Formule 1 GP van Mexico

Hirakawa had zonder laat verkeer ‘makkelijk’ Q2 kunnen halen in Mexico

De vervanger van Esteban Ocon kwalificeerde zich als 19e voor zijn eerste F1-grand prix - maar denkt dat hij meer had kunnen bereiken

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 23:35

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas-invaller Ryo Hirakawa denkt dat hij "makkelijk" het tweede deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad had gehaald, als hij in zijn laatste ronde van de sessie geen verkeer was tegengekomen.

Hirakawa, die zijn Formule 1-debuut maakte met Haas nadat Esteban Ocon van zijn rijtaken was ontheven, had een persoonlijk beste eerste sector neergezet en mikte erop om ten koste van Carlos Sainz Q3 te halen.

Lees ook:

De Japanse coureur, tweevoudig winnaar van het World Endurance Championship, kwam vervolgens Alex Albon tegen en verloor tijd in de vloeiende bochten van sector twee, en daarna Franco Colapinto in het laatste deel van de ronde.

Terugkijkend op zijn eerste F1-kwalificatie noemde Hirakawa de ronde "zonde", omdat hij vond dat de baanevolutie goed genoeg was geweest om hem een plek in het middelste deel van de sessie te bezorgen.

"Ik had verkeer vanaf bocht 6 en ook in de snelle stukken, dus ik verloor veel downforce", zei Hirakawa.

"Ik had, laat ik zeggen, makkelijk Q2 kunnen halen, wat voor mij heel, heel erg zonde is, maar het is nog steeds mooi om hier te zijn, dus ik mag niet te veel klagen.

"Met deze omgevingsomstandigheden voel je, zodra je glijdt, de prijs in sector 3. Je moet pushen, maar tegelijkertijd moet je het ook een beetje managen."

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hirakawa had in VT1 al in de auto gezeten en legde uit dat hij, voordat hij de oproep kreeg om in plaats van Ocon de sessies op zaterdag te rijden, zijn gebruikelijke ochtendloop moest afbreken om zich op het weekend voor te bereiden. Het grootste deel van zijn VT3-programma stond in het teken van de voorbereiding op de kwalificatie van zaterdag, waardoor zondag enigszins onbekend terrein is.

Hij zei dat zijn focus simpelweg lag op een goede start en zonder problemen door de eerste bocht komen - en liet zich niet verleiden tot uitspraken over de vraag of hij volgende week bij de finale in Monza zijn gooi naar de WEC-titel zou laten schieten.

Hirakawa leidt samen met zijn teamgenoten in de Toyota #8, Sebastien Buemi en Brendon Hartley, het kampioenschap met 25 punten voorsprong op het zustertrio in de Toyota #7, Mike Conway (in zijn laatste optreden voor zijn pensioen), Kamui Kobayashi en Nyck de Vries. Dit betekent dat de #7 zou moeten winnen en het beschikbare punt voor pole position moet pakken.

"Ik ben alleen gefocust op morgen, er valt niets te bespreken voor volgende week. Laten we zien wat we morgen kunnen doen. [Het plan is] een goede start, een goede eerste bocht en veel nieuwe dingen, dus gewoon uitvoeren en mijn best doen.

"Ik heb bij het begin van VT3 zelfs geprobeerd te stoppen bij de [pit]box, maar in raceomstandigheden wordt het anders. Toch denk ik dat ik er klaar voor moet zijn.

"Ik heb in VT1 gereden, dus die ervaring heeft veel geholpen. Ik begon in VT3 niet vanaf nul, dus ik denk niet dat het in mijn geval zo was."

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Hirakawa had zonder laat verkeer ‘makkelijk’ Q2 kunnen halen in Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



15 min



Hirakawa had zonder laat verkeer ‘makkelijk’ Q2 kunnen halen in Mexico





"Goed genoeg voor pole": Max Verstappen baalt van verkeer in bocht 13 tijdens F1-kwalificatie Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



27 min



"Goed genoeg voor pole": Max Verstappen baalt van verkeer in bocht 13 tijdens F1-kwalificatie Mexico





Ocon reageert na Haas-schorsing en ontkent geruchten over fysieke confrontatie



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



37 min



Ocon reageert na Haas-schorsing en ontkent geruchten over fysieke confrontatie





Hoe laat begint de F1-race in Mexico vandaag?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



49 min



Hoe laat begint de F1-race in Mexico vandaag?

Vorig artikel "Goed genoeg voor pole": Max Verstappen baalt van verkeer in bocht 13 tijdens F1-kwalificatie Mexico

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Jake Boxall-Legge





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



16 u



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026





Het aspect van de GP van de VS 2026 dat als blauwdruk voor F1 2027 kan dienen



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Het aspect van de GP van de VS 2026 dat als blauwdruk voor F1 2027 kan dienen





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Meer van

Ryo Hirakawa





Haas zet Esteban Ocon aan de kant voor F1 GP van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



8 u



Haas zet Esteban Ocon aan de kant voor F1 GP van Mexico





Piastri slaat FP1 over voor rookie-optreden tijdens F1-weekend in Hongarije



Formule 1



Formule 1



GP van België



3 m



Piastri slaat FP1 over voor rookie-optreden tijdens F1-weekend in Hongarije





Toyota wijst Ferrari aan als topfavoriet voor zege 24 uur van Le Mans



WEC



WEC



24 uur van Le Mans



4 m



Toyota wijst Ferrari aan als topfavoriet voor zege 24 uur van Le Mans

Meer van

Haas F1 Team





Wat zit er achter de 'absolute onzin' rond contractgeruchten over Oliver Bearman



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



16 u



Wat zit er achter de 'absolute onzin' rond contractgeruchten over Oliver Bearman





“Ik kon niet verdwijnen” - Oliver Bearman baalt van ‘krankzinnige’ straf voor botsing met Pierre Gasly



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



“Ik kon niet verdwijnen” - Oliver Bearman baalt van ‘krankzinnige’ straf voor botsing met Pierre Gasly





Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Japan



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Japan



7 m



Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Japan

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



16 u



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



6 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer