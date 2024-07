Keert de rust terug bij Red Bull?

Max Verstappen stond volop in de schijnwerpers tijdens de Grand Prix van Hongarije. Nu eens niet vanwege een knappe inhaalactie of een dominant optreden, maar vanwege zijn aanhoudende frustraties over de boordradio. Al vanaf de eerste ronde had hij het op Jan en alleman gemunt: de FIA, de strategen van Red Bull, zijn engineer Gianpiero Lambiase en uiteraard zijn tegenstanders.

De uitbarsting zat er al enige tijd aan te komen. De regerend wereldkampioen waarschuwt al weken voor de toenemende concurrentie en de mindere vorm van Red Bull. De voorsprong is verdwenen en momenteel lijkt McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken. Bovendien leverden de updates in Hongarije niet de gewenste sprong voorwaarts op. De grote vraag is hoe de pikorde op Spa-Francorchamps gaat zijn. De Belgische omloop was de afgelopen jaren op het lijf geschreven van de Red Bull. Men hoopt ook dit jaar te kunnen domineren, maar gaat dat ook lukken? Als ook op Spa niet gewonnen wordt, dan kan het wel eens een heel nare zomerstop worden voor de mannen en vrouwen van Red Bull Racing.

Trekt McLaren de stijgende lijn door?

Na jarenlange dominantie van Red Bull Racing lijkt McLaren momenteel over de beste bolide te beschikken. Dat het team pas twee overwinningen geboekt heeft, heeft het vooral aan zichzelf te wijten. Op strategisch vlak presteert de renstal nog niet op het niveau dat nodig is voor een kampioenskandidaat. Dat bleek ook wel in Hongarije, waar McLaren zichzelf in een penibele situatie bracht door Lando Norris vanaf P2 eerder naar binnen te brengen dan leider Oscar Piastri. Door de undercut kwam de Brit aan de leiding en lange tijd weigerde hij van zijn gas te gaan. Pas enkele ronden voor het einde werd de situatie hersteld en boekte de Australiër zijn eerste F1-zege.

Nu de constructeurstitel een realistisch doel lijkt, zeker als Sergio Pérez zo blijft spartelen, zal het beter moeten bij de renstal uit Woking. Na de 1-2 in Hongarije zal er ongetwijfeld een goed gesprek hebben plaatsgevonden. Het is aan teambaas Andrea Stella om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Het verleden heeft immers uitgewezen: geef Max Verstappen een minimale kans en hij grijpt ‘m met beide handen aan.

Wie wint er in Spa: Verstappen of een van de McLarens? Doe mee aan de quiz van JACKS.NL en win tickets voor de Dutch GP!

De allerlaatste kans voor Sergio Pérez

Voor Sergio Pérez lijkt de Grand Prix van België een weekend van buigen of barsten te worden. De Red Bull-coureur verkeert op z’n zachtst gezegd niet in topvorm en dat zorgt al wekenlang voor speculatie over zijn positie. Het is een publiek geheim dat hij over prestatieclausules in zijn contract beschikt, waardoor Red Bull Racing in de zomerstop zonder al te veel problemen afscheid van hem kan nemen. Er zijn al gesprekken aangekondigd, het is aan Pérez om te bewijzen dat hij het plekje naast Max Verstappen verdient.

In Hongarije eindigde de rijder uit Guadalajara na een goede inhaalrace als zevende. De teamleiding was tevreden met zijn optreden, maar erkende dat er veel meer in het vat had gezeten als hij niet al in Q1 was gecrasht. Een goed optreden op Spa-Francorchamps - op papier misschien wel de baan die het beste bij de Red Bull past - is dan ook noodzakelijk. Rijdt hij zichzelf naar het podium, dan bewijst hij zichzelf daarmee een uitstekende dienst. Staat hij gedurende het weekend weer ergens in de bandenstapels, dan kan het wel eens heel snel over zijn.

De odds voor de Grand Prix van België

Winnaar Top-drie Lando Norris 2,25 1,25 Max Verstappen 3,00 1,40 Oscar Piastri 4,50 1,40 Lewis Hamilton 15,00 2,25 George Russell 15,00 2,25 Charles Leclerc 26,00 5,00

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+