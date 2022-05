Herstellende Norris knap vijfde: “Voel me geen passagier meer”

In Spanje werd duidelijk dat Lando Norris zich niet fit voelde. Nadat hij op zondag knap de achtste plek behaalde, bleek dat hij ontstoken keelamandelen had. Na een paar dagen rust gaat het inmiddels wat beter met de McLaren-coureur, die echter nog altijd niet geheel fit is. Dat gaf McLaren-teambaas Andreas Seidl vrijdag al aan. Hij sloeg vrijdagochtend daarom de persconferentie over, maar na afloop van zijn uitstekende kwalificatie in Monaco stond hij de pers voor het eerst te woord over zijn fysieke ongemak.

“Het was een lange week, simpelweg door hoe zwaar ik het had met de ontstoken keelamandelen, koorts enzovoorts. Ermee racen maakte het vervolgens nog erger dan nodig was”, legde Norris uit na een vraag van Motorsport.com. “Dat moest echter gebeuren en ik was heel blij dat ik het heb gedaan. Het eiste fysiek gezien alleen een flinke tol, waardoor ik het zondagavond zwaar heel zwaar had. Ik heb al het mogelijke gedaan, er heeft niemand met mij gepraat. Ik ben herstellende en mijn keel is er nu veel beter aan toe. Ik kan nu weer eten en drinken, dat is een goed begin. Vorige week kon ik dat niet. Ook heb ik vorige week niet geslapen. Dat moet ik inhalen, maar dat lukt niet in een paar dagen. Daar is tijd voor nodig.”

Ook in Monaco voelt Norris zich dus nog niet opperbest, iets wat hij graag anders had gezien op het krappe stratencircuit in het prinsdom. “Ik weet dat ik nu niet volledig fit ben. Dat kan je denk ik wel zien door hoe rood mijn gezicht is. Ik heb het met enkele dingen nog steeds lastig, maar het gaat veel beter”, zegt de Brit, die voor zijn gevoel weer volledig de controle over de auto had. “Ik heb er veel meer vertrouwen in dat ik de auto de baas ben zodra ik instap, in plaats van dat ik bijna een passagier ben. Maar dit is zwaar, want vooral hier in Monaco moet je er altijd bovenop zitten. Hier wil je fysiek 100 procent fit zijn. Ik weet dat ik daar nog ver van verwijderd ben, ook al denk ik dat ik het goed kan doen.”

Zonder klachten meer mogelijk dan P5

Met zijn vijfde plek in de kwalificatie in Monaco kan Norris heel goed leven gezien zijn fysieke gesteldheid, al weet hij dat er meer mogelijk was geweest als hij wél volledig fit was geweest. “Als ik zeg dat ik er ver vandaan zit, kan het gaan om één of anderhalve tiende. Maar als ik het vandaag over anderhalve tiende en enkele kleine foutjes heb, dan is er een kans dat ik nog hoger had kunnen eindigen. Van binnen is er denk ik veel vertrouwen dat het beter had kunnen gaan als de zaken perfect waren verlopen. Desondanks ben ik gewoon heel blij met waar ik sta, P5 is nog altijd een goed resultaat voor ons. We moeten nog een stap zetten richting de jongens voor ons om daar consistent te staan, want het hele weekend kwamen twee, drie tienden tekort. Ik ben blij met P5 en mijn ronden, alleen zaten een paar kleine foutjes mij dwars. Dat lag echter meer aan mijn focus en enkele dingen waar ik nog last van heb.”