Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Yamaha kiest ervaren Munoz om aanpassing Martin te begeleiden

MotoGP
Yamaha kiest ervaren Munoz om aanpassing Martin te begeleiden

BoP-ergernis en opvallende bandentactiek bij BMW: "Er wordt kunstmatig ingegrepen"

DTM
Norisring
BoP-ergernis en opvallende bandentactiek bij BMW: "Er wordt kunstmatig ingegrepen"

Wat kosten MotoGP-banden en wie betaalt ze?

MotoGP
Wat kosten MotoGP-banden en wie betaalt ze?

‘Het is even geleden dat we echt aan het racen waren’ - Aston Martin vestigt F1-hoop op upgrades voor GP van Hongarije

Formule 1
GP van België
‘Het is even geleden dat we echt aan het racen waren’ - Aston Martin vestigt F1-hoop op upgrades voor GP van Hongarije

Dreyer & Reinbold Racing keert in 2027 fulltime terug in IndyCar na aankoop charter van RLL

IndyCar
Dreyer & Reinbold Racing keert in 2027 fulltime terug in IndyCar na aankoop charter van RLL

Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije

Formule 1
GP van België
Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije

Waarom Aston Martins vernieuwde F1-auto cruciaal is voor de rijdersmarkt van 2027

Formule 1
GP van België
Waarom Aston Martins vernieuwde F1-auto cruciaal is voor de rijdersmarkt van 2027

Uitgelegd: Worden coureurs echt verrast door AI-elementen in de F1-motoren?

Formule 1
GP van België
Uitgelegd: Worden coureurs echt verrast door AI-elementen in de F1-motoren?
Formule 1 GP van België

‘Het is even geleden dat we echt aan het racen waren’ - Aston Martin vestigt F1-hoop op upgrades voor GP van Hongarije

De B-spec-auto die tijdens de Hongaarse GP van deze week geïntroduceerd moet worden, kan de Britse renstal eindelijk helpen om het F1-veld bij te benen – maar de druk op Adrian Newey is nu enorm

Christian Nimmervoll
Gepubliceerd:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De Grand Prix van België bracht opnieuw een teleurstelling voor Aston Martin in een seizoen dat voor het Formule 1-team al ellendig is geweest. Lance Stroll haalde de finishvlag niet na een koppelingsprobleem en tweevoudig kampioen Fernando Alonso eindigde als laatste – vernederd, op twee ronden achterstand, en niet eens in staat om Valtteri Bottas in Cadillacs gloednieuwe fabrieksteam uit te dagen.

Op zondagavond hield Aston Martins trackside-chef Mike Krack zijn gebruikelijke media-debrief na de race. De sfeer was bedrukt – zoals dit jaar al zo vaak het geval is geweest. Toch was er ook een gevoel van optimisme, nu het team op het punt staat zijn eerste grote updates van het jaar te introduceren – een B-spec-auto met een aerodynamische en chassisrevisie, vooruitlopend op een vernieuwde Honda-krachtbron die na de zomerstop van F1 wordt verwacht.

Lees ook:

"We zullen het moeten zien. Voor ons is het belangrijkste dat we weer gaan racen," zei de Luxemburgse engineer, omdat het al een tijd geleden is dat Aston Martin echt racete tegen echte rivalen. Stroll heeft dit jaar tot dusver een puntloos seizoen, en Alonso pakte in Monaco nipt een punt voor de 10e plaats nadat een reeks straffen was uitgedeeld.

"Dat hebben we de afgelopen evenementen niet [gedaan],” voegde Krack eraan toe. “Het was heel moeilijk om het middenveld bij te houden. En wat het ook gaat brengen, ik denk dat racen het belangrijkste is voor iedereen."

Dat optimisme is gebaseerd op het uitgebreide updatepakket dat is ontwikkeld onder technisch meesterbrein Adrian Newey, en dat dit weekend bij de Grand Prix van Hongarije zijn debuut moet maken. Geruchten in de paddock suggereren dat de wijzigingen wel twee seconden per ronde waard zouden kunnen zijn. De achterstand is echter zo groot dat, zelfs als die schatting klopt, Alonso op Spa nog steeds als voorlaatste zou zijn gekwalificeerd – precies waar hij met het uitgaande chassis eindigde.

Aston Martins Hongarije-pakket slechts als een "update" omschrijven, doet de omvang van de wijzigingen mogelijk zelfs tekort. Het Britse team moest vanwege de ingrijpende aard van de veranderingen een herzien chassis indienen voor een nieuwe FIA-crashtest.

Gevraagd of dat betekende dat er volledig nieuwe monocoques waren gebouwd, antwoordde Krack: "Ja, ik denk dat het behoorlijk omvangrijk is. Zoals hij zei, zijn de belangrijkste zaken uiteraard aerodynamica en gewicht. En om dat te bereiken, moet je veel dingen doen. En alles wat we wilden, is bereikt."

Hij voegde eraan toe: "De periode die we nu hadden zonder updates gedurende heel lange tijd is nu voorbij. Dus het ziet er goed uit voor de toekomst. En we kijken allemaal gewoon uit naar Budapest om te zien wat we hebben."

Mike Krack denkt dat het team dit weekend eindelijk weer kan gaan racen

Mike Krack denkt dat het team dit weekend eindelijk weer kan gaan racen

Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Het wordt in meer dan één opzicht een cruciaal weekend: voor teameigenaar Lawrence Stroll, die wanhopig bevestiging zoekt dat het samenstellen van een prestigieus team rond Newey geen kostbare misrekening was, en voor Newey zelf, wiens reputatie onvermijdelijk zal worden beoordeeld op de prestaties van dit pakket.

Tot slot wordt het belangrijk voor Alonso, die binnenkort 45 wordt en uiteindelijk moet beslissen hoe lang hij zichzelf nog door de Formule 1 wil blijven slepen.

Eén relatie die de afgelopen weken merkbaar is verbeterd, is die tussen Aston Martin en motorpartner Honda. Na de desastreuze seizoensstart uitte Aston Martin publiekelijk zijn frustratie over het gebrek aan competitiviteit van het team, waarbij veel van de kritiek op de nieuwe partner werd gericht.

Maar nu lijkt echter het besef te groeien dat Honda niet overal de schuld van kan krijgen. Evenmin valt er veel te winnen bij het in de media uit elkaar trekken van de samenwerking. De Formule 1-geschiedenis van Honda laat immers zien dat succes soms langer op zich heeft laten wachten dan verwacht, maar uiteindelijk bijna altijd is gekomen.

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Yamaha kiest ervaren Munoz om aanpassing Martin te begeleiden

MotoGP
Yamaha kiest ervaren Munoz om aanpassing Martin te begeleiden

BoP-ergernis en opvallende bandentactiek bij BMW: "Er wordt kunstmatig ingegrepen"

DTM
Norisring
BoP-ergernis en opvallende bandentactiek bij BMW: "Er wordt kunstmatig ingegrepen"

Wat kosten MotoGP-banden en wie betaalt ze?

MotoGP
Wat kosten MotoGP-banden en wie betaalt ze?

‘Het is even geleden dat we echt aan het racen waren’ - Aston Martin vestigt F1-hoop op upgrades voor GP van Hongarije

Formule 1
GP van België
‘Het is even geleden dat we echt aan het racen waren’ - Aston Martin vestigt F1-hoop op upgrades voor GP van Hongarije
Vorig artikel Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije

Beste reacties
Meer van
Christian Nimmervoll

Column: Wie het slechtst heeft geslapen na de F1 Grand Prix van België

Formule 1
Formule 1
GP van België
Column: Wie het slechtst heeft geslapen na de F1 Grand Prix van België

Koerswijziging bij Mercedes F1 na kritiek van Wolff op Antonelli?

Formule 1
Formule 1
Koerswijziging bij Mercedes F1 na kritiek van Wolff op Antonelli?

Machtsstrijd bij Red Bull: Hoe Oostenrijk grip op F1-team vergroot

Formule 1
Formule 1
GP van België
Machtsstrijd bij Red Bull: Hoe Oostenrijk grip op F1-team vergroot
Meer van
Aston Martin

Aston Martin werkt "op volle toeren" aan updates voor de AMR26 in Hongarije; er is een tekort aan reserveonderdelen

Formule 1
Formule 1
GP van België
Aston Martin werkt "op volle toeren" aan updates voor de AMR26 in Hongarije; er is een tekort aan reserveonderdelen

Honda bevestigt wanneer nieuwe F1-motor Aston Martin wordt geïntroduceerd

Formule 1
Formule 1
GP van België
Honda bevestigt wanneer nieuwe F1-motor Aston Martin wordt geïntroduceerd

Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Stuart Codling
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

"Een schok voor het systeem" – Waarom F1-teams het ergste vrezen met de 2026-auto’s op Spa

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
"Een schok voor het systeem" – Waarom F1-teams het ergste vrezen met de 2026-auto’s op Spa

Interview: Colapinto openhartig over 'schokkende' F1-ervaring en lastigste moment uit carrière

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
Interview: Colapinto openhartig over 'schokkende' F1-ervaring en lastigste moment uit carrière
Bekijk meer