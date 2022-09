Alfa Romeo plaatst teaser: deal met Audi in kannen en kruiken

Audi treedt aan als aandeelhouder van het Zwitserse merk, dat nog tot het eind van 2023 als Alfa Romeo op de Formule 1-grid staat. De hint op social media kan volgens insiders maar op één ding lijken, onze collega’s van de Duitse zustereditie Motorsport-Total.com hebben inmiddels bevestiging dat het inderdaad gaat om de samenwerking met Audi die dan bekendgemaakt wordt.

Er wordt nog altijd gespeculeerd over de details van de samenwerking tussen Sauber en Audi. Aanvankelijk werd gesproken over een overname van 75 procent door het Duitse bedrijf in 2026, die dan stapsgewijs zou plaatsvinden. De overige 25 procent zou dan in handen blijven van Finn Rausing, de eigenaar van Sauber. Wel is duidelijk dat het team de naam Audi krijgt en dat het als een volledig fabrieksteam te boek komt te staan.

Het is het begin van een nieuw hoofdstuk voor de Sauber-renstal. Mede-opricher Peter Sauber verkocht zijn laatste aandelen in 2016 aan Longbow Finance, een bedrijf waar de familie Rausing ook bij betrokken is. Alfa Romeo kwam in 2018 als sponsor van het team in de Formule 1, sinds 2019 is het Italiaanse automerk de exclusieve titelsponsor. Aan het eind van 2023 vertrekt Alfa Romeo vanwege de aanstaande samenwerking met Audi, een onvermijdelijke consequentie vanwege de merken die met elkaar concurreren.

Terwijl de Formule 1-entree van Audi in kannen en kruiken is, bestaan er nog veel vragen over de toekomst van Porsche in de Formule 1. De onderhandelingen met Red Bull liepen eerder deze maand spaak, men kijkt nu naar alternatieven. Bronnen laten weten dat een samenwerking met een bestaand team nog altijd tot de mogelijkheden behoort.