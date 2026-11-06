Formule 1 GP van Brazilië

Herta behaalt F1-superlicentie, Bottas blijft vol vertrouwen over zitje voor 2027

Met zijn nieuwste Formule 1-trainingsoptreden tijdens de Grand Prix van Brazilië heeft Colton Herta van Cadillac het laatste ontbrekende licentiepunt behaald dat nodig is om in F1 te racen.

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 16:59

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Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Cadillac F1-testcoureur Colton Herta heeft eindelijk het laatste benodigde superlicentiepunt behaald om in de klasse te mogen rijden, maar huidig coureur Valtteri Bottas blijft vol vertrouwen over zijn toekomst bij het team.

Herta werkte op Interlagos zijn zesde vrijdagtraining van het seizoen 2026 af en haalde de vereiste grens van 100 km om zijn 40e superlicentiepunt te verdienen, dat nodig is om in de F1 te mogen racen.

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Cadillac dacht dat de voormalige IndyCar-topper die grens vorige week in Mexico al had bereikt, maar al snel bleek dat de Californiër nog één punt tekortkwam door verwarring over zijn eerdere IndyCar-resultaten. Het team in Amerikaanse handen herstelde die fout door Herta nog een VT1-sessie op vrijdag te geven in de auto van Sergio Perez.

Daardoor kan het team zijn opties openhouden terwijl het overweegt om huidig coureur Bottas voor een tweede jaar naast Perez te behouden, of Herta in 2027 zijn F1-debuut te geven.

De hoeveelheid tijd, energie en geld die Cadillac heeft gestoken in de voorbereiding van Herta en om ervoor te zorgen dat hij VT1-sessies bleef afwerken, suggereert dat het team erop gebrand is de 26-jarige Amerikaan al volgend jaar te promoveren.

Maar Bottas had er vertrouwen in dat hij zijn stoeltje voor 2027 behoudt en zei dat hij verbaasd was over de omvang van de geruchten rond zijn stoeltje na een moeilijk jaar met de problematische Cadillac MAC-26. Naast Herta hebben meerdere andere coureurs privégesprekken met Cadillac gevoerd of openlijk gesolliciteerd naar het stoeltje van Bottas, zoals Mercedes-reservecoureur Frederik Vesti.

"Ik ben behoorlijk verrast door de hoeveelheid rumoer daarover", zei Bottas donderdag. "Omdat ik weet wat mijn situatie is. En alles wat ik heb gehoord, is dat het team blij is met wat ik doe.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Maar tegelijkertijd weten we hoe deze sport werkt. Iedereen wil in de F1 zitten en als iemand ergens een kans ziet, dan gaat hij op de een of andere manier proberen die te pakken.

"Maar door de manier waarop ons team is gestructureerd en de manier waarop beslissingen voor de toekomst worden genomen, moet alles door het bestuur worden goedgekeurd. En volgens mij moet die vergadering nog plaatsvinden. Ik ben ervan overtuigd dat er niets is veranderd."

Bottas heeft minder gepresteerd dan teamgenoot Perez, maar heeft ook te maken gehad met talloze problemen met de debuutauto van Cadillac. Het meest recente probleem was een crash op hoge snelheid in Mexico door een kapotte ophanging. Daardoor zijn de prestaties van de Finse routinier lastiger te beoordelen, maar de tienvoudig racewinnaar houdt vol dat de juiste mensen weten hoe ze hem moeten beoordelen.

"Ik denk dat de mensen die het weten, het weten. Zo voelt het voor mij. En wat dat betreft heb ik goede steun", zei de 37-jarige. "We hebben op dit moment grotere problemen op te lossen dan de coureurs en ik denk dat Mexico daar een goed voorbeeld van was.

"Het team weet wat het uit mij kan halen als alles goed werkt. Maar tot nu toe hebben ze eigenlijk geen auto geleverd waarmee ik veel kan uitrichten. Maar eerlijk gezegd was dat ook altijd wat ik min of meer verwachtte voor het eerste jaar. Ik ben hier gekomen om te proberen dingen voor de toekomst te verbeteren, zeker niet met de instelling om voor mijn stoeltje te vechten."

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- Het Motorsport.com-team

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