Analyse

Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Het aspect van de GP van de VS 2026 dat als blauwdruk voor F1 2027 kan dienen

Antonelli? Leclerc? De echte MVP van de F1 tijdens het US GP-weekend bleek de harde band te zijn - grotendeels tegen de verwachtingen in. Maar de bruikbaarheid van alle drie de compounds zorgde voor enige strategische variatie, iets wat volgend jaar moet worden nagestreefd

Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 13:43

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Autosport



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Charles Leclerc heeft misschien wel de titel 'driver of the day' gewonnen bij de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar er was één cruciaal onderdeel in zijn late aanval op de tweede plaats - en in de zege van Kimi Antonelli, een onderdeel dat Max Verstappen tijdens de race niet aan zijn zijde had.

Misschien zou de prijs zijn inspiratie moeten halen uit de aflevering "Deep Space Homer" van The Simpsons - die waarin Homer astronaut wordt. In de aanloop naar zijn capriolen in de ruimte werd hij bij de verkiezing van werknemer van de maand van de Springfield Nuclear Powerplant verslagen door - jawel - een levenloze koolstofstaaf.

Laten we dus opnieuw de driver of the day uitreiken - alsjeblieft, applaus voor... de harde band! Lang leve de C2-compound, en iedereen die hem gebruikte. Goed, nu weer serieus.

Er waren aanwijzingen dat de harde band het in de race eigenlijk best goed zou kunnen doen, zoals bleek uit de stint van Lando Norris op de C2 tijdens VT2. Als we dit hadden meegenomen in de longruns van onze gebruikelijke analyse van de vrije trainingen, lag het gemiddelde van Norris' stint hoger dan de gemiddelden die Leclerc en Verstappen op de soft noteerden, maar we kozen er standaard voor om de coureur te nemen die de zachtste compound had gebruikt voor een duidelijkere vergelijking van de autoprestaties. Dat heeft de kracht van de harde compound waarschijnlijk verhuld, en Pirelli's suggestie dat de harde band slechts sporadisch gebruikt zou worden, deed vermoeden dat de softs en mediums op zondag het verloop zouden bepalen.

Zoals het uiteindelijk uitpakte, was de harde band de compound die je moest hebben. Bandenslijtage speelde tijdens de race een grotere rol dan wellicht was verwacht. Hoewel de vrije trainingen al enige prestatievermindering van de softband lieten zien, waren de stints mogelijk niet lang genoeg om het omslagpunt tussen de verschillende compounds echt scherp in beeld te krijgen. Daardoor werd dat omslagpunt eerder bereikt dan voorzien, waardoor de harde band simpelweg langer competitief bleef dan de andere compounds — precies wat je mag verwachten van een duurzamere constructie. Bovendien bood deze band gedurende een aanzienlijk lange periode een constant hoog niveau van grip.

Antonelli en de McLaren-coureurs gaven een demonstratie van die duurzaamheid. Toen Antonelli aan het einde van ronde 24 stopte, had hij zijn stint op de medium kunnen verlengen zonder te veel tijd te verliezen, en het gebruik van de harde band zorgde ervoor dat hij alles kon afdekken wat Verstappen in de tweede helft van de race op de medium kon doen. Het hielp Verstappens zaak niet dat zijn tempo stabiliseerde zodra hij de eenstoppende Norris had ingehaald, maar dit is des te meer tekenend voor het voordeel van de harde band gedurende de Grand Prix. Norris was in ronde 16 gestopt, terwijl Verstappens mediumband 15 ronden verder was, maar dat verschil gaf de Red Bull-coureur niet genoeg tempo om met meer dan een paar tienden per ronde dichterbij te komen.

Antonelli got a tune out of his hard tyres, ensuring Verstappen's attempts to charge towards the lead stalled out

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

Toen Verstappen de inhaalactie daadwerkelijk maakte, was dat in feite een reactie op de komst van Leclerc in zijn spiegels; het was inhalen of ingehaald worden, en de daaruit voortkomende actie in bocht 1 was een perfect beheerste combinatie van langer op het gaspedaal blijven en de remmen tot op de centimeter nauwkeurig gebruiken. Op de lange termijn had hij er niet veel aan, en Verstappen was uiteindelijk machteloos om Leclercs latere aanval op de tweede plaats te weerstaan, maar het gaf de middag van de Nederlander in elk geval wat glans.

Norris had de harde banden 40 ronden goed kunnen houden, terwijl Oscar Piastri hetzelfde had gedaan met het hoogste aantal van de race: 41 ronden. Afgaand op het radiobericht bij McLaren was een tweestopper misschien het oorspronkelijke plan, maar omdat de Australiër alles had kunnen pareren wat George Russell op hem afvuurde, hield McLaren hem buiten.

"De zachtere compounds werkten vandaag niet echt zo goed. Ik denk dat de manier waarop we onze banden in de volgorde hebben gebruikt verkeerd was" Max Verstappen

Duurzaam was hij dus - maar dat wisten we al. De prestaties van de harde band waren dan misschien een verrassing voor iedereen - Isack Hadjar trok die na zijn enige stop van de middag in twijfel, tussen de gebruikelijke dosis existentiële crises en krachttermen door die je doorgaans via zijn boordradio hoort.

Hier laten de stints van Leclerc en Lewis Hamilton het voordeel van de harde band zien. Door voor hun laatste stint over te stappen op de C2, hadden ze zichzelf verzekerd van een band waarop ze tot het einde van de race konden pushen, met de kans om het verschil met Verstappen uit te buiten in de wetenschap dat ze niet veel terugval zouden tegenkomen.

The race stints of Antonelli, Leclerc, and Verstappen from lap 25 - demonstrating the hard tyre's pace

De band met de witte wang bleek echter ook ongelooflijk goed in staat om vanaf het begin veel grip te leveren; de twee Ferrari's lieten vervolgens de tijdenlijsten oplichten en Leclercs 1.37,976 eindigde uiteindelijk als de snelste ronde van de race. Bovendien kon Leclerc gedurende langere tijd comfortabel in de 1.38 rijden.

Natuurlijk, context doet ertoe, en het klopt dat degenen die tegen het einde van de race op de soft reden normaal gesproken niet zouden meedingen naar wat voor eer voor de snelste ronde dan ook - Bortoleto's 1.38,393 was de snelste ronde op de C4, een paar ronden na zijn VSC-stop. Ter vergelijking: de beste ronde op de mediumband - gereden door Verstappen - was slechts 1.39,231.

Hadjars verrassing over het monteren van de harde band verwees naar Red Bulls kijk op de C2, namelijk dat het team geloofde dat de zachtere compounds de effectievere keuzes zouden zijn - zelfs met een extra stop. Na de race bevestigde Verstappen dat om uit te leggen waarom Red Bull aanvankelijk niet onder de indruk was van de hardste compoundoptie.

"Achteraf is het heel makkelijk om dat te zeggen, maar om wat voor reden dan ook werkten de zachtere compounds vandaag niet echt zo goed. Ik denk dat de manier waarop we onze banden in de volgorde hebben gebruikt verkeerd was. Bovendien denk ik dat het op een gegeven moment vrij duidelijk was dat de mensen op de hardere compounds veel grip vonden, dus ik denk dat we daar ook niet echt op hebben gereageerd", legde hij uit.

Verstappen thought Red Bull got its tyre sums wrong in Austin

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"We hielden waarschijnlijk gewoon te veel vast aan onze overtuiging van de laatste twee races, waarin de zachtere compounds het snelst waren, en hier werkte dat duidelijk niet. Natuurlijk, als we andere banden hadden gekozen, hadden we waarschijnlijk misschien tweede kunnen worden, maar dat is achteraf altijd makkelijk gezegd."

Leclerc en Antonelli waren het erover eens dat de harde band waarschijnlijk de beste optie was, vooral voor hun doeleinden, omdat er al wat brandstof was verbrand tegen de tijd dat ze hun sets van de C2 pakten. Mercedes had geen nieuwe softs meer over voor de race, waardoor het enigszins gedwongen werd, terwijl Red Bull de kwalificatie was doorgekomen met slechts drie van zijn zes beschikbare sets.

Als je tot hier bent gekomen, denk je misschien dat dit allemaal mooi en aardig is - maar tot nu toe zijn in 2026 de meeste races eenstoppers geweest met weinig variatie. Waarom hebben we het hier nu over?

"Een van de spannendste races die ik me ooit herinner was in Bahrein. Mensen die twee stops deden tegenover drie stops, en dan met de gloednieuwe softs hadden we een heel, heel agressieve driestopper, net als een sprintrace" Ayao Komatsu

Daar zit context achter. Je zou kunnen stellen dat het enige aspect dat de Grand Prix van de Verenigde Staten van dit jaar tot leven bracht de bandenstrategie was, en de verschillen zorgden ervoor dat niets tot in de slotfase van de race een uitgemaakte zaak was. Pirelli lijkt te hebben geaccepteerd dat zijn compounds voor 2026 aan de duurzame kant zijn geweest, en de mythe dat duurzame banden gelijkstaan aan interessantere races zou nu wel begraven moeten zijn.

Waar het om gaat is strategische variatie, en de kans om een alternatieve strategie te laten werken; voor 2027 is de Italiaanse bandenleverancier van plan compounds te introduceren die iets meer degradatie vertonen om de races uit hun eenstop-inertie te halen. De race in Austin heeft laten zien waarom dit een goed idee is; als de banden nog duurzamer waren geweest, was het een ongelooflijk saaie aangelegenheid geweest.

Toen het nieuws naar buiten kwam dat Pirelli minder duurzame compounds zou overwegen, vroegen we Haas-teambaas Ayao Komatsu - in zijn vroege F1-dagen ooit bandenengineer - uit te leggen waarom dit gunstig zou zijn.

"Een van de spannendste races die ik me ooit herinner was in Bahrein [hij noemde geen jaar], mensen die twee stops deden tegenover drie stops, en dan met de gloednieuwe softs hadden we een heel, heel agressieve driestopper, net als een sprintrace. Gewoon kwalificatieronden, kwalificatie, kwalificatie, kwalificatie tegen de tweestoppers, die aan bandenmanagement deden. En toen slaagden we erin om met een driestopper enkele tweestoppers te verslaan.

All three tyre compounds should be equally as popular next year, if Pirelli can slightly increase degradation

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Een andere spannende race die ik me herinner is Canada, een tijd geleden, Montreal. In grote lijnen was de basisstrategie twee stops, maar één stop was mogelijk als je het goed deed. En toen hebben we ons gewoon gericht op bandenmanagement, de eenstopper laten werken omdat we ons niet zo goed hadden gekwalificeerd. En toen slaagden we erin om snellere auto's te verslaan met één stop tegenover twee.

"Dus wat de Formule 1 en de banden moeten bereiken is een mix. Zelfs als het een driestopper is, maakt het niet uit als iedereen drie stops doet. Zelfs als het een tweestopper is, als iedereen een tweestopper doet met twee compounds, dan wordt het saai.

"Dus wat belangrijk is, is een mix van één tegenover twee of twee tegenover drie, gewoon een mix van strategie, want dan gebeurt er op een bepaald moment in de race dat sommigen verse banden hebben, sommigen banden hebben die op zijn of die ze moeten managen, en dan ontstaan er inhaalacties. Want alleen de prestatieverschillen van de auto op zichzelf zijn soms niet genoeg. Dus je moet dat bandenverschil hebben.

"Je zag het in Bakoe, toch? Niemand raakte de harde band aan. Dus wat is het nut van drie compounds? Je moet drie compounds hebben die bruikbaar zijn. Die drie compounds moeten positieve punten hebben om in de race te gebruiken. Als je alleen de medium en soft goed vindt, is al 33 procent van de opties weg. Dus dat maakt het voorspelbaarder, saaier."

En het is fair om te zeggen dat Austin dat aantoonde. Er waren tweestopraces, eenstopraces, en elke compound had (min of meer) een plek gedurende de Grand Prix. Dit zou de blauwdruk moeten zijn voor races volgend seizoen, als Pirelli de formule goed krijgt.

Spannende races zullen natuurlijk vanzelf ontstaan - maar voor circuits die voorbestemd zijn om saaiere races op te leveren, zou de strategische opschudding die eenstoppers moeten kunnen laten evolueren naar bijna één-twee-stopraces - zoals Austin aantoonde. Dat kan natuurlijk nooit worden gegarandeerd, maar het bijstellen van de duurzaamheid van elke compound is een stap in de goede richting.

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Photo by: Sutton Images

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