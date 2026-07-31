"Het doet me denken aan vroeger" - Coureurs genieten van hard gaan tijdens F1 GP van Hongarije

De regels voor energiedeployment in de Formule 1 van 2026 en het gebrek aan beschikbare energie uit de batterij betekenden dat hogesnelheidscircuits met beperkte remzones in de kwalificatie moeilijk om aan te zien waren, en even pijnlijk voor de coureurs, omdat zij energie moesten terugwinnen in enkele van de snelste bochten van de F1.

Maar doordat de Hungaroring in Boedapest veel remzones biedt die met elkaar verbonden zijn door enkele van de kortste rechte stukken op de kalender, betekende de bochtige locatie een terugkeer naar eerdere reglementen, terwijl coureurs zich richtten op het maximale uit de auto's en de Pirelli-banden halen.

"Vanuit het perspectief van een coureur: als je me vorig jaar had gevraagd waar ik liever zou racen, dan zou dat [Spa] zijn geweest. Dit jaar zou ik waarschijnlijk Hongarije en Oostenrijk zeggen, in plaats van Silverstone en Spa, wat gek klinkt, maar zo is het," zei Haas-coureur Oliver Bearman voorafgaand aan het weekend.

Hongarije was een lastig weekend door de twijfelachtige kwaliteit van een deel van het nieuwe asfalt, een hobbelige lay-out en winderige omstandigheden, maar het liet ook de vooruitgang zien die de FIA heeft geboekt bij het verbeteren van de chassiskant, met lichtere, wendbaardere auto's die op het stop-startcircuit dichter op elkaar konden racen dan in eerdere edities.

"Het was fijn," meldde Bearmans teamgenoot Esteban Ocon. "Die kant van de zaak, dat we iets meer de versnellingen kunnen kiezen die we erin leggen en de rijstijl die we willen, is zoveel beter. Het doet me een beetje denken aan vroeger."

"Dit circuit is nog steeds mijn ultieme favoriet," voegde hij eraan toe, een knipoog naar de Fransman die in 2021 zijn eerste en tot nu toe enige Grand Prix-zege behaalde, toen hij de race won voor Alpine. "Ik hou er echt van. Ik had de glimlach van het begin van het weekend tot het einde, dus dat is cool."

Photo by: Pirelli

Audi's Gabriel Bortoleto vond ook dat de Hungarian Grand Prix een van de leukere races van dit jaar was. "Vandaag was een beetje meer zoals vorig jaar, weet je? Je rijdt een beetje op een circuit met veel energie, dus je hebt nergens clipping of superveel clipping," voegde de Braziliaan toe.

"Je hebt veel energie, dus er is geen groot snelheidsverschil tussen auto's. Ik denk dat je in dat opzicht kunt zeggen dat we dit jaar waarschijnlijk meer kansen hadden om in te halen."

Die mening werd gedeeld door het Racing Bulls-duo Isack Hadjar en Liam Lawson, dat in Hongarije als zesde en achtste finishte.

"Het voelt goed om aan het einde van de rechte stukken je topsnelheid te bereiken, terug naar klassiek racen," merkte Hadjar op. "Het is een beetje triest dat je de goede circuits nu rangschikt als circuits met veel energie. Zo rangschikken we de circuits nu... Spa is een van de beste circuits, maar het was een van de slechtste om te rijden.

"Het voelt goed om terug te gaan naar dit soort dingen. We verwachten dat Zandvoort ook goed zal zijn. We moeten ervan genieten zolang het kan, vóór Monza."

Lawson zei intussen dat de race op zondag "zeker beter was vergeleken met Spa."

"We komen waarschijnlijk van het slechtste circuit naar een van de beste," zei de Australiër. "Dus aan die energiekant is het zeker beter geweest dan vorige week. Dus ja, over het geheel genomen zeker een leukere race."