Heroes: De dag dat Mika Hakkinen wereldkampioen werd

De titelstrijd in het Formule 1-seizoen 1998 ging door tot de laatste race, de Grand Prix van Japan in Suzuka. Schumacher pakte de pole-position, maar viel stil tijdens de formatieronde zodat hij uit de pitlane moest vertrekken.

Dat was uitstekend nieuws voor Hakkinen, die een voorsprong van vier punten verdedigde en dus gewoon de Duitser achter zich moest houden. Schumacher kwam tijdens de race sterk terug, maar moest in de 31ste ronde opgeven met een lekke band.

"Ik had de leiding en wist dat ik kon wegrijden, ik moest gewoon regelmatig blijven en geen fouten maken", herinnert Hakkinen zich. "Ik kon me dus niet ontspannen, tot ik Michael zag opgeven op het grote scherm. Dat was geweldig. Dan moest ik gewoon aankomen om wereldkampioen te worden. Michael kwam me achteraf feliciteren, wat heel cool was van hem."

De bijna twee uur durende documentaire Heroes is doorspekt met anekdotes en archiefbeelden, met naast Hakkinen ook verhalen over Tom Kristensen, Felipe Massa, Michèle Mouton, en Michael Schumacher.

De volledige film is te bekijken op Motorsport.tv.