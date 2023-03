Aan ambities geen gebrek bij Aston Martin, dat onder teameigenaar Lawrence Stroll nu vanuit de gloednieuwe fabriek in Silverstone werkt. Met deze fabriek, en binnenkort een nieuwe windtunnel, wilde het team binnen enkele jaren denken aan het kampioenschap, maar dankzij de AMR23 lijken die dromen sneller in vervulling te kunnen gaan dan gedacht.

Het team heeft op basis van de eerste twee races van het seizoen nog wel een flinke kluif aan Red Bull, maar staat bij de constructeurs op gelijke hoogte met Mercedes. Vorig jaar worstelde het team nog om punten te pakken, dit seizoen stond Fernando Alonso al twee keer op het podium in het groen van Aston Martin.

Volgens oud-Formule 1-coureur Damon Hill is het doel voor Aston Martin nu duidelijk: jagen op Red Bull. "Zij hebben hun zinnen gezet op de top", zegt Hill in gesprek met Motorsport.com. "Zij denken helemaal niet aan het middenveld. Lawrence Stroll is ontzettend ambitieus, een zeer succesvolle zakenman en hij gaat niet ergens aan beginnen in de hoop één van de mensen te zijn die het podium haalt. Hij wil winnen."

"Ik denk dus dat zij hun blik nu hebben gericht op het behalen van die overwinning", gaat Hill verder. "Al zijn het maar één of twee overwinningen, ze willen kampioen worden. Zij hebben het over een plan van vijf jaar of iets dergelijks, maar zij liggen nu voor op hun verwachtingen, denk ik."

Dat zou goed nieuws zijn voor Aston Martin, maar minder goed nieuws voor concurrenten als Mercedes en Ferrari. Zij hadden in Bahrein en Saudi-Arabië moeite om de Aston Martin bij te benen en weten dat ze voor een flinke uitdaging staan om het gat te dichten. "Ze zouden nog wel eens tweede kunnen worden dit jaar", voorspelt Hill. "Lance (Stroll, red.) had een moeizame start en heeft wat pech gehad. Als hij eenmaal in het ritme komt, dan zullen zij veel punten scoren en zelfs veel van Ferrari afsnoepen", aldus de oud-coureur.