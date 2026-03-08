Historisch: Bortoleto bezorgt Audi punten bij F1-debuut in Melbourne

Met een tiende en elfde plaats in de kwalificatie in Melbourne liet Audi al zien dat het nieuwe Zwitsers-Duitse Formule 1-team potentie heeft. Door een technisch probleem kon Nico Hülkenberg echter niet aan de start van de race verschijnen. Teamgenoot Gabriel Bortoleto zorgde er voor dat er alsnog gelachen kon worden bij het nieuwe fabrieksteam.

De Braziliaan finishte op de negende plaats en pakte zo de eerste twee WK-punten op voor Audi. Bortoleto reageerde na afloop zichtbaar tevreden. "Het was ontzettend leuk", zei hij tegen Sky Sports F1. "Het ging soms echt alle kanten op. Ik heb inhaalacties gedaan die ik zelf absoluut niet had verwacht. Veel situaties waren extreem onvoorspelbaar."

Niet alleen de gloednieuwe Audi beviel de 21-jarige coureur, ook met de bijzonderheden van het nieuwe reglement kon hij goed uit de voeten. "Je moet extreem slim rijden en gedurende de hele race strategisch meedenken. Vorig jaar was het allemaal wat eenvoudiger. Toen zat je in de auto en hield je je vooral bezig met bandenmanagement, terwijl energiebeheer nauwelijks een rol speelde."

In het huidige tijdperk komen er volgens Bortoleto "gevoelsmatig tien verschillende dingen tegelijk" op een coureur af. Als voorbeeld noemde hij de outlap na zijn pitstop, waarbij hij vlak voor de neus van Pierre Gasly opdook. "Ik wilde na de eerste bocht Pierre achter me houden, drukte op de knop voor extra energie – en ineens ging ik ook nog voorbij aan de auto voor me." Dat was volgens de Audi-coureur helemaal niet gepland.

Gabriel Bortoleto mengde zich volop in de strijd in het middenveld. Foto door: Joe Portlock / Getty Images

"Als iemand vooraf had gezegd dat we in onze allereerste race als nieuw team meteen punten zouden scoren en Q3 zouden halen, had ik waarschijnlijk gevraagd of hij dronken was", vatte Bortoleto de algehele sfeer in de Audi-garage samen.

Wheatley "ongelooflijk trots"

Ook Audi-teambaas Jonathan Wheatley was blij en vol lof over zijn team. "Ik ben ongelooflijk trots op wat we hier hebben neergezet. We staan hier feitelijk met een compleet nieuw team aan de start. Alles wat je hier op het circuit ziet is nieuw – van het chassis tot de powerunit en de versnellingsbak. En met dat pakket halen we meteen Q3 en finishen we onze allereerste race in de koningsklasse als negende." Voor Audi was het dan ook "zonder twijfel een historische dag", sloot de voormalig sportief directeur van Red Bull Racing af.