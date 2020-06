Het verhaal achter F1-foto's: Mark Sutton

Mark Sutton is al bijna veertig jaar actief in de motorsport en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de toonaangevende fotografen in de Formule 1. De mede-oprichter van Sutton Images volgde de carrière van Ayrton Senna op de voet en was in 1994 ook op locatie toen de Braziliaan door een noodlottig ongeval omkwam. Sterker nog, een van de laatste foto's van Senna is van de hand van Sutton. Het mag duidelijk zijn dat hij een heel aantal magische momenten meegemaakt heeft, Motorsport.com vroeg hem daarom naar zijn favorieten en uitleg waarom ze zo speciaal zijn.

1. Senna vs Brundle crash, Oulton Park Brits F3, 1983

De Ralt F3-wagens van Ayrton Senna en Martin Brundle Photo by: Sutton Images

In 1983 fotografeerde ik mijn eerste race van de Britse F3 op mijn locale circuit, Oulton Park. Ik positioneerde mezelfde op de achterkant van het circuit. Toen Senna zijn wagen naast die van Martin Brundle remde, kwamen de twee in aanraking.

Ik had de foto dat ze naast elkaar reden, maar moest de zwart-wit film weer opwinden. Ze raakten elkaar en Senna's wagen eindigde bovenop die van Brundle. Hij schoot net langs het hoofd van de Brit. Ze stapten beide zonder verwondingen uit en keken naar de wagens.

Dit is het beeld dat ik na de finish van de race maakte. De beelden gingen de hele wereld over nadat het duel tussen de twee beslist werd op Thruxton. Senna won uiteindelijk.

2. The Flying Finn, Hakkinen, 1993 Australische GP

Mika Hakkinen in Malthouse Corner Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ik was samen met ongeveer tien andere fotografen buiten voor de training in Adelaide en ik zat achter een betonnen muur met reclame erop. Ik maakte panshots langs het hek en toen hoorde ik een korte gil van een remmende wagen en ik richte mijn camera op de wagen. Het was de McLaren van Mika Hakkinen, die over de kerbstones door de lucht vloog.

Ik bleef schieten totdat de wagen weer op de grond terechtkwam en terugkeerde in de pits. Ik keek om me heen naar mijn collega's en vroeg of ze de foto ook hadden. Maar iedereen bleef stil en zei niets, dus ik bleef ook stil. In de avond ontwikkelde ik de filmrol in een nabijgelegen lab en ik schreeuwde toen ik het eindresultaat zag: "Dat is een geweldige foto!" Ik maakte een paar grote prints en heb ook eentje aan Hakkinen gegeven. Hij kon niet geloven dat hij zo hoog kwam, iedereen had het gemist. Ook de engineer was verbaasd, maar die had er daardoor wel een verklaring voor dat er een sprong in de telemetrie zat. Dit is de meest verkochte foto van Sutton Images ooit.

3. Senna en Schumacher, 1994 San Marino GP

Ayrton Senna, Williams en Michael Schumacher, Benetton over de reformatie van de GPDA Photo by: Sutton Images

Zondag 1 mei 1994 was een tragische dag in de Formule 1 en de foto van Senna en Michael Schumacher in de pitstraat van Imola, gemaakt na de rijdersbriefing, laat hun emotie zien. Het lijkt alsof ze na de dood van Ronald Ratzenberger op zaterdag niet meer willen racen. Voor mij is dit een emotionele foto van de gevestigde superster en zijn opvolger, de man die zijn vaandel over zou nemen toen Senna diezelfde dag om het leven kwam na een noodlottig ongeval.

4. De eerste Ferrari-zege van Schumacher, 1996 Spaanse GP

Winnaar Michael Schumacher, Ferrari F310 komt over de finishlijn Photo by: Sutton Images

Op een drijfnat circuit van Barcelona pakte Schumacher een van zijn mooiste overwinningen. Hij domineerde in een Ferrari en dat was niet bepaald de beste wagen op de grid. De eerste van zijn 72 Ferrari-overwinningen onderstreepten hoe getalenteerd hij was en waarom hij de bijnaam 'Regenmeister' kreeg. Hij was drie seconden sneller dan de rest van het veld nadat hij in de twaalfde ronde de leiding overnam van Jacques Villeneuve. Hij werd niet meer gegrepen.

5. Ralf Schumacher geeft een trap tegen zijn wagen, 2005 Amerikaanse GP

Ralf Schumacher, geeft een trap tegen zijn Toyota TF105 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ik stond op de pitmuur tijdens de eerste vrije training op Indianapolis toen Ralf Schumacher een bandenprobleem kreeg en een zware crash beleefde met zijn Toyota. Hij was niet blij, een jaar eerder crashte hij daar tijdens de race ook al. De Duitser stapte uit zijn wagen en gaf de Toyota een trap. Het weekend van Schumacher was direct voorbij, door de impact mocht hij niet racen. Hij werd vervangen door testrijder Ricardo Zonta.

De intrige moest op dat moment echter nog komen. Kort na de crash vlogen de beschuldigingen over en weer. Gesprekken met de FIA en Bridgestone kwamen nergens uit, de Michelin-teams konden daardoor niet starten tijdens de GP. Nadat de wagens wel op de grid stonden, kwamen veertien wagens na de opwarmronde in de pits. De zes Bridgestone-wagens eindigden in de top-zes.

6. Button viert het behalen van de wereldtitel, 2009 Braziliaanse GP

Jenson Button, Brawn Grand Prix viert het winnen van de wereldtitel Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

De pure emotie van Jenson Button was goed zichtbaar nadat hij vijfde werd tijdens de Braziliaanse GP op Interlagos in 2009. Hij pakte met dat resultaat zijn eerste en enige wereldtitel. Ik riep zijn naam toen hij zijn helm in parc fermé af deed en hij kwam tot op een paar centimeter van mijn lens. De volgende dag zag ik deze foto in nationale kranten in het Verenigd Koninkrijk, de foto stond die week ook op de voorkant van Autosport.

7. Een blik van bovenaf, Abu Dhabi, 2009

Overzicht van het Yas Marina Circuit

Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik constructiebeelden mocht maken van het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, de bouw begon in 2007 en ik heb het project in de tweeënhalf jaar daarna veertien keer bezocht.

Deze foto, genomen in januari 2009, was geweldig omdat ik speciale toestemming had gekregen om op 1.500 meter hoogte een foto te maken. De deur van de helikopter stond open en ik schoot mijn beelden van het duurste circuit en eilandproject ooit gebouwd. Je kunt zien hoe alle geweldige infrastructuur, zoals Ferrari World, hotels en wegen rond het circuit. Het circuit werd vervolgens in november 2009 geopend voor de eerste race.

8. Crash Maldonado en Gutierrez, 2014 Britse GP

Pastor Maldonado, Lotus F1 en Esteban Gutierrez, Sauber C33 Ferrari crashen Photo by: Motorsport Images

Het is tijdens de Britse Grand Prix mooi om iets anders te doen, zoals het vastleggen van de grid en dan naar de achterkant van de start lopen om de wagens van achteren vast te leggen bij het insturen van de eerste bocht. Je staat dan ook op een goede positie bij Club, een plek waar altijd kans op een inhaalactie is.

Nadat de twee tijdens de GP van Bahrein al een aanrijding hadden, zag ik dat Pastor Maldonado en Esteban Gutierrez het opnieuw met elkaar aan de stok hadden. De Sauber dook aan de binnenkant op, hun wielen kwamen met elkaar in aanraking en Maldonado vloog door de lucht. De rollen waren na Bahrein omgekeerd.

Maldonado hing korte tijd in de lucht en kon zijn weg ondanks een beetje schade vervolgen. Hij zou later alsnog uitvallen. Gutierrez moest echter direct opgeven en hij kreeg ook van de stewards de schuld van het incident.

9. Het gouden moment van Hamilton, 2017 Canadese GP

Racewinnaar Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Photo by: Sutton Images

Tijdens de Canadese GP van 2017 stond op boven op de toren. Ik had een goed beeld van de start en de pitstops, maar ook op het moment dat Lewis Hamilton zijn overwinning vierde. Mijn plek voor het podium was niet ideaal, maar ik maakte er het beste van. Toen zag ik een soort flits en ik dacht dat iemand een flitser gebruikte. Pas later zag ik dat er een frame was waarin het zonlicht op de trofee scheen. Ik noemde het vanaf dat moment mijn 'gouden moment'. Het werd gebruikt op de Instagram-accounts van F1 en Hamilton, het was daadwerkelijk een zeer zeldzame foto die je niet vaak maakt.

10. De duik van Ricciardo, 2018 Monaco GP

Racewinnaar Daniel Ricciardo, Red Bull Racing viert zijn overwinning in het zwembad

Na het winnen van de race in Monaco vierde Daniel Ricciardo, die zijn zege overigens een 'verlossing' noemde voor de pitstopblunder van Red Bull in 2016, de overwinning met een frisse duik in het zwembad bij het Red Bull Energy Station. Een paar races later kwam ik Daniel tegen om een paar foto's te laten signeren voor het goede doel, toen heeft hij ook eentje voor mij getekend. De foto kreeg de naam 'Belly Flooopppp'. Het is een van mijn favoriete foto's omdat het lijkt dat hij op het water drijft en de plons komt al omhoog, maar hij ligt nog niet eens in het water.

11. Alonso vliegt over Leclerc, 2018 Belgische GP

Charles Leclerc, Sauber C37, Fernando Alonso, McLaren MCL33 crashen aan het begin van de race Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Wanneer een F1-fotograaf in de eerste bocht van een GP staat, wacht hij altijd op een spectaculaire crash en dat is precies wat we in 2018 op Spa voorgeschoteld kregen. Dit beeld is onderdeel van een reeks van 60 frames waarin de crash vastgelegd is. Bij het rempunt voor de bocht lanceerde Nico Hülkenberg zijn collega Fernando Alonso de lucht in. Hij kwam terecht op de Sauber van Charles Leclerc. Gelukkig heeft de halo hem gered van een serieuze hoofdblessure. Na afloop kon je de bandensporen duidelijk zien op de wagen van Leclerc. Deze foto werd snel verspreid door LAT Images en was over de hele wereld te zien.

12. Verstappen wint na chaos in Duitsland

Racewinnaar Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 passeert de finish Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dit was een idiote race. Overal gingen wagens van de baan en er gebeurde altijd wel iets. Ik had daarentegen het gevoel dat ik de hele dag op de verkeerde plek stond. Deze finishfoto was een goede redding, ik nam de foto door een gat in het hek. Zo kreeg ik een mooie reeks van Max Verstappen die de overwinning pakte. Ik zag een explosie op de achtergrond, keek terug naar mijn camera en zag dat het vuurwerk precies omhoog schoot toen Max me passeerde. Het was een perfecte foto van de overwinning.