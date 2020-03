Herinneringen aan de Dutch Grand Prix: Mario Andretti

De coureurs van weleer zijn tot dusver goed te porren voor een interview over hun deelnames aan de Nederlandse Grand Prix. Nadat we eerder al uitgebreid met Sir Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi en Gijs van Lennep spraken, kostte het ons geen enkele moeite om ook Mario Andretti over te halen om mee te werken aan deze serie. Het interview met de Amerikaanse racelegende was zelfs binnen een dag geregeld. “Zandvoort is een baan die altijd goed voor me is geweest”, legt Andretti zijn enthousiasme over het gespreksonderwerp uit, nadat we zijn doorgeschakeld door zijn publiciteitsagente Patty Reid. “De flow van de baan lag me wel. Het hing een beetje af van de auto waarin ik op dat moment zat hoe goed ik het deed, maar ik heb er over de jaren mooie successen behaald.”

In 1971 nam Andretti voor het eerst deel aan de Nederlandse Grand Prix. Als derde coureur van Ferrari verscheen hij dat seizoen aan de start van meerdere races. In zijn eerste Grand Prix voor het Italiaanse team was het meteen raak geweest. Op het circuit van Kyalami finishte hij voor Tyrrell-rijder Jackie Stewart en stalgenoot Clay Regazzoni. Het zou zijn enige overwinning voor Ferrari in een voor het wereldkampioenschap tellende Formule 1-race blijven. De wedstrijden na de Zuid-Afrikaanse Grand Prix verliepen minder succesvol voor Andretti. In Spanje viel hij uit door een motorprobleem en in Monaco wist hij zich niet te kwalificeren doordat hij tijdens de enige droge tijdtraining werd getroffen door een mechanisch mankement. Vervolgens stond Zandvoort op het programma. Andretti was er nog niet eerder geweest. "Je hebt natuurlijk veel te leren en bepaalde zorgen als je ergens voor het eerst rijdt. Maar ik ontdekte al snel dat de vloeiende natuur van het circuit erg goed bij mijn rijstijl paste", verkondigt de in Italië geboren Amerikaan, die onlangs zijn tachtigste verjaardag vierde. Een probleem met de brandstofpomp maakte echter al na vijf rondjes een eind aan zijn allereerste race op Zandvoort.

Mario Andretti raast met de Ferrari 312B over het circuit van Zandvoort. Foto: Rainer W. Schlegelmilch

Het zou even duren voordat hij een nieuwe kans kreeg om zijn tanden in de Nederlandse asfaltlus te zetten, aangezien zijn carrière in de States begin jaren zeventig voorrang kreeg. In 1975 werd de Formule 1 een voltijd aangelegenheid voor Andretti, maar sloeg hij de Grands Prix van België en Nederland over om mee te kunnen doen aan grote wedstrijden in de VS; de Indianapolis 500, die hij in 1969 al eens had gewonnen, en de Pocono 500. Zodoende racete hij pas in 1976 weer op het duinencircuit, als coureur van het fameuze Lotus van Colin Chapman. Dit keer was de afloop een stuk beter dan bij zijn eerste bezoek aan de Noord-Hollandse omloop. Na als zesde te zijn gestart kwam hij kort achter James Hunt en Clay Regazzoni als derde over de streep.

Een jaar later, in 1977, greep Andretti de pole-position op Zandvoort. Bij de start viel hij echter terug naar de derde plaats, achter James Hunt en Jacques Laffite. De Fransman werd bij het ingaan van de tweede ronde teruggepakt, waarna Andretti de jacht opende op Hunt. Nadat een eerdere poging om de McLaren buitenom te passeren in de Tarzanbocht was mislukt, kwam het bij het ingaan van de zesde ronde tot een botsing toen Andretti het op dezelfde plek opnieuw probeerde. Bij het uitkomen van de knik haakte het duo met de wielen in elkaar, waardoor Andretti in een spin belandde en de wagen van Hunt een lelijke stuiter op de kerbstones maakte. De Brit zette even verderop een rokende M26 aan de kant, terwijl Andretti zijn weg vervolgde. “De Tarzanbocht was een van mijn favoriete bochten", herinnert Andretti zich. "Ik was natuurlijk gewend aan het racen op ovals, maar de Tarzanbocht had ook een beetje een banking. Het was een uitnodigende plek om een inhaalactie te proberen, aan het einde van dat lange rechte stuk. Het was geweldig om de auto door die bocht te smijten en het effect van de banking te voelen." Een opgeblazen Ford V8 bracht na veertien ronden alsnog een voortijdig einde aan zijn race.

Dan de Nederlandse Grand Prix van 1978, de editie waar Andretti natuurlijk het liefst aan terugdenkt. Na overwinningen in Argentinië, België, Spanje, Frankrijk en Duitsland reisde de Lotus-coureur als leider in het klassement af naar Zandvoort. Andretti veroverde zijn zesde pole-position van het seizoen en reed op zondag met teamgenoot Ronnie Peterson in zijn kielzog naar zijn zesde overwinning van het jaar. Een eenvoudige wedstrijd was het volgens Andretti allerminst. “Ik herinner me nog dat ik een probleem had met de uitlaat aan de rechterkant van de motor. De uitlaatpijp was afgebroken en het lagere deel van de body van de auto doorgebrand. Dat had een enorme invloed op mijn grondeffect. Ik was tijdens het laatste deel van de race flink met mijn auto aan het vechten, maar niettemin slaagde ik erin om te winnen", aldus Andretti. Het zou zijn laatste Formule 1-zege zijn. Andretti: “Ik houd natuurlijk van elk circuit waarop ik heb gewonnen, maar Zandvoort is extra speciaal voor me omdat ik er mijn laatste zege in de Formule 1 behaalde.” Na de één-twee van Lotus in Nederland konden alleen Andretti en Peterson nog kampioen worden. De Zweed zou na een crash in de volgende race op Monza echter komen te overlijden.

Mario Andretti vlak voor teamgenoot Ronnie Peterson. Foto: Motorsport Images

Nog drie keer verscheen Andretti aan de start van een Nederlandse Grand Prix. In 1979 viel hij uit doordat een deel van de ophanging door de tank was gegaan, in 1980 was er een achtste plaats nadat hij vlak voor het einde zonder brandstof kwam te staan terwijl hij daarvoor nog vijfde lag en in 1981 zag hij door een stevige crash de finishvlag niet. Niettemin denkt Andretti met warme gevoelens terug aan zijn races op Zandvoort. “De fans waren erg aardig voor me en ik ben bevriend geraakt met enkele Nederlandse journalisten. Het was een fantastische plek om te bezoeken. Ik heb eigenlijk alleen maar positieve herinneringen aan het circuit", aldus Andretti, die in 1982 zijn laatste race in de Formule 1 reed om daarna nog de nodige successen in de IndyCar te behalen, waaronder een titel in 1984. Overigens is de Nederlandse Grand Prix-zege van Andretti in '78 nog altijd de laatste Amerikaanse Formule 1-overwinning.

Terug naar Zandvoort

De Nederlandse Grand Prix van 1981 blijkt Andretti's laatste bezoek aan Zandvoort te zijn geweest. “Ik ben er nooit meer geweest”, zegt hij. Dat de Formule 1 dit jaar terugkeert naar Zandvoort, vindt hij niettemin een mooie ontwikkeling. “Ik heb de nieuwe lay-out nog niet goed bekeken, maar ik twijfel er niet aan dat er het nodige is veranderd sinds mijn laatste bezoek! Ik weet zeker dat de coureurs het er naar hun zin zullen hebben. Ik vond het altijd geweldig om daar door de duinen te gaan", mijmert Andretti. "Ik heb begrepen dat veel van het oude karakter van het circuit behouden is gebleven, wat erg positief is. Het zal prachtig zijn om daar weer een Grand Prix te hebben. Helemaal met Max Verstappen, die zo populair is in eigen land.”

Andretti heeft zich in het verleden al meermaals lovend uitgelaten over Verstappen. "Ik was vanaf het eerste begin al fan van hoe Max het racen benadert", licht hij toe. "Hij heeft laten zien van exceptionele kwaliteit te zijn. Talenten als hij zijn zeer zeldzaam. Hij is absoluut een potentiële wereldkampioen. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Het is niet een kwestie van of, maar wanneer hij kampioen wordt. Als de Red Bull-auto goed genoeg is, dan regelt hij het verder wel." Andretti zegt erg te genieten van Verstappens stuurmanskunsten. "Het is leuk om naar hem te kijken. Of iemand over speciale kwaliteiten beschikt, zie je vooral in de regen. In natte races is het talent van een rijder het best zichtbaar. En op die momenten excelleert hij. Zoals ik al zei, vind ik het te gek hoe hij erin staat. Het draait bij hem alleen maar om racen. Ik denk dat Nederland erg trots mag zijn dat ze zo'n jongen in het wereldkampioenschap hebben rijden."

Andretti stipte het al even aan, maar de hamvraag is dus of de wagen van Verstappen sterk genoeg is om voor de titel te kunnen gaan. Of Red Bull-Honda het dit jaar voor elkaar heeft? "We hopen daar elke keer weer op", lacht Andretti. "Je kunt niet echt afgaan op de testsessies, want niet iedereen laat daarin het achterste van de tong zien. Maar kijkend naar de kwaliteit die aanwezig is binnen het team van Red Bull en de winnaarsmentaliteit die ze daar hebben - ze zijn in het verleden wereldkampioen geworden en zijn erop gebrand om dat weer te worden - zullen ze zeker het gevecht kunnen aangaan met Mercedes en Ferrari."

Afgelopen woensdag werd het vernieuwde circuit van Zandvoort officieel geopend door Max Verstappen. De Limburger wijdde het circuit in met enkele ronden in de Red Bull RB8, de auto waarmee Sebastian Vettel de wereldtitel in de Formule 1 pakte. Bij de opening was ook een goede bekende van Andretti aanwezig: Arie Luyendyk. "We zien elkaar bij bijna elke IndyCar-race", aldus Andretti. "We zijn goede vrienden van elkaar. Hij is nu als official betrokken bij de IndyCar en rijdt soms met de tweezitter, net als ik. Ik zie hem over twee weken weer, bij de eerste IndyCar-race van het seizoen. Ik zal hem dan flink wat vragen stellen over Zandvoort!"

