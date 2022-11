Nadat de Grand Prix van Abu Dhabi was afgelopen en de focus een beetje losgelaten kon worden, was er ruimte voor wat humor en gelach bij de Formule 1-teams. De titelstrijd was natuurlijk allang beslist en na de laatste race was alle spanning eraf. Ook Mercedes, dat een frustrerend Formule 1-seizoen met maar één zege en pole-position kende, zorgde voor een grappig moment in de paddock.

Allereerst moest Nyck de Vries geloven aan de traditie die stelt dat als je Mercedes verlaat, je een duik in het zwembad moet nemen. De Vries stapt voor komend seizoen over naar het team van AlphaTauri om daar als racecoureur aan de slag te gaan. De afgelopen jaren stond De Vries bij de Zilverpijlen onder contract. Hij reed onder meer twee seizoenen in de Formule E bij het Duitse merk. Vorig jaar werd hij wereldkampioen in de klasse. Ook was hij samen met Stoffel Vandoorne reservecoureur bij de F1-team van Mercedes. Hij reed meerdere vrijdagtrainingen voor het team van Toto Wolff.

Video: De Vries neemt verplichte duik in zwembad Mercedes

Daar bleef het echter niet bij voor De Vries. Toen hij rustig een biertje dacht te kunnen drinken, werd hij op een steekkarretje gezet dat normaal gebruikt wordt om banden de vervoeren. Zijn monteurs bonden hem vast en vervoerden hem als handelswaar door de paddock naar de pitbox van zijn nieuwe team. Daar begroette zijn nieuwe collega’s hem met gelach en applaus. De teamleden van AlphaTauri kwamen niet meer bij, en ook de Vries moest om de situatie lachen. Ook hield hij zijn biertje bij de hand.

Video: De Vries afgeleverd bij AlphaTauri

De Vries maakt op dinsdag al zijn debuut voor AlphaTauri. Net als Fernando Alonso bij Aston Martin, kan de man uit Sneek al ronden voor zijn nieuwe werkgever rijden bij de young driver test op het Yas Marina Circuit.