Formule 1 GP van Las Vegas

Het aspect waarmee Max Verstappen Mercedes te slim af was en Red Bull sprakeloos liet

Volgens Laurent Mekies zegt de overwinning in Las Vegas meer over hoe Max Verstappen Mercedes te slim af is geweest dan over Red Bulls progressie op energy-poor circuits.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 13:26

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Max Verstappen heeft in Las Vegas zijn vierde overwinning uit de laatste zes Formule 1 Grands Prix behaald. Ditmaal won de Nederlander op wat een energy-poor circuit heet, wat noemenswaardig is aangezien Red Bull Ford Powertrains begin dit jaar nog juist worstelde op dergelijke omlopen.

De zegetocht in Las Vegas lijkt te benadrukken hoeveel progressie Red Bull op dat vlak heeft geboekt, al zegt het resultaat volgens teambaas Laurent Mekies primair iets anders. Volgens hem heeft Verstappen het tactische spel qua energiemanagement en de enorm krachtige slipstream vooral indrukwekkend goed gespeeld.

“Ik denk dat Max de concurrentie vandaag duidelijk te slim af is geweest met de manier waarop hij zich vijftig ronden lang heeft weten te verdedigen”, zei Mekies toen Motorsport.com hem vroeg in hoeverre de overwinning te danken was aan Verstappen die Mercedes te slim af was en in hoeverre aan Red Bull dat de power unit had geoptimaliseerd.

“En ja, Max is een paar keer ingehaald, maar ik denk dat hij dat een paar keer bewust heeft laten gebeuren. Hij heeft alle mogelijke manieren onderzocht om het gedeelte tussen de voorlaatste bocht en de finishlijn te optimaliseren.”

Mekies was vooral onder de indruk van de manier waarop Verstappen vooruit dacht. Zo vroeg hij het team tien ronden voor het einde al wat er qua energie deployment kon worden gedaan om niet voor de finishlijn te worden ingehaald.

“Het ging zelfs zo ver dat hij ons, zoals jullie hebben gehoord, vroeg om nog eens naar het scenario voor de laatste ronde te kijken”, vervolgde Mekies. “Natuurlijk waren de jongens daar al een tijdje mee bezig, maar toen we bij hem terugkwamen, was de conclusie dat hij het zelf al volledig onder controle had en alle opties al had onderzocht. We hadden dus het gevoel dat hij op dat moment precies wist wat hij moest doen en dat bleek ook zo te zijn.”

Daar moet wel bij aangetekend dat het Mercedes-duo in de slotfase wegviel. George Russell elimineerde zichzelf door rechtdoor te schieten, terwijl Kimi Antonelli in een uitstekende positie zat, maar de power unit in de war raakte doordat hij naar eigen zeggen liftte.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Desondanks doet het niets af aan Verstappens overwinning en noemt Mekies het zelfs één van zijn beste races dit seizoen. “Ik denk dat hij opnieuw een geweldige race heeft gereden, een uitzonderlijke race. Ik weet niet of dit eentje is die hij zich zal herinneren, maar ik vond het adembenemend hoe hij zo lang weerstand wist te bieden aan alle druk.”

Eén aspect heeft Red Bull volgens Mekies sprakeloos gelaten en dat was hoe Verstappen zelf het energiemanagement wist te optimaliseren. Op de Strip liet hij zich een paar keer expres inhalen om de batterij op te laden en op het rechte stuk richting bocht 1 terug te slaan. Toen Mercedes dat in de gaten had, paste Verstappen zijn tactiek aan en wist hij juist een paar keer in bocht 3 te counteren.

“Kijk naar de race van vandaag, kijk naar de race in Brazilië en kijk naar de manier waarop hij zijn auto positioneert ten opzichte van de anderen. Hij zit altijd op het perfecte moment op de perfecte plek”, aldus Mekies. “En ja, hij blijft ons iedere dag verrassen. Bij iedere race kijken we elkaar op de pitmuur aan en zeggen we: wat was dat nou? Dat is echt wat we doen. Ik weet niet of je het onderschat kunt noemen, want ik denk niet dat Max onderschat wordt, maar hij komt van een andere planeet.”

Doordat het zo’n tactische race was qua energiemanagement en veel draaide om de slipstream, is Mekies naar eigen zeggen alleen nog niet veel wijzer geworden over waar Red Bull Ford Powertrains precies staat op energy-poor circuits.

“Als het gaat om energy-poor en energy-rich circuits, denk ik dat het gezien het verloop van de race, met het extreem grote effect van de slipstream, heel moeilijk is om een conclusie te trekken. Ik had hier graag willen vertrekken met een duidelijk beeld van de snelheid van de auto in racetempo ten opzichte van de concurrentie, maar ik denk dat niemand dat duidelijke beeld vandaag heeft. En daarom kunnen we daar geen echte conclusie over trekken.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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