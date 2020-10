Hielp DAS Mercedes op Nürburgring? 'Was geen wondermiddel'

De gelegenheidsrace op de Nürburgring was een van de koudste wedstrijden in de recente geschiedenis. De luchttemperatuur was een kille 8 graden, de baantemperatuur bleef ook hangen op amper 17 graden. Geen optimale omstandigheden voor een Formule 1-race dus, want de rijders hadden de grootste moeite om de banden van Pirelli op temperatuur te houden. Dat was zeker het geval toen de Safety Car om de baan kwam. Leider Lewis Hamilton en achtervolger Max Verstappen vroegen via de teamradio zelfs of die wagen niet wat sneller kon gaan rijden.

Dit jaar gebruikt Mercedes het veelbesproken DAS-systeem, een vernuftig stuursysteem waarmee de rijder via het stuur de hoek van de voorbanden kan aanpassen. Dat zou het kampioensteam een voordeel moeten opleveren bij het opwarmen van de banden, zo dacht Red Bull-chef Christian Horner. “Ik denk dat bandentemperatuur een groot probleem was”, aldus Horner. "De safety car deed er erg lang over om alle auto’s op te vangen en reed erg langzaam om alle achterblijvers weer bijtijds aan te laten sluiten. Ik denk dat Mercedes er met behulp van hun DAS-systeem wat beter mee om kon gaan dan wij. De herstart was even een dingetje, maar daarna was het eigenlijk vrij eenvoudig naar huis rijden.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat het allemaal wel meeviel met dat beruchte voordeel van Dual Axis Steering. “DAS heeft ons een beetje geholpen. Het is een goede tool om wat meer hitte in de voorbanden te houden. Maar het is zeker geen game changer of wondermiddel zoals iedereen wil geloven. Je kon trouwens ook zijn dat de Red Bulls meteen goed waren in de eerste sector. Hun opwarming van de banden was dus beter dan wat wij deden, maar over een hele ronde wisten we die tijd weer goed te maken.”