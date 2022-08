Na de masterclass van Max Verstappen in België, reist het Formule 1-circus dit weekend af naar Circuit Zandvoort. Daar staat de tweede wedstrijd van de triple-header vol klassiekers op het programma. Op papier is de omloop aan de Noordzee een plek waar Ferrari de sterke punten van de wagen goed kan benutten, maar de Italianen laten dit seizoen de ene na de andere steek vallen. Zo kan het dat Max Verstappen, die zich na een moeilijke openingsfase van het seizoen helemaal herpakt heeft, inmiddels een voorsprong heeft van 93 punten op Sergio Perez. Charles Leclerc volgt al op 98 punten achterstand. Dat lijkt bijna niet meer te overbruggen in de rest van dit seizoen.

Volgens Ho-Pin Tung, vaste analist tijdens de F1-tiendaagse van rechtenhouder Viaplay, legt uit waarom het huidige Formule 1-seizoen zo moeilijk te voorspellen is. “We weten over het algemeen dat de Ferrari op maximale downforce iets sterker is dan de Red Bull, maar we hebben dit jaar al gezien dat het op operationeel vlak heel onvoorspelbaar is”, zegt Tung tijdens de presentatie van de F1-tiendaagse. “En dan draait het vooral om banden. Het is lastig om ze goed in de window te krijgen, dat hebben we meerdere races gezien. In Miami had Ferrari er last van dat de banden te warm werden. In Hongarije was het omgekeerd dat Ferrari ze juist niet op temperatuur kreeg. Daar ligt toch wel de crux van het seizoen, daar worden races op gewonnen en verloren. Wat dat betreft hebben Verstappen en Red Bull dat echt goed voor elkaar gehad. Ik denk aan de race in Imola, daar was het met de omstandigheden lastig om het hele pakket aan de praat te krijgen. Dat doet Red Bull steeds goed, ze hebben dat weten te maximaliseren.”

Max Verstappen viert overwinning op Circuit Zandvoort. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

‘Verstappen moet er misschien harder voor vechten dan vorig jaar’

Vorig jaar maakte Verstappen het oranje feest compleet door de eerste Dutch GP sinds 1985 te winnen. Ook dit jaar is hij op dat vlak de favoriet, ondanks dat Ferrari op Zandvoort sterk voor de dag zou moeten komen. “Als je puur naar de auto kijkt is het meer een Ferrari-circuit dan een Red Bull-circuit, maar dat hebben we dit jaar al vaker gezegd en dat is eigenlijk niet vaak uitgekomen. Dat komt puur door de banden. Daarom zitten wij hier ook in de studio, dat kunnen we hier heel goed weergeven met de tools die we hebben en wat we kunnen laten zien. Ik denk dat Verstappen er misschien iets harder voor moet vechten dan vorig jaar, maar ik denk dat de kans groot is dat we hem op het podium zien en een grote kans dat hij ook het hoogste treetje gaat halen.”

In zijn eigen loopbaan maakte Tung al heel wat ronden op Circuit Zandvoort. In 2001 was hij samen met Giedo van er Garde actief in het KNAF Talent First-project en was Zandvoort een belangrijke uitvalsbasis. De duinenomloop heeft een paar eigenaardigheden die het tot een unieke plek op de F1-kalender maken, legt Tung uit. “Zandvoort is een bijzonder circuit vanwege de ligging in de duinen, er is veel wind en we weten dat de auto’s van dit seizoen daar heel gevoelig voor zijn. Daar werd Verstappen in Barcelona door verrast. Je moet op die wisselende omstandigheden kunnen anticiperen. Zeker met het format van de Formule 1 moet je bepaalde keuzes maken die je niet meer kunt veranderen. Op Zandvoort heb je gedurende de dag en afhankelijk van de windrichting te maken met temperatuurverschillen. Als coureur moet je daar ook op anticiperen. Je hoeft niet op safe te spelen, maar wel welke procedures je moet volgen. Je zag in verschillende races eigenlijk dat alle teams experimenteren met langzame en snelle outlaps, dat is voor Zandvoort ook heel belangrijk. Het moment waarop je naar buiten gaat op Zandvoort is heel bepalend. Net na een korte onderbreking zie je of merk je het niet, maar er ligt toch meteen zand op de baan en is de grip iets minder. De timing is heel belangrijk. Dat zullen we in de kwalificatie ook zien, je wilt eigenlijk zo laat mogelijk rijden.”

Verstappen niet in kampioensmodus: “Altijd scherp blijven”

Nog voordat Verstappen genadeloos uithaalde tijdens de Belgische Grand Prix, sprak hij over het kampioenschap. De Limburger wil nog geen rekening houden met het kampioenschap, hij vreest dat het een afleiding zal zijn in deze fase van het seizoen. Dat zijn voorsprong afgelopen weekend weer groter is geworden, betekent volgens Tung niet dat de aanpak van Verstappen zal veranderen. “Hij benadert de races an sich. Hij is een racer pur sang en dat zijn ze allemaal in de Formule 1. Iedere race die hij start, wil hij winnen. Je ziet natuurlijk wel dat hij vanaf het moment dat hij een auto kreeg om voor het kampioenschap te vechten, zie je hem op bepaalde momenten ook minder agressief zijn omdat hij weet dat zijn kans nog wel komt. Dat hebben we dit jaar wel tijdens bepaalde momenten gezien, hij kan op dat moment wel genoegen nemen met iets minder omdat weet dat hij op een ander moment kan terugslaan. Daarin is hij zelf heel erg gegroeid, maar dat zit ook in de combinatie van Red Bull en Verstappen. Je hoort ook de uitspraken van Helmut Marko, die zegt dat ze nog nooit zo’n goede coureur gehad hebben als Verstappen. Dat komt ook omdat je samen met het team groeit. Dat is heel mooi om te zien. Dat ze niet met het kampioenschap bezig zijn moet eigenlijk ook de insteek zijn. Het is een sport die op de kleinste details beslist wordt, die draait om ontwikkeling en het zijn details die het verschil maken. Daarop moet je eigenlijk altijd scherp blijven, als je steken laat vallen krijg je een domino-effect.”

Max Verstappen in actie op Spa-Francorchamps. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images