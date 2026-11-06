Formule 1 GP van Brazilië
Herta behaalt F1-superlicentie, Bottas blijft vol vertrouwen over zitje voor 2027
Met zijn nieuwste Formule 1-trainingsoptreden tijdens de Grand Prix van Brazilië heeft Colton Herta van Cadillac het laatste ontbrekende licentiepunt behaald dat nodig is om in F1 te racen.
Filip Cleeren
Gepubliceerd: 6 nov 2026, 16:59
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Toevoegen als voorkeursbron
Colton Herta, Cadillac F1 Team
Foto: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Cadillac F1-testcoureur Colton Herta heeft eindelijk het laatste benodigde superlicentiepunt behaald om in de klasse te mogen rijden, maar huidig coureur Valtteri Bottas blijft vol vertrouwen over zijn toekomst bij het team.
Herta werkte op Interlagos zijn zesde vrijdagtraining van het seizoen 2026 af en haalde de vereiste grens van 100 km om zijn 40e superlicentiepunt te verdienen, dat nodig is om in de F1 te mogen racen.
Lees ook:
Cadillac dacht dat de voormalige IndyCar-topper die grens vorige week in Mexico al had bereikt, maar al snel bleek dat de Californiër nog één punt tekortkwam door verwarring over zijn eerdere IndyCar-resultaten. Het team in Amerikaanse handen herstelde die fout door Herta nog een VT1-sessie op vrijdag te geven in de auto van Sergio Perez.
Daardoor kan het team zijn opties openhouden terwijl het overweegt om huidig coureur Bottas voor een tweede jaar naast Perez te behouden, of Herta in 2027 zijn F1-debuut te geven.
De hoeveelheid tijd, energie en geld die Cadillac heeft gestoken in de voorbereiding van Herta en om ervoor te zorgen dat hij VT1-sessies bleef afwerken, suggereert dat het team erop gebrand is de 26-jarige Amerikaan al volgend jaar te promoveren.
Maar Bottas had er vertrouwen in dat hij zijn stoeltje voor 2027 behoudt en zei dat hij verbaasd was over de omvang van de geruchten rond zijn stoeltje na een moeilijk jaar met de problematische Cadillac MAC-26. Naast Herta hebben meerdere andere coureurs privégesprekken met Cadillac gevoerd of openlijk gesolliciteerd naar het stoeltje van Bottas, zoals Mercedes-reservecoureur Frederik Vesti.
"Ik ben behoorlijk verrast door de hoeveelheid rumoer daarover", zei Bottas donderdag. "Omdat ik weet wat mijn situatie is. En alles wat ik heb gehoord, is dat het team blij is met wat ik doe.
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images
"Maar tegelijkertijd weten we hoe deze sport werkt. Iedereen wil in de F1 zitten en als iemand ergens een kans ziet, dan gaat hij op de een of andere manier proberen die te pakken.
"Maar door de manier waarop ons team is gestructureerd en de manier waarop beslissingen voor de toekomst worden genomen, moet alles door het bestuur worden goedgekeurd. En volgens mij moet die vergadering nog plaatsvinden. Ik ben ervan overtuigd dat er niets is veranderd."
Bottas heeft minder gepresteerd dan teamgenoot Perez, maar heeft ook te maken gehad met talloze problemen met de debuutauto van Cadillac. Het meest recente probleem was een crash op hoge snelheid in Mexico door een kapotte ophanging. Daardoor zijn de prestaties van de Finse routinier lastiger te beoordelen, maar de tienvoudig racewinnaar houdt vol dat de juiste mensen weten hoe ze hem moeten beoordelen.
"Ik denk dat de mensen die het weten, het weten. Zo voelt het voor mij. En wat dat betreft heb ik goede steun", zei de 37-jarige. "We hebben op dit moment grotere problemen op te lossen dan de coureurs en ik denk dat Mexico daar een goed voorbeeld van was.
"Het team weet wat het uit mij kan halen als alles goed werkt. Maar tot nu toe hebben ze eigenlijk geen auto geleverd waarmee ik veel kan uitrichten. Maar eerlijk gezegd was dat ook altijd wat ik min of meer verwachtte voor het eerste jaar. Ik ben hier gekomen om te proberen dingen voor de toekomst te verbeteren, zeker niet met de instelling om voor mijn stoeltje te vechten."
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.
- Het Motorsport.com-team
Reacties lezen en plaatsen
Lees ook :
Deel of bewaar dit artikel
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Net binnen
Herta behaalt F1-superlicentie, Bottas blijft vol vertrouwen over zitje voor 2027
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Brazilië
12 min
Herta behaalt F1-superlicentie, Bottas blijft vol vertrouwen over zitje voor 2027
F1 GP Brazilië: Norris snelste in VT1, Herta haalt superlicentie
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Brazilië
25 min
F1 GP Brazilië: Norris snelste in VT1, Herta haalt superlicentie
Cairoli deelt anekdotes over Antonelli: 'Op zijn achtste reed hij de truck de paddock in'
DTM
DTM DTM 47 min
Cairoli deelt anekdotes over Antonelli: 'Op zijn achtste reed hij de truck de paddock in'
Wie staat aan de start van de MotoGP-GP van Qatar en wie ontbreekt?
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Qatar
1 u
Wie staat aan de start van de MotoGP-GP van Qatar en wie ontbreekt?
Vorig artikel F1 GP Brazilië: Norris snelste in VT1, Herta haalt superlicentie
Beste reacties
Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?
Bekijk alle reacties en praat mee
Meer van
Filip Cleeren
‘Uitgeputte’ George Russell krijgt gridstraf voor GP van Brazilië
Formule 1
Formule 1
GP van Brazilië
1 u
‘Uitgeputte’ George Russell krijgt gridstraf voor GP van Brazilië
Kimi Antonelli na F1-titel: “Mijn voorbereiding op 2027 begint nu”
Formule 1
Formule 1
GP van Brazilië
7 u
Kimi Antonelli na F1-titel: “Mijn voorbereiding op 2027 begint nu”
Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
3 m
Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft
Meer van
Valtteri Bottas
Cadillac onderzoekt defect op hoge snelheid in Mexico GP na boze reactie Bottas
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
3 d
Cadillac onderzoekt defect op hoge snelheid in Mexico GP na boze reactie Bottas
Bottas ondanks Herta-geruchten 'vrij zeker' van F1-zitje in 2027
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
5 d
Bottas ondanks Herta-geruchten 'vrij zeker' van F1-zitje in 2027
Bottas openhartig over mentale strijd in F1: "Het werd allesoverheersend"
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Miami
6 m
Bottas openhartig over mentale strijd in F1: "Het werd allesoverheersend"
Meer van
Cadillac-Ferrari
Colton Herta steunt IndyCar-race in Mexico na kritiek Pato O’Ward op promotors
IndyCar
IndyCar 22 u
Colton Herta steunt IndyCar-race in Mexico na kritiek Pato O’Ward op promotors
Colton Herta rijdt voor Cadillac in FP1 Brazilië in jacht op FIA-superlicentie
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
2 d
Colton Herta rijdt voor Cadillac in FP1 Brazilië in jacht op FIA-superlicentie
Waarom Cadillac 'jaren' nodig heeft om het niveau van F1-rivalen te bereiken
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Nederland
2 m
Waarom Cadillac 'jaren' nodig heeft om het niveau van F1-rivalen te bereiken
Uitgelicht
Geniet van een advertentievrije website
Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1 11 u
Door Ronald Vording
Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
4 d
Door Jake Boxall-Legge
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
5 d
Door Stuart Codling
Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
6 d
Door Jake Boxall-Legge
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Er zijn twee opties:
- Word abonnee
- Schakel je adblocker uit
Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in
Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina
Beheer alerts
Abonneer