maar maximaliseerde wel

Max Verstappen werkte afgelopen weekend op Spa-Francorchamps zijn meest dominante weekend tot nu toe af. Ondanks de gridstraf kwam hij met een voorsprong van twintig seconden aan de finish. De wereldkampioen voelt zich sinds een paar maanden helemaal thuis in zijn RB18. “Je zag aan het begin van het seizoen heel duidelijk dat de auto te veel onderstuur had”, legt Tung uit. “Je hebt een aantal coureurs die daar goed mee kunnen rijden, een [Alex] Albon die de wagen grotendeels ontwikkeld heeft bijvoorbeeld. Dat heeft te maken met de simulator, daar wordt de wagen vaak in eerste instantie in ontwikkeld. Maar dat zie je niet alleen bij Red Bull, dat is bij McLaren ook zichtbaar en Ferrari. Sainz had aan het begin van het seizoen ook erg last, daar was het tegenovergesteld. Die auto was juist heel los in de bochten. Red Bull had behoorlijk veel onderstuur, dat kregen ze eruit en toen kantelde het intern ook. Perez kreeg meer moeite en Max werd juist sterker. Hij klaagde er wel over aan het begin van het seizoen, maar hij heeft tegelijkertijd altijd gemaximaliseerd. Hij viel uit door technische problemen, maar maximaliseerde in de moeilijke weekenden. Hij wist dat hij geduld moest hebben, ook omdat wel duidelijk was dat Red Bull in de basis een competitieve auto had. Als je dat kunt tweaken om het naar je hand te zetten en aan je stijl aan te passen, dan weet je gewoon dat het goedkomt.”

De correlatie tussen de simulator en wat de wagen op het circuit doet is van groot belang, maar de simulator houdt niet altijd rekening met wat voor de coureur het beste voelt. “Je zag het ook in de uitspraken van [Mattia] Binotto na Budapest. Hij zei dat Ferrari in de simulatie zag dat het beter was om voor de harde band te gaan”, refereert Tung aan de bandenkeuze voor Charles Leclerc in Hongarije, die uiteindelijk verkeert uitpakte. “De simulatiesoftware geeft aan wat de snelste oplossing is. Dan praat je zelfs over demping, de torsiebar, de rijhoogte, vleugelstanden. Echt alles. Maar als je er als rijder mee moet rijden is het soms heel moeilijk. Dan is er wellicht een andere oplossing die op papier minder snel is, maar de coureur wel meer vertrouwen geeft. Dan kun je er veel meer uithalen. Dat is het belangrijkste en dat gaat ook terug naar jouw vraag over Red Bull: aan het begin van het seizoen had die auto wel potentie, maar als je je als rijder niet 100 procent comfortabel voelt… Dan kun je Max Verstappen heten, dat maakt niet uit. Je rijdt toch iets meer met de handrem erop. Als je comfortabel bent, kun je de 110 procent eruit halen.”

Tung als analist: “Ik kan me volledig uitleven bij Viaplay”

Ho-Pin Tung, zelf een begenadigd coureur, maakt dit jaar bij Viaplay zijn debuut als regelmatige analist. En daar beleeft hij bijzonder veel plezier aan en het is praktisch ook weer mogelijk nu de coronamaatregelen wereldwijd steeds verder losgelaten worden. Tung is woonachtig in Hong Kong en kon door de verplichte quarantaine lange tijd niet makkelijk heen en weer rijden. “Ik kan weer makkelijker reizen en daarom ben ik er ook weer bij. Het is natuurlijk onwijs leuk om erbij te zijn, maar het is ook ontzettend leuk om te kunnen praten en echt diep in te gaan op de dingen waar ik zelf zoveel passie voor heb. Ik kijk heel veel autosport en zeker de Formule 1, maar je ziet vaak dingen die voor ons als coureurs heel vanzelfsprekend zijn. Dat kunnen we heel makkelijk zien, maar ik vind het een mooie uitdaging om het goed te kunnen vertellen aan de kijker thuis. Viaplay heeft daarvoor alle tools die wij gevraagd hebben, dat is echt een feest om te doen.”

Tijdens de F1-tiendaagse van Viaplay is Tung naast Christijan Albers en Giedo van der Garde de vaste analist van de F1-rechtenhouder.

