"Het is waardeloos" – Piastri stelt dat F1-grid in 2026 deels wordt bepaald door computers

Dat het raceweekend op Spa-Francorchamps qua energiemanagement bijzonder lastig zou worden, was vanaf het eerste moment al duidelijk. Het ‘energiearme’ circuit kent immers vele rechte stukken en snelle bochten, met weinig plekken om energie terug te winnen.

Het betekent dat coureurs het in de tweede sector enkel met het vermogen uit de interne verbrandingsmotor moesten doen (ongeveer 540 pk), wat minder is dan wat de Mecachrome-motoren in de Formule 2 leveren (ongeveer 620 pk).

Los daarvan was er echter ook nog een ander aspect dat afgelopen weekend bijzonder veel frustratie heeft opgeroepen bij de coureurs. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zaterdagavond uitgelegd dat de 2026-motoren een zelflerend element hebben, waarbij ze van ronde tot ronde en zelfs gedurende een ronde leren om qua energiemanagement te kunnen anticiperen.

Volgens Stella is dit echter extreem gevoelig. Zeer kleine variaties qua coureursinput kunnen een enorm verschil maken op een later punt in de ronde, en hetzelfde geldt voor variaties in gripniveau en windrichting.

Het betekende dat Piastri tijdens de kwalificatie veel tijd verloor op teamgenoot Norris, ondanks dat de instellingen van beide power units gelijk waren. Stella sprak het vermoeden uit dat bij George Russell hetzelfde aan de hand was, aangezien de Brit het tijdverlies op rechte stukken zelf niet kon verklaren.

“Veel te veel dingen liggen buiten onze controle”

Het geheel heeft logischerwijs tot frustratie bij Piastri geleid. Op de vraag van Motorsport hoe frustrerend het voor een coureur is om eigenlijk te worden verrast door de eigen power unit, reageerde Piastri: “Het is waardeloos. Ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven dan dat...”

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Piastri was er ditmaal slachtoffer van, maar weet dat zijn geval niet op zichzelf staat. De Australiër heeft het idee dat de startgrids dit jaar meer dan eens zijn bepaald door factoren die de coureurs niet volledig in eigen hand hebben.

“Ik was zeker niet de enige. Ik weet dat George hier dit weekend veel problemen mee heeft gehad, en misschien ook de afgelopen paar weekenden als. Als ik met andere coureurs praat, hoor ik een vergelijkbaar verhaal. Als de grid in een kwalificatie wordt bepaald door computers die zich wel of niet gedragen, dan is dat een behoorlijk waardeloze manier om te racen.”

“Hier wordt het natuurlijk enorm uitvergroot en maakt het de situatie nog erger, maar je komt terug van een kwalificatiesessie, kijkt naar alle bochten en denkt: ‘Ik zit op hetzelfde niveau als mijn teamgenoot en toch kom ik uiteindelijk twee tienden tekort.’ Dat is geen prettig gevoel.”

Norris is dezelfde mening toegedaan. Volgens hem hebben coureurs momenteel te weinig controle over de uitkomst van kwalificaties, zeker op circuits als Spa waar energiemanagement nog belangrijker is dan normaal.

“Het heeft eigenlijk niets met jou als coureur te maken. Soms wel, maar dan hebben we het over een paar meter te vroeg op een knop drukken of iets dergelijks. Dat maakt soms een groot verschil. Er zijn bepaalde dingen die je zelf in de hand hebt, maar ook heel veel dingen, veel te veel dingen, die buiten je controle liggen”, sprak de regerend wereldkampioen.

“Het is jammer dat er zoveel zaken zijn die je snelheid in de kwalificatie kunnen bepalen. Het ligt niet aan de coureur. Het komt er gewoon op neer dat je moet hopen dat je geluk hebt, en dat de power unit doet wat hij moet doen en niet iets geks doet.”

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Norris zat in Spa-Francorchamps aan de goede kant van de streep, maar liet na een vraag van Motorsport.com weten dat hij in alle andere raceweekenden ook dergelijke problemen heeft ondervonden. “Eerlijk gezegd kost het me dit hele jaar al tijd. Dit is volgens mij het eerste weekend van het hele seizoen waarin ik competitief ben geweest op de rechte stukken. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat ik echt tevreden ben.”

“Ik heb dit probleem het hele seizoen al gehad, dit is de eerste race waarin ik degene ben die denkt: ‘Eindelijk ben ik eens blij met mijn snelheid op de rechte stukken.’ Dit was de eerste keer dat Oscar in de kwalificatie op achterstand stond, maar ook dat ligt niet aan hem. Het komt gewoon doordat de power units doen waar ze zelf zin in hebben.”

Geen oplossing voor dit probleem op de korte termijn?

Het slechte nieuws is dat er geen snelle oplossing voor handen lijkt, in ieder geval niet op banen als Silverstone en Spa. De verhouding tussen de verbrandingsmotor en elektrisch vermogen gaat in twee stappen weliswaar naar 60-40, maar dat gaat deze problemen volgens Piastri niet verhelpen.

“Het heeft allemaal te maken met de manier waarop de systemen alles aansturen. De verandering in fuel flow en de verminderde deployment gaan deze specifieke problemen niet oplossen. Het heeft te maken met hoe de motor is gekalibreerd, hoe de motor leert; het zit eigenlijk ingebakken in deze motoren. Natuurlijk zal het beter worden naarmate alle fabrikanten de motoren beter leren begrijpen. Het is niet alleen een probleem voor ons of Mercedes, maar voor alle motoren, als ik zo met andere coureurs spreek. Maar het feit dat het überhaupt een probleem is, is behoorlijk frustrerend – en niet alleen voor mij.”