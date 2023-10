F1 en FIA gaan kijken naar oplossingen voor hitte in cockpit

Het TAC is een forum waar regels voor de toekomst besproken worden door de tien technische directeurs van de Formule 1-teams en het bestuursorgaan. Ook F1's technische baas Pat Symonds zal dan bijdragen aan de vergadering. In Qatar kwam het probleem naar voren door de extreme omstandigheden waar de coureurs mee te maken kregen. Het was heet tijdens de race en met een hoge luchtvochtigheid en een gebrek aan wind kampten meerdere coureurs na de race met klachten. Naar aanleiding daarvan zal het probleem met de hoge cockpittemperaturen, dat voorheen nog niet op de radar stond, op de agenda worden gezet voor de virtuele vergadering op 31 oktober.

De FIA heeft al een volledige analyse beloofd van wat er in Qatar is gebeurd en wat de gevolgen daarvan zijn. Een van de uitdagingen is dat koelapparatuur, of dat nou deel uitmaakt van de uitrusting van de coureur of de auto zelf, onvermijdelijk gewicht met zich meebrengt. "We gaan er bij het volgende TAC over spreken", zegt Symonds tegen Motorsport.com. "De FIA werkt eraan, ik werk er ook wat aan. Het is niet helemaal rechttoe rechtaan."

Symonds wijst naar de IndyCar, waar coureurs naast koelshirts ook nog koeling via de helm krijgen. "Zij zijn heel erg gesteld op hun koelshirts, die een paar kilogram toevoegen. Maar dat is niet het einde van de wereld. Je bepaalt zelf wat voor performance je haalt uit gewicht. Als je het bijvoorbeeld hebt over een paar extra kilo's vanwege een koelshirt, kun je uitrekenen wat het je fysiek kost. Je kunt niet helemaal uitrekenen wat je ermee wint met de coureur, maar er komt een punt waarop je zegt dat de coureur een drinkfles moet hebben."

Op één lijn

Teams steunen het feit dat de FIA wil meedenken over mogelijke oplossingen. "Ik denk dat de teams en coureurs een groot vermogen hebben om verschillende meningen te hebben over verschillende onderwerpen", zegt McLaren-CEO Zak Brown op een vraag van Motorsport.com. "Maar wanneer het over veiligheid gaat, ligt iedereen op één lijn. Dan zet je alle slimme mensen in een kamer om samen aan een oplossing te werken. Ik denk dat iedereen erkent dat het geen goede situatie was. We zullen dus de juiste mensen met elkaar laten samenwerken om uit te zoeken wat de beste oplossing is. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat zal gebeuren."

Aston Martin-teambaas Mike Krack, die ervaring heeft met cockpitkoeling van zijn tijd in het WEC met Porsche, heeft medelijden met de coureurs. "De GPDA (coureursvakbond) en FIA zijn in gesprek. We moeten afwachten wat de komende weken gebeurt", zegt de Luxemburger. "Het is waar dat je in andere categorieën verschillende apparaten hebt. Dit is iets waar we de komende weken de koppen voor bij elkaar moeten steken met alle betrokken partijen om tot een goede conclusie te komen. Ik denk dat het in het belang van niemand is om zo door te gaan. De coureurs moeten zich meer op hun gemak voelen als we willen dat ze alles eruit halen. Ik denk dat we moeten samenwerken om dat te bereiken."

Gaten boren in cockpit

Mercedes-teambaas Toto Wolff waakt wel voor oplossingen met betrekking tot de auto zelf en dus niet de uitrusting van de coureurs. Hij erkent dat het de 'extreemste situatie voor coureurs' was die hij heeft meegemaakt. "Ik denk dat sommige hardcore mensen zouden zeggen: 'Nou ja, dat hoort bij dit werk.' Tot op zekere hoogte hebben zij gelijk. Je moet kunnen trainen voor deze extreme situaties, maar dat was misschien een stapje te ver. De meeste coureurs waren het er unaniem over eens dat we dat niet kunnen doen. Als we met de FIA en coureurs tot een oplossing kunnen komen om de cockpit iets meer af te koelen zonder grote gaten te boren in de cockpits...", aldus de Oostenrijker, die aanstipt dat het in zo'n geval meteen de vraag is wat de teams moeten veranderen en hoe dat de technische regels beïnvloedt. "Dat is denk ik niet iets waar we aan willen beginnen. Maar je moet het standpunt van de coureur respecteren en dat was niet prettig om naar te kijken."

Ook Haas F1-teambaas Guenther Steiner waakt voor veranderingen aan de auto's. Bovendien benadrukt hij dat de race in Qatar volgend jaar later plaatsvindt, wanneer het koeler moet zijn. "We moeten niet overdrijven om technische oplossingen te vinden." Hij zou het dan ook onnodig vinden om 'grote gaten' te boren in de auto's of 'grote apparaten' in de auto's te plaatsen voor situaties die zich 'eens in de honderd jaar' voordoen. "We moeten met beide voeten op de grond blijven en zien of er een risico is of niet, of dat we het kunnen vermijden door de kalender aan te passen. Dat is volgens mij de makkelijkste manier."