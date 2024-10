"Hij hoort in F1 te racen." Vowles hoopt op zitje voor Colapinto bij Sauber of RB

En opnieuw maakte Franco Colapinto indruk. Waar teamgenoot Alexander Albon zaterdag in de kwalificatie voor de sprintrace op het gladde nieuwe asfalt van het Circuit of the Americas spinde en niet verder kwam dan startplaats achttien, daar reikte de Argentijn zelfs tot aan Q3.

Weliswaar klokte hij in die sessie de langzaamste tijd, maar Colapinto doet het naar alle maatstaven uitstekend bij Williams en heeft in no-time Logan Sargeant doen vergeten. Teambaas James Vowles kent uiteraard de kwaliteiten van de 21-jarige rookie die zijn F1-debuut maakte tijdens de eerste vrije training van de Britse Grand Prix eerder dit jaar. "Als ik daarop terugkijk", herinnert Vowles zich. "Ik zag meteen dat hij enorm snel was. De eerste keer dat we hem in de auto zetten op Silverstone, keek je ernaar en dacht je 'jeetje, dit is zo snel.'"

Het was dan ook geen vraag of, maar wanneer Colapinto Sargeant zou vervangen. Uiteindelijk gebeurde dat in Italië en sindsdien doet hij het uitstekend. Vowles vindt het dan ook doodzonde dat hij volgend seizoen – met de komst van Carlos Sainz – geen racestoeltje voor Colapinto heeft. De Argentijn zou als reservecoureur bij het team uit Grove kunnen blijven, maar Vowles hoopt, met mogelijk vrije zitjes bij Sauber en RB, op meer. "Dat is zeker niet uitgesloten", zegt de Engelsman als hem wordt gevraagd of Colapinto volgend jaar op de grid zou kunnen staan. "Het ligt eigenlijk aan één of twee andere teams. Ik wil niet te veel verklappen, maar vanuit mijn perspectief heeft hij absoluut binnen een paar races zijn plaats op de grid verdiend."

Franco Colapinto, Williams Racing Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Hij is nog niet klaar met groeien. Hij zal steeds sneller worden en ik denk dat andere teams op de grid dat weten", aldus Vowles die er geen moeite mee zou hebben om zijn pupil af te staan aan een concurrent. "Ook al pakt hij punten van ons af, hij is een professionele coureur en hoort in de Formule 1 te racen. Zo simpel is het."