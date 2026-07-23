‘Het is even geleden dat we echt aan het racen waren’ - Aston Martin vestigt F1-hoop op upgrades voor GP van Hongarije

De Grand Prix van België bracht opnieuw een teleurstelling voor Aston Martin in een seizoen dat voor het Formule 1-team al ellendig is geweest. Lance Stroll haalde de finishvlag niet na een koppelingsprobleem en tweevoudig kampioen Fernando Alonso eindigde als laatste – vernederd, op twee ronden achterstand, en niet eens in staat om Valtteri Bottas in Cadillacs gloednieuwe fabrieksteam uit te dagen.

Op zondagavond hield Aston Martins trackside-chef Mike Krack zijn gebruikelijke media-debrief na de race. De sfeer was bedrukt – zoals dit jaar al zo vaak het geval is geweest. Toch was er ook een gevoel van optimisme, nu het team op het punt staat zijn eerste grote updates van het jaar te introduceren – een B-spec-auto met een aerodynamische en chassisrevisie, vooruitlopend op een vernieuwde Honda-krachtbron die na de zomerstop van F1 wordt verwacht.

"We zullen het moeten zien. Voor ons is het belangrijkste dat we weer gaan racen," zei de Luxemburgse engineer, omdat het al een tijd geleden is dat Aston Martin echt racete tegen echte rivalen. Stroll heeft dit jaar tot dusver een puntloos seizoen, en Alonso pakte in Monaco nipt een punt voor de 10e plaats nadat een reeks straffen was uitgedeeld.

"Dat hebben we de afgelopen evenementen niet [gedaan],” voegde Krack eraan toe. “Het was heel moeilijk om het middenveld bij te houden. En wat het ook gaat brengen, ik denk dat racen het belangrijkste is voor iedereen."

Dat optimisme is gebaseerd op het uitgebreide updatepakket dat is ontwikkeld onder technisch meesterbrein Adrian Newey, en dat dit weekend bij de Grand Prix van Hongarije zijn debuut moet maken. Geruchten in de paddock suggereren dat de wijzigingen wel twee seconden per ronde waard zouden kunnen zijn. De achterstand is echter zo groot dat, zelfs als die schatting klopt, Alonso op Spa nog steeds als voorlaatste zou zijn gekwalificeerd – precies waar hij met het uitgaande chassis eindigde.

Aston Martins Hongarije-pakket slechts als een "update" omschrijven, doet de omvang van de wijzigingen mogelijk zelfs tekort. Het Britse team moest vanwege de ingrijpende aard van de veranderingen een herzien chassis indienen voor een nieuwe FIA-crashtest.

Gevraagd of dat betekende dat er volledig nieuwe monocoques waren gebouwd, antwoordde Krack: "Ja, ik denk dat het behoorlijk omvangrijk is. Zoals hij zei, zijn de belangrijkste zaken uiteraard aerodynamica en gewicht. En om dat te bereiken, moet je veel dingen doen. En alles wat we wilden, is bereikt."

Hij voegde eraan toe: "De periode die we nu hadden zonder updates gedurende heel lange tijd is nu voorbij. Dus het ziet er goed uit voor de toekomst. En we kijken allemaal gewoon uit naar Budapest om te zien wat we hebben."

Mike Krack denkt dat het team dit weekend eindelijk weer kan gaan racen Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Het wordt in meer dan één opzicht een cruciaal weekend: voor teameigenaar Lawrence Stroll, die wanhopig bevestiging zoekt dat het samenstellen van een prestigieus team rond Newey geen kostbare misrekening was, en voor Newey zelf, wiens reputatie onvermijdelijk zal worden beoordeeld op de prestaties van dit pakket.

Tot slot wordt het belangrijk voor Alonso, die binnenkort 45 wordt en uiteindelijk moet beslissen hoe lang hij zichzelf nog door de Formule 1 wil blijven slepen.

Eén relatie die de afgelopen weken merkbaar is verbeterd, is die tussen Aston Martin en motorpartner Honda. Na de desastreuze seizoensstart uitte Aston Martin publiekelijk zijn frustratie over het gebrek aan competitiviteit van het team, waarbij veel van de kritiek op de nieuwe partner werd gericht.

Maar nu lijkt echter het besef te groeien dat Honda niet overal de schuld van kan krijgen. Evenmin valt er veel te winnen bij het in de media uit elkaar trekken van de samenwerking. De Formule 1-geschiedenis van Honda laat immers zien dat succes soms langer op zich heeft laten wachten dan verwacht, maar uiteindelijk bijna altijd is gekomen.