Formule 1 GP van Las Vegas

"Het was al eng bij 100 km/h" - F1-coureurs geschrokken van 'ijsbaan' in Las Vegas

De grotendeels verregende trainingen van donderdag bij de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 bevestigden de zorgen over de prestaties van de regenbanden alleen maar verder

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 11:06

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Door de regen tijdens de trainingen voor de Grand Prix van Las Vegas op donderdag, op het stratencircuit met weinig grip rond de Strip, was de belangrijkste conclusie niet wie de snelste was. Opvallender was dat alle Formule 1-coureurs de muren wisten te vermijden.

Na het eerste echte natte Formule 1-weekend van het jaar in Brazilië, waar in de kwalificatie en race zowel full wets als intermediates werden gebruikt, vroegen coureurs zich af hoe het regenrubber van Pirelli zou werken op een circuit zonder snelle bochten, waar het veel lastiger is om de banden op temperatuur te krijgen.

"Ik denk dat het eng wordt als je naar Vegas gaat en je geen enkele temperatuur in de banden krijgt", zei McLaren-coureur Lando Norris na de race in São Paulo. Racing Bulls-rijder Liam Lawson voegde daaraan toe: "Als we op een baan als Vegas rijden en het regent, dan hebben we eerlijk gezegd een probleem."

Norris en Lawson hoefden niet lang te wachten voordat hun voorspellingen op de proef werden gesteld. In Vegas regende het in 2025 slechts 22 dagen, waardoor de kans op regen tijdens de Grand Prix klein leek. In een stad die draait om kansen, is het vergelijkbaar met het plaatsen van een splitbet op twee nummers aan een van de roulettetafels langs de Strip.

Die neerslag kwam er vervolgens in ruime mate. De eerste vrije training op donderdag viel volledig in het water: geen enkele coureur zette een rondetijd neer, omdat het merendeel van het veld zich beperkte tot één verkenningsronde op full wets, vooral uit nieuwsgierigheid.

VT2 leverde meer actie op. De sessie begon op full wets, waarna werd overgestapt op intermediates toen er een droge lijn begon te ontstaan. De olieachtige, vuile baan met veel verf bleek een 'ijsbaan', zoals Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad zijn debuut in Vegas omschreef. Vooral in de eerste paar ronden van een stint hadden de coureurs het lastig terwijl ze probeerden hun banden in een redelijk temperatuurbereik te krijgen.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Het heeft me wel verrast", zei Lindblad. "We hebben al vaak gezegd dat deze banden niet goed zijn. Volgens mij klaagden de coureurs vorig jaar al dat de regenbanden hier niet werkten. Ze werkten op veel circuits waar we dit jaar zijn geweest ook niet.

"Maar dit had ik nog nooit eerder meegemaakt in een auto. Het was eerlijk gezegd eng om zelfs met 100 kilometer per uur door een langzame bocht te rijden. Vier glijdende wielen, zonder te weten of je de muur in gaat. Het helpt natuurlijk niet dat er zoveel verf en muren zijn, omdat het een stratencircuit is. Voor mij was dit een heel nieuwe ervaring. Het dichtst in de buurt komt het rijden met een rallyauto op ijs, vergeleken met Formule 1."

Ook meer ervaren coureurs onderschreven het oordeel van Lindblad. "Ja, ik ben altijd verbaasd als ik geen crashes of niets zie, want je hebt zelf het gevoel dat je daarbuiten heel vaak van die momenten hebt", zei Williams-coureur Alex Albon. "Maar het lastigste circuit van het jaar, de minste grip van het jaar, deze auto's op een natte baan: dan glijd je veel."

Na VT1 besloot Pirelli de temperatuur van de bandenwarmers voor de full wets te verhogen van 40C naar 60C. Dat hielp enigszins bij het opwarmen in de eerste fase, maar volgens Albon ging het niet ver genoeg. "Ik denk dat deze banden te koud zijn. Volgens mij hebben we warmere bandenwarmers nodig. Ik weet niet waarom we ze zo koud gebruiken, want we gebruiken ze toch al. Dan maakt het ook geen verschil als we ze iets warmer zetten", zei hij.

McLaren-coureur Oscar Piastri zei: "In het begin was het vrijwel onmogelijk. Zelfs toen we de inters monteerden, was het in de eerste paar ronden slechter dan op de regenband en veel lastiger. Het was daar buiten dus zeker niet makkelijk."

Niet iedereen was het daarmee eens. Red Bull-coureur Isack Hadjar zei juist dat hij het rijden op intermediates best leuk vond. "In VT1 was het heel moeilijk. Daarom reden we eigenlijk niet. En daarna was VT2 vrij eenvoudig", zei de Fransman.

Alexander Albon, Williams

Photo by: Manuel Eletto

"Ik denk dat de extreme band te extreem was. De intermediate werkte perfect en het was eerlijk gezegd leuk. Ik heb met plezier rondgereden."

Na eerder ontwikkelingswerk en een aantal tests met regenbanden wil bandenleverancier Pirelli al volgend seizoen vernieuwde banden introduceren.

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