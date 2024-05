VIDEO: Herstart F1-race Monaco verloopt wel zonder problemen

Voor de Formule 1-coureurs was het even pauze tijdens de Grand Prix van Monaco na de grote startcrash. De marshals moesten de rommel opruimen van de auto's van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, en ook de vangrail moest weer gerepareerd worden. Toen dat eenmaal achter de rug was, konden de rijders weer beginnen aan de race. Ditmaal kleurden de coureurs binnen de lijntjes en kon de race echt beginnen.

Nagenoeg het hele veld bleef in dezelfde volgorde. Inhalen in Monaco is zoals bekend nagenoeg onmogelijk, ook deze keer bleek dat bijzonder lastig. Charles Leclerc rijdt vooraan, met Oscar Piastri en Carlos Sainz in zijn kielzog. Max Verstappen hangt nog altijd op de zesde plek rond.